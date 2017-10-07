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Министерство обороны планирует вдвое сократить финансирование ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

"Вместо ранее планировавшихся примерно 50 миллиардов рублей на проведение работ предусмотрено выделить примерно половину от ранее заявленной суммы", - сказал источник. По его словам, сокращение объема финансирования скажется в первую очередь на модернизациии корабля. "Ремонт будет выполнен в полном объеме", - заявил источник.

В июне источник агентства сообщил, что на ремонт и модернизацию "Адмирала Кузнецова" требуется 50 миллиардов рублей, при том, что работы "предполагается выполнить в минимальном объеме".

До этого сообщалось, что ремонт корабля в первую очередь будет связан с заменой четырех котлов главной энергетической установки. Отмечалось, что на "Адмирале Кузнецове" также будут модернизированы радиолокационное и радиоэлектронное вооружение, авиационный навигационный комплекс. При этом военные "по финансовым соображениям" отказались от запланированной ранее замены ракетного комплекса "Гранит" на "Калибр-НК".

9 февраля "Адимрал Кузнецов" вернулся из похода в Средиземное море, где принят участие в воздушной операции в Сирии. При этом из-за аварий были потеряны два палубных самолета. Как подсчитал РБК, на сирийский поход "Кузнецова" и кораблей сопровождения Россия потратила от 7,5 до 10 миллиардов рублей. В эту сумму вошли расходы на питание, топливо, боевые вылеты, стоимость потерянных истребителей и "боевые" надбавки. Реальная стоимость похода может быть больше, так как данные об использовании подводного флота и вооружения группы кораблей в ходе операции не были опубликованы военным ведомством. После возвращения "Кузнецова" о необходимости отправки крейсера на ремонт заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин.