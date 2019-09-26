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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Украина, Колонки, США, Европа, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп, Владимир Зеленский

статья Украинская наживка

Владимир Абаринов, 26.09.2019
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом в Нью-Йорке заявил, что никакого давления на него Вашингтон не оказывал и никаких обязательств расследовать бизнес Байдена-младшего он на себя не брал. Этим словам можно было бы только порадоваться, но запись его телефонного разговора с Трампом, на публикацию которой он был вынужден согласиться, оставляет иное впечатление.

Личный адвокат, близкий друг и внештатный советник Трампа Руди Джулиани занимается украинской темой давно. Она замышлялась как противовес расследованию спецпрокурора Мюллера. Руди клевал по зернышку, собирал с миру по нитке, искал подтверждения версии о том, что Рашагейт состряпан в Киеве. Противовес не потребовался, дело о сговоре Трампа с Россией закрыто за недостатком улик, но не пропадать же добру.

Когда стало ясно, что Джо Байден будет участвовать в президентских выборах и, вероятнее всего, выйдет в финал гонки, на первый план вышел сбор компромата на него. В бытность вице-президентом Байден курировал американо-украинские отношения, требовал от Порошенко борьбы с коррупцией и, видимо, настолько ценит свои заслуги на этом поприще, что в январе прошлого года в одном почтенном собрании рассказал ради красного словца историю о том, как дал Порошенко и Яценюку шесть часов на увольнение генерального прокурора Виктора Шокина, угрожая в противном случае лишить Украину кредитных гарантий правительства США.

"От меня ждали, что я объявлю о новых кредитных гарантиях на миллиард долларов. И я получил обещание Порошенко и Яценюка, что они примут меры против генерального прокурора. А они не приняли. И вот они идут на пресс-конференцию, а я говорю: "Нет, мы не дадим вам миллиард". Они говорят: "У вас нет полномочий, вы не президент. Президент сказал..." Я говорю: "Позвоните ему. Говорю вам, вы не получите миллиард долларов. Я уезжаю отсюда через шесть часов. Если прокурор не будет уволен, вы деньги не получите". Сукин сын, да? (Смех в зале.) Его уволили. И поставили такого, который был надежным в тот момент".

Это краснобайство выходит теперь Байдену боком. Джулиани мгновенно и намертво ухватился за этот рассказ. По его версии - и версии самого Шокина - прокурора уволили за то, что он как раз слишком рьяно стал расследовать коррупцию и наступать на пятки сыну вице-президента Хантеру Байдену, который пристроился к выгодному украинскому бизнесу. Хантер будто бы выкачивал из доверчивых украинцев миллионы долларов, которые отмывались через Латвию и Хорватию, прежде чем поступить на счета американской компании Байдена-младшего. Вот эту схему якобы и вскрыл Шокин, за что и поплатился должностью.

Есть сведения, что все это притянуто за уши и шито белыми нитками, но Руди и не собирается идти с этим в суд. Главное в данном случае замутить воду, а Байден пускай оправдывается. В конце концов он сам виноват. Его предупреждали, что работа сына в украинской компании создает конфликт интересов, но он не внял.

Руди вел себя парадоксально. Обычно такие дела делаются втихомолку, чтобы в нужный момент застать противника врасплох и выбить из седла. А шустрый адвокат действовал ровно наоборот. Он на всех углах, во всех ток-шоу взахлеб кричал о том, что раскопки идут полным ходом и Байдену вот-вот будут предъявлены уголовные обвинения. Во Владимире Зеленском он увидел легкую добычу. Если убедить его начать новое расследование, дело получит совсем другой оборот и масштаб. Но помощник президента Украины Андрей Ермак, встречавшийся с Джулиани, усомнился: уполномочен ли тот президентом США? Звонок Трампа Зеленскому, состоявшийся 25 июля, как раз и имел целью подтвердить полномочия Руди.

