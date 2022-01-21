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Приводим перевод фрагментов выступления британского министра иностранных дел Лиз Трасс в Институте Лоуи (Австралия).

Кремль не усвоил уроки истории. Там мечтают воссоздать Советский Союз или что-то вроде "Великой России", выделив территории по этническому и языковому признаку.

Они заявляют, что хотят стабильности, а на самом деле угрожают и дестабилизируют другие страны.

Мы знаем, куда ведет этот путь, сколько он унесет человеческих жизней и сколько причинит страданий.

Вот почему мы призываем президента Путина сдержаться и отступить от Украины, прежде чем он совершит крупную стратегическую ошибку.

Украина - гордая страна с многовековой историей. Они и раньше имела дело с захватчиками - от монголов до татар. Украинцы перенесли организованный государством Голодомор. Они очень стойкие. Если понадобится, украинцы будут сражаться, чтобы защитить свою страну.

Вторжение приведет только к тому, что армия увязнет, как это было во время советско-афганской войны или конфликта в Чечне.

На прошлой неделе в Совете Россия-НАТО мы направили Москве четкий сигнал о том, что любое дальнейшее вторжение в Украину повлечет за собой серьезные последствия, в том числе за счет скоординированных санкций, затрагивающих финансовый сектор и отдельных лиц.

На этой неделе Соединенное Королевство объявило о новых поставках оборонительных вооружений Украине, вместе с тренингом и поддержкой, чтобы повысить ее оборонный потенциал. Совместно с партнерами мы разрабатываем высокоэффективные меры, нацеленными на российский финансовый сектор и частных лиц.

Мы укрепляем наше двустороннее партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной.

Мы также настаиваем на альтернативных поставках энергоносителей, чтобы страны меньше зависели от российского газа.

Каждый сейчас должен внести свой вклад. Вместе с нашими союзниками мы будем продолжать поддерживать Украину и призывать Россию к деэскалации.

То, что происходит в Восточной Европе, имеет значение для всего мира.

Угрозы свободе, демократии и верховенству права носят не только региональный, но и глобальный характер. И поэтому мы должны ответить вместе.

Ядерная программа Ирана никогда не была столь продвинутой. Китай проводит военные полеты вблизи Тайваня. И он использует свою экономическую мощь для давления на такие демократические страны, как Австралия и Литва.

Россия и Китай все теснее сотрудничