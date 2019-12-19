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Дебаты перед голосованием по импичменту. Кадр видеотрансляции

Палата представителей проголосовала за отстранение Дональда Трампа от президентской должности. Первый пункт резолюции об импичменте - злоупотребление полномочиями - набрал 230 голосов (при необходимых 216). 229 голосами Трампа признали виновным по второму пункту - препятствование работе Конгресса. Ни один республиканец не поддержал резолюцию. Как Америка шла к этому голосованию и что будет дальше?

2019 год в американской политике начался и заканчивается импичментом. Его можно воспринимать как навязчивую идею демократов, их шансы на успех призрачны. Но если исходить из презумпции, что они действуют не из политического расчета, а из принципа, им стоит отдать должное. Америка увидела, как неузнаваемо изменилась атмосфера в Вашингтоне со времени последнего импичмента, Билла Клинтона, не говоря уже о Ричарде Никсоне. Никсона от принудительной отставки спасла только добровольно-принудительная. В случае с Клинтоном итог был непредсказуем, а ведь тогда обе палаты Конгресса контролировались республиканцами. Теперь республиканцы стоят стеной и готовы защищать президента до последнего патрона.

22 марта специальный прокурор Роберт Мюллер передал министру юстиции Уильяму Барру свой отчет о расследовании предвыборного сговора Дональда Трампа с Кремлем и того, как он чинил препятствия правосудию, выразившиеся в увольнении директора ФБР Джеймса Коми. Барр не нашел оснований для возбуждения уголовного дела. Пресса и вожди демократов заподозрили его в превратном толковании выводов Мюллера. После настойчивых требований доклад был опубликован, хоть и с купюрами.

Документ разочаровал оппозицию. Аппарат спецпрокурора собрал обширный материал о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года и о контактах окружения Трампа с людьми, так или иначе связанными с правительством РФ. Обвинения во вмешательстве в выборы заочно предъявлены 12 офицерам российской военной разведки, Евгению Пригожину и его троллям. Бывшие советники кандидата и президента Трампа Пол Манафорт, Майкл Флинн, Рик Гейтс, Майкл Коэн, Джордж Пападопулос оказались под судом (но не за сговор, а за лжесвидетельство и финансовые преступления).

Однако Мюллер пришел к выводу, что для суда доказательств преднамеренного сговора не хватает. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела о препятствовании президента правосудию он оставил на усмотрение министра юстиции Уильяма Барра. Барр решил, что состава преступления в действиях президента нет. На этом основании Трамп и его сторонники утверждают, что обвинения в сговоре - злонамеренный фейк и что спецпрокурор "абсолютно оправдал" его. Да, он оправдан, но за недостатком улик. Практически все, о чем сообщала пресса, подтвердилось в мелких деталях.

Президент, со своей стороны, решил доказать, что весь Рашагейт - не что иное, как антиконституционный заговор против него, задуманный и осуществленный "государством в государстве" (deep state) - бюрократическим аппаратом, чьи интересы Трамп будто бы ущемил. Он поручил министру юстиции проверить законность действий ФБР и утверждает, что отчет Барра будет "историческим". Самый хитроумный и энергичный из президентских адвокатов, Руди Джулиани, пошел еще дальше. Его осенило, что кухня Рашагейта на самом деле находилась в Киеве, что не Трамп сговаривался с Россией, а Хиллари Клинтон с Украиной. Заодно он вознамерился утопить потенциального соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена, который в качестве вице-президента в кабинете Обамы курировал отношения США с Украиной. По версии Джулиани, высокий пост папы обеспечил его сыну Хантеру хлебное место в совете директоров украинской газовой компании "Бурисма", а когда генеральный прокурор Украины Виктор Шокин стал расследовать коррупцию "Бурисмы", Байден-старший потребовал его отставки.

В январе прошлого года бывший вице-президент публично рассказал о том, что обусловил предоставление Украине кредитных гарантий правительства США увольнением Шокина, причем дал Порошенко и Яценюку шесть часов на размышление.

Телефонное право



Следствием бурной деятельности Джулиани стал телефонный звонок Трампа Владимиру Зеленскому 25 июля. В этом разговоре он просил новоизбранного президента Украины разобраться с Байденом и сговором украинцев с Хиллари. Заодно он подтвердил полномочия Джулиани, в которых сомневался помощник Зеленского Андрей Ермак (ведь Джулиани не занимал и не занимает никакой официальной должности - он просто частный адвокат Дональда Трампа).

Широкая публика узнала о телефонном разговоре Трампа и Зеленского в сентябре, когда в прессу просочилось содержание рапорта сотрудника ЦРУ, слушавшего разговор в силу служебных обязанностей. Сотрудника беспокоило, что на иностранного лидера было оказано недопустимое давление в виде отказа в предоставлении военной помощи на сумму 250 миллионов долларов, решение о которой уже принял Конгресс (помощь Украине была действительно заморожена под тем предлогом, что президент желает проверить ее эффективность). Сотрудник увидел в действиях президента использование служебного положения в личных целях, ведь Байден - наиболее вероятный соперник Трампа на президентских выборах 2020 года. Свой рапорт сотрудник направил генеральному инспектору ЦРУ Майклу Аткинсону. Тот поставил в известность о содержании бумаги профильные комитеты Конгресса.