Разговор начинается с комплиментов друг другу и Трампа - самому себе. Он подводит собеседника к мысли об исключительной важности американской поддержки для Украины, потому что Америка делает для нее гораздо больше Германии и Франции и вообще "очень, очень добра к Украине". Зеленский благодарит, особенно за санкции и помощь в оборонной сфере. Сообщает: "Мы почти готовы купить больше "Джавелинов" (переносных противотанковых ракетных комплексов)". И тут Трамп начинает ковать железо, пока горячо, увязывая одно с другим: "Я вообще-то хотел попросить вас об одолжении..." Он продолжает в своем обычном корявом стиле, но смысл понятен: надо бы выяснить, действительно ли в 2016 году сервер национального комитета Демпартии был взломан из Украины, но так, чтобы оставить русский след. Это известная теория заговора, которую усиленно муссирует Руди.

"Мы открыты для любого сотрудничества в будущем", - отвечает Зеленский и сам упоминает Джулиани, в контакте с которым находится его помощник, приглашает Руди в Киев и обещает встретиться с ним. "В дополнение к этому расследованию как президент Украины гарантирую, что все расследования будут проводиться открыто и публично", - говорит Зеленский. Можно ли считать это обязательством в ответ на давление? Видимо, зависит от индивидуального восприятия: Зеленский давления не почувствовал. Но президентская гарантия - конечно же, обязательство, минимум твердое обещание.

Трамп аттестует Руди как человека, который "отлично разбирается в происходящем" и "очень умелый малый". И заводит речь на другую живо интересующую его тему - о Байдене и его сыне: "Многие хотят знать об этом, и если вы с генеральным прокурором сможете что-нибудь выяснить, это будет отлично. Байден хвалился, что остановил преследование, так что если бы вы могли это проверить... По-моему, звучит ужасно".

И опять Зеленский заверяет собеседника: "Вопрос расследования этого дела - на самом деле вопрос восстановления честности, так что мы позаботимся об этом и будем работать над расследованием этого дела. И даже я вас попрошу, если у вас имеется какая-нибудь дополнительная информация, которой вы можете поделиться, то это очень помогло бы расследованию".

Но еще интереснее то, что произошло после этого диалога. Некий анонимный (для нас) сотрудник разведки, работающий в Белом Доме и прочитавший запись по долгу службы (а может быть, сам ее и составлявший), подал заявление генеральному инспектору разведсообщества, в котором утверждал, что президент оказал недопустимое давление на иностранного лидера. Собственно, почему бы президенту не оказывать давления на иностранных лидеров? Он даже обязан это делать, но только во имя национальных интересов, а не личной политической выгоды.

А дальше пружина стала стремительно разматываться. Демократы нижней палаты в очередной раз потребовали начать процедуру импичмента. На этот раз спикер палаты Нэнси Пелоси не смогла сдержать напора: по последним подсчетам, импичмент поддержат 219 членов ее фракции и только 16 будут голосовать против. Реальных перспектив в Сенате он не имеет, даже если ряды республиканского большинства дрогнут, - для признания президента виновным требуется большинство в две трети, то есть 67 голосов из ста.

Получается, смысл импичмента только в том, чтобы играть на нервах президента. Но нервы у Трампа крепкие, как канаты. И в атмосфере скандала он как рыба в воде. А вот нападки на Байдена способны сильно осложнить его положение: обличение коррупции - это наглядно и всегда пользуется успехом у публики. Уж не провокация ли вся эта история? Как охотно демократы проглотили наживку!

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Владимир Абаринов, 26.09.2019
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Виталий Портников

Разговор не о том

Виталий Портников, 26.09.2019

Трамп прав, когда говорит, что ему нечего скрывать, что в стенограмме телефонного разговора с Зеленским нет ничего особенного. Он и публично говорит украинскому президенту практически то же самое, что говорил ему по телефону. Во время долгожданной совместной встречи американский президент выражает надежду, что Зеленский и Путин вместе "решат свои проблемы". Но это не их проблемы, мистер президент!

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