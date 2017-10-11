О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Mideast/m.264701.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.264701.html
Также: Ближний Восток, Россия, Война, Катастрофы, Мир, Политика, Происшествия

новость Отчего люди не взлетают

"Коммерсант": Разбившийся в Сирии Су-24М находился в "невзлетном положении"
11.10.2017
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
Бомбардировщик Су-24. Фото: mil.ru
Реклама

Взорвавшийся во вторник на авиабазе Хмеймим в Сирии фронтовой бомбардировщик Су-24М пытался взлететь, когда его системы находились в так называемом "невзлетном положении". Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к комиссии по расследованию катастрофы.

По данным предварительных отчетов, индикаторы в кабине пилота показали, что самолет готов к взлету, но стабилизатор, закрылки и предкрылки в режим "взлет" переведены не были. По словам источника, это могло стать следствием как технических неполадок, так и ошибки экипажа. Возможно, пилот по какой-то причине не перевел системы самолета в нужное для взлета состояние.

Пилоты до последнего рассчитывали поднять машину в воздух, но, достигнув взлетной скорости, уже не смогли ни остановить самолет, ни катапультироваться, сообщил источник. После того, как Су-24М выкатился за пределы взлетной полосы, надломилась передняя стойка его шасси. Полностью заправленный самолет ударился о землю, после чего загорелся и взорвался. Летчики Балтийского флота капитаны Юрий Медведков (командир) и Юрий Копылов (штурман) погибли.

Для установления причин катастрофы министр обороны Сергей Шойгу приказал создать специальную комиссию. Определить точную причину крушения поможет параметрический самописец самолета, он уже обнаружен.

По утверждению военных, перед вылетом технические специалисты полностью проверили самолет, нареканий к его состоянию не возникло. Непосредственно после катастрофы в Минобороны заявили, что причиной крушения бомбардировщика могла стать техническая неисправность.

В конце прошлого года аварии у берегов Сирии случились с двумя истребителями авианосца "Адмирал Кузнецов". 14 ноября 2016-го стало известно, что за несколько километров до авианосца при заходе на посадку крушение потерпел МиГ-29. Тогда спасательный вертолет подобрал парашют и пилота. Летчик остался жив.

5 декабря сообщалось, что при посадке на "Адмирал Кузнецов" выкатился за пределы палубы и разбился Су-33. Как заявлялось, в тот раз пилот также не пострадал.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2017
новость Новости по теме
10.10.2017 В Сирии разбился российский Су-24, летчики погибли →
09.10.2017 Опубликовано видео допроса вагнеровца Заболотнего →
07.10.2017 Минобороны вдвое сократит затраты на ремонт крейсера "Адмирал Кузнецов" →
05.10.2017 Сирия: российская авиация разбомбила лодки беженцев на Евфрате →
05.12.2016 Авианосец "Адмирал Кузнецов" потерял еще один истребитель →
14.11.2016 У берегов Сирии разбился российский истребитель МиГ-29 →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
32577
Play own
Московский протест 7 октября
Реклама
Выбор читателей
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
статья Адвокаты против дьяволов
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Мозг Хазина
383
новость ФБК выполнил решение суда
Роман Рубанов. Фото: fbk.info
статья Путин раздвигает ноги
РЕКЛАМА
новость Дело о людоедстве на Кубани
Наталья и Дмитрий Бакшеевы. Источник: life.ru
статья Кто не предал пленников
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Дело Яценюка: СКР умыли
Вячеслав Артеменко за спиной Дмитрия Корчинского, 1991. Фото Валерия Милосердова
новость Американские СМИ ограничат
Минюст России. Фото: minjust.ru
новость Декларация без независимости
Демонстрация за независимость Кататлонии. Кадр Би-Би-Си
новость ЮКОС: капитуляция во Франции
Логотип "ЮКОСа"
в блоге Губернаторский водопад
383
новость Меджлис против ФЕОР
Ехезкель Лазар. Фото: znak.com
новость Матвиенко стращает Европу
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость Каталония: отложить независимость
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
статья Разрушить "пакт о покорности"
Александр Скобов. Courtesy photo
в блоге Россказни о "Путинбургере"
383
новость Новые Алды: решение ЕСПЧ
Расстрелянные в Новых Алдах. Источник: Первый кавказский канал
новость Выкупился на волю
Николай Ляскин и Алексей Щербаков. Фото: ridus.ru
новость Аресты за Дворцовую
Ночная акция на Дворцовой. Фото Вадима Ф. Лурье