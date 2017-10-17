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новость Ракка лечится

Поддерживаемый США арабско-курдский альянс взял под контроль "столицу ИГ" Ракку
17.10.2017
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
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Сирийские демократические силы SDF, арабско-курдский альянс, поддерживаемый США, взял под свой полный контроль Ракку, "столицу" "Исламского государства". Об этом сообщает Reuters.

"Все закончилось в Ракке, наши силы взяли город под свой полный контроль, - сообщил представитель SDF Талал Селло, - Военная операция в Ракке завершена, но теперь нам предстоит очистить город от "спящих ячеек" боевиков и разминировать его".

Во вторник силы SDF очистили от боевиков ИГ два последних объекта в Ракке городской стадион и национальный госпиталь. Предполагается, что около трехсот боевиков оставались в городе с воскресенья, когда сирийские исламисты с семьями эвакуировались из Ракки по условиям соглашения, заключенного между племенными старейшинами.

6 ноября 2016 года Сирийские демократические силы начали наступление на Ракку. Оно было скоординировано через несколько дней как развернули операцию освобождения Мосула - крупнейшего в соседнем Ираке города, который контролировали исламисты. Начало наступления вынудило ИГ воевать одновременно на два фронта. В начале июля после более чем восьмимесячных боев Мосул был освобожден.

Собственно к освобождению Ракки арабо-курдский альянс приступил 5 июня. Тогда количество исламистов в городе оценивалась в 3-4 тысячи человек, а численность гражданских лиц - в 160-200 тысяч.

10 августа в SDF заявили, что окружили боевиков "Исламского государства" в центре Ракки. По словам руководителя операции Хаваля Габара, к этому моменту арабско-курдский альянс контролировал уже половину городского центра. В другой части, включающей и Старый город, оставались исламисты.

Численность боевиков ИГ Габар оценил тогда в несколько сотен, максимум 1 тысячу. В основном, рассказал командир, это иностранцы. При этом многие из исламистов, имеющих семьи, сдаются. Однако Габар отметил, что битва займет еще три-четыре месяца. Одну из основных сложностей, пояснил командир, представляют мины, заложенные исламистами. Еще одной причиной отказа от форсированного продвижения он назвал присутствие в Ракке большого числа гражданских лиц. Каждый день небольшое число гражданских покидает контролируемые исламистами кварталы, однако основная масса остается на месте. По оценке ООН, в районах, занятых ИГ, находились до 50 тысяч мирных жителей.

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17.10.2017
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