25 сентября спикер нижней палаты демократ Нэнси Пелоси объявила о своем решении начать процедуру импичмента. В тот же день Белый Дом, дабы доказать, что разговор с Зеленским был, по словам Трампа, "идеально изысканным" и "уважительным", опубликовал его запись (это не точная стенограмма, а более или менее "близкий к тексту" пересказ). Президент Трамп, находившийся в Нью-Йорке и встречавшийся там с Зеленским, не преминул указать на то, что демократам истина безразлична: "Они еще даже не видели расшифровку разговора. Чистая охота на ведьм!"

Владимир Зеленский на встрече с Трампом заявил, что никакого давления во время телефонного разговора не почувствовал.

На следующий был рассекречен и опубликован и сам рапорт сотрудника ЦРУ, чье имя по сей день неизвестно. Из текста видно, что его автор - далеко не профан в украинских делах и что он внимательно наблюдает за контактами Джулиани и некоторых американских дипломатов с украинскими политиками и близким окружением Зеленского.

Сторонники президента и он сам твердят, что расследовать коррупцию американских граждан - его святой долг. Однако делается это иначе. Для запросов иностранному правительству существует определенная юридическая форма: с просьбой о помощи в расследовании одна страна обращается к другой по официальным каналам, в рамках соответствующего договора и конкретного уголовного дела.

В ноябре прошла серия публичных слушаний в нижней палате, в ходе которых показания под присягой дали дипломаты, бывшие и действующие, и другие сотрудники администрации, так или иначе осведомленные о предмете расследования. 13 декабря юридический комитет Палаты представителей утвердил формулу обвинения.

Теперь, когда за эту резолюцию проголосовал полный состав палаты, она поступит в Сенат. Если нижняя палата в импичменте исполняет функцию предварительного следствия, то верхняя - суда. Республиканское большинство Сената намерено начать и кончить в январе.

Проблема демократов в том, что у них нет "дымящегося пистолета" - бесспорной улики, не допускающей превратных толкований. В случае Никсона это были магнитофонные записи его совещаний с советниками. Он ушел с поста только тогда, когда проиграл дело в Верховном суде, приказавшем ему передать пленки Конгрессу. Аудиозаписи разговора Трампа с Зеленским, судя по всему, не существует, да если бы и была, она, вероятно, ничего не доказала бы: косноязычие президента допускает двоякие и троякие толкования, указания подчиненным он дает в косвенной, часто фигуральной форме, и их тоже к делу не пришьешь.

Импичмент: глас народа



Импичмент сегодня поддерживают 47,7 процента избирателей, против - 45,7. Демократы могут считать этот результат своим успехом, потому что почти весь год противники импичмента были в большинстве. Еще в конце апреля их доля составляла 55,3 процента, тогда как доля сторонников импичмента - 35,2. И это понятно: 18 апреля был опубликован доклад Мюллера, от которого так много ждали, но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что при всей занимательности в нем нет бесспорных доказательств сговора. Дальнейшие изменения этих показателей никак не связаны с какими-то конкретными событиями, просто определенная часть аудитории проявляет колебания в зависимости от общего баланса новостей. Поворотный пункт в отношении общества к импичменту датируется примерно 29 сентября. В этот день процент сторонников импичмента впервые за год превысил процент противников. Опять-таки в предшествующие несколько дней никакой особенной сенсации не произошло - это была реакция на сумму новостей, связанных с Украиной.



Уровень поддержки импичмента с марта по декабрь. Источник: fivethirtyeight.com

Демократы ковали железо, пока горячо. 13 октября поддержка импичмента составила 50,2 процента, доля выступающих против - 43,8. К этому времени свидетели еще не начали давать показания даже в закрытом заседании. Публичные слушания ничего не изменили в этом соотношении. Доля сторонников импичмента медленно сокращалась, доля противников - так же медленно увеличивалась. 23 ноября она едва не поменялись местами: разница между ними составила 0,7 процентного пункта, и это в самый разгар публичных показаний свидетелей.

Избиратели отвечают на вопрос об импичменте в соответствии со своей партийной принадлежностью: за - 84,7 процента демократов и только 9,7 республиканцев (в начале октября процент республиканцев, поддерживающих импичмент, составлял 14,4 - это самый высокий показатель за год). Что касается независимых избирателей, то среди них максимальная доля поддерживающих импичмент (47,7) зафиксирована в конце октября, после чего кривая пошла на спад и сегодня остановилась на отметке 42,8 процента.

Вердикт Сената предопределен соотношением голосов: в верхней палате 47 демократов и 53 республиканца. Однако не факт, что водораздел пройдет строго по партийной линии. Среди демократов есть противники импичмента. Республиканская партия тоже не монолит. Твердокаменных трампистов среди ее членов не так уж много (аналитики сайта FiveThirtyEight насчитали таковых всего восемь человек). Позиция остальных будет определяться беспринципным политическим расчетом, прежде всего перспективами собственного переизбрания. При самых смелых допущениях (все демократы проголосуют за импичмент, к ним присоединятся все ныне колеблющиеся республиканцы) импичмент соберет максимум 60 голосов, а для отстранения президента от власти требуется квалифицированное большинство в две трети, то есть 67 голосов. Но и это было бы впечатляющим результатом. Одно дело - когда затея подлых инстриганов и фальсификаторов с треском провалилась, и совсем другое - когда для обвинительного вердикта не хватило семи голосов из ста.

