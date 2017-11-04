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новость Очистительный огонь

В Пентагоне заявили о "практически полном" освобождении территории Ирака от ИГ
04.11.2017
Эмблема командования международной коалиции
Эмблема командования международной коалиции
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Иракские силы при поддержке возглавляемой США международной коалиции освободили от боевиков "Исламского государства" практически всю территорию Ирака. Об этом сообщает Центральное командование вооруженных сил США (Centcom).

После взятия в пятницу города Эль-Кайма силы коалиции восстановили контроль над соседним пограничным переходом в Сирию, бывшим до этого в руках ИГ. По данным коалиции, в окрестностях Эль-Каима остается около 1,5 тысячи террористов.

"Освобождение Эль-Кайма и ключевого пограничного перехода с Сирией стало важной вехой в продолжающейся кампании против ИГ, -заявили в Centcom. - Иракцы при поддержке коалиции теперь освободили практически всю территорию, когда-то принадлежащую ИГ в Ираке".

"Угроза сохраняется, еще предстоит проделать непростую работу, но мы продолжим стоять плечом к плечу с правительством Ирака и вооруженными силами страны, чтобы обеспечить окончательную победу над ИГ", - отметил командир сухопутных войск коалиции генерал-майор Роберт Уайт.

В пятницу сирийские правительственные войска полностью освободили от ИГ город Дейр-эз-Зор недалеко от сирийско-иракская границы. Боевики удерживали под своим контролем большую часть города с 2014 года. Наступление на Дейр-эз-Зор вели также Сирийские демократические силы SDF, арабско-курдский альянс, поддерживаемый США. В сентябре SDF приступил к операции против ИГ в одноименной провинции.

17 октября Сирийские демократические силы взяли под свой полный контроль Ракку, "столицу" "Исламского государства". "Все закончилось в Ракке, наши силы взяли город под свой полный контроль, - сообщил представитель SDF Талал Селло, - Военная операция в Ракке завершена, но теперь нам предстоит очистить город от "спящих ячеек" боевиков и разминировать его".

6 ноября 2016 года Сирийские демократические силы начали наступление на Ракку. Оно было скоординировано через несколько дней как развернули операцию освобождения Мосула - крупнейшего в соседнем Ираке города, который контролировали исламисты. Начало наступления вынудило ИГ воевать одновременно на два фронта. В начале июля после более чем восьмимесячных боев Мосул был освобожден.

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04.11.2017
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