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Судебные приставы задержали директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова. Об этом он написал в твиттере. Причиной стал отказ ФБК удалить фрагменты фильма-расследования "Он вам не Димон", в которых утверждается, что миллиардер Алишер Усманов давал взятки недвижимостью премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Рубанова схватили у подъезда его дома и доставили в столичное управление ФССП. После опроса, передает "Медиазона", задержанному вручили требование о явке 13 октября для дачи дальнейших объяснений. Затем Рубанова отпустили.

"Я не очень хорошо понимаю, зачем они меня так рано утром дернули, - заметил директор ФБК. - С ними 5-го числа разговаривали наши юристы по абсолютно тем же вопросам. Кроме как акцию устрашения и показания силы это ничего не напоминает".

8 сентября Люблинский райсуд Москвы возбудил исполнительное производство из-за отказа ФБК и сооснователя фонда Алексея Навального цензурировать фильм.

"Судебный пристав "клятвенно" пообещала Навальному уголовный срок за неисполнение решения суда по Усманову, "потому что люблю Россию", - написал директор ФБК.

В фильме "Он вам не Димон" упоминались фонды "Дар" и "Соцгоспроект", возглавляемые однокурсниками премьера Ильей Елисеевым и Алексеем Четвертковым. В частности отмечалось, что фонду "Соцгоспроект" компания Усманова USM Holdings передала участок в Одинцовском районе Подмосковья площадью более 4 гектаров

13 апреля Усманов подал иск о защите чести и достоинства к Навальному и ФБК. Миллиардер уверял, что передача участка "Соцгоспроекту" была частью сделки обмена недвижимостью. По утверждению миллиардера, за эту землю он получил от фонда участок площадью 12 гектаров в селе Успенское на Рублевке. Навальный, однако, настаивал, что бизнесмен лжет. Как пояснял политик, землю в Успенском Усманов купил у двух коммерческих фирм и между приобретением одного и передачей другого участка нет никакой связи.

31 мая судья Люблинского районного суда Москвы Марина Васина удовлетворила иск Усманова. Судья обязала ответчиков в течение 10 дней удалить все "порочащие" Усманова публикации, в том числе фильм "Он вам не Димон". Кроме того, по решению суда должен быть удален сайт, где размещено расследование о коррупции Медведева, хотя Усманову там посвящена только одна глава.

Решение Васиной юристы ФБК обжаловали в Мосгорсуде. 11 августа апелляция была частично удовлетворена. Мосгорсуд обязал ответчиков обязаны удалить лишь фрагменты фильма-расследования, а не видео целиком. "Независимо от решения суда, полностью или частично фильм удаляться не будет", - заявил юрист ФБК Иван Жданов. Он пообещал обжаловать решение Мосгорсуда в президиуме этой инстанции и в Верховном суде.

4 августа фонд "Соцгорпроект" подал в Люблинский райсуд столицы аналогичный иск против Навального и ФБК. В фонде потребовали от ответчиков в десятидневный срок опровергнуть утверждения о том, что Усманов дал взятку Медведеву через благотворительный фонд путем пожертвования особняка с участком на Рублевке, что "Соцгорпроект" участвовал в преступной схеме, что некоммерческая организация не занимается реальной благотворительной деятельностью.

19 сентября суд удовлетворил иск фонда и обязал Навального и ФБК удалить фрагменты фильма "Он вам не Димон" со сведениями, которые в "Соцгорпроекте" сочли порочащими. "Делать этого мы, пожалуй, не будем", - прокомментировал решение суда Навальный.