Поэтому сенаторы-республиканцы, не проявляющие должной стойкости в вопросе об импичменте, в ближайшее время отведают и кнута, и пряника.

Козыри Трампа



Если не получается отстранить президента от власти в порядке импичмента, то можно выиграть у него выборы. Уходящий год стал годом весьма оживленной предвыборной кампании, причем началась она необычно рано - 31 декабря 2018 года. В этот день о своем намерении избираться в президенты объявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен. Обычно кандидаты, рассчитывающие на высокий результат, вступают в гонку в середине лета. С другой стороны, Дональд Трамп зарегистрировался кандидатом на выборах 2020 года уже в день своей инаугурации - в сущности, он никогда и не прекращал своей кампании.

С тех пор у Элизабет Уоррен появилось два десятка серьезных конкурентов, в их числе ветераны Берни Сандерс и Джо Байден. Они и составляют сейчас тройку лидеров. А к концу ноября в гонку включились еще двое – бывший губернатор Массачусетса Деваль Патрик и бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг. Всего в бюллетене демократических праймериз 18 имен.

У Трампа соперников фактически нет. В феврале 2019 года Национальный комитет Республиканской партии постановил оказать президенту "безраздельную поддержку". Республиканцы Аляски, Аризоны, Вирджинии, Канзаса, Невады и Южной Каролины решили не проводить праймериз. В остальных штатах они станут пустой формальностью: судя по последнему опросу, двое других кандидатов GOP, бывший губернатор Массачусетса Билл Уэлд и бывший конгрессмен Джо Уэлш, безнадежно отстают от лидера - их рейтинг составляет соответственно 3 и 2 процента против 86 у Трампа.



Дональд Трамп. Декабрь 2019 года. Фото пресс-службы Белого Дома

Главный козырь Трампа в его кампании за переизбрание - успехи экономики. Как гласит последний отчет Министерства труда о занятости, в ноябре зарегистрирован самый низкий с 1969 года уровень безработицы - 3,5 процента. В США продолжается самый продолжительный в истории страны период экономического роста. Индекс доверия потребителя приближается к абсолютному значению.

При всех оговорках (рекордный дефицит бюджета, ущерб от торговых войн, неравномерное распределение этих успехов по социальным стратам, отраслям и регионам) со статистикой спорить трудно, поэтому демократы строят свою стратегию вокруг неравенства доходов, неподъемной дороговизны высшего образования (общая сумма непогашенных студенческих займов составляет сегодня полтора триллиона долларов) и критики большого бизнеса, забывшего о своей социальной ответственности. Все кандидаты демократов обещают повысить минимальный уровень зарплаты до 15 долларов (сегодня он составляет, стыдно сказать, 7,25 доллара в час), предлагают различные схемы перераспределения ВВП (дополнительный налог на богатых, налоговый кредит для бедных, безусловный базовый доход). Учебу в государственных колледжах предлагается сделать полностью или частично бесплатной. Астрономические суммы, которые потребуются на это, кандидатов не пугают.

Трамп, сделавший темой своего президентства дерегуляцию бизнеса, считает все эти идеи крайне опасными. В феврале в послании "О положении страны" он торжественно пообещал: "Америка никогда не будет социалистической страной", а в марте, выступая на ежегодной конференции консерваторов, объявил крестовый поход против социализма в Америке.

Ни о каком межпартийном сотрудничестве в Конгрессе нет и речи. Законодательная повестка топчется на месте. Президент обвиняет демократов в ничегонеделании - мол, они от безделья на стенку лезут и выдумывают всякие импичменты. На самом деле подконтрольная демократам нижняя палата приняла за год около 400 законопроектов (это среднеарифметическая цифра последних созывов), из которых Сенат, где большинство составляют республиканцы, одобрил лишь 73, а остальные попросту проигнорировал.

Президент предпочитает действовать посредством указов, а не законов. Демократы отвечают на этот волюнтаризм обращениями в суд. Федеральные суды по всей стране отменяют указы Трампа как неконституционные и превышающие полномочия президента, но эта паллиативная мера работает до поры до времени: Сенат стремительно заполняет судейские вакансии креатурами Трампа, а его администрация упрямо обжалует решения судов. В итоге Верховный суд США, где консерваторы уже в большинстве, отменяет решения низших инстанций. Так было с финансированием стены на границе с Мексикой: Конгресс не дал денег, Трамп отказался подписывать бюджет, федеральные ведомства на 35 дней остались без средств на текущие расходы, и все же в конце концов Верховный суд разрешил президенту потратить на строительство стены деньги Пентагона.

Нет сомнения, что в наступающем году высший судебный ареопаг начнет демонтаж завоеваний великой либеральной революции 60-х годов прошлого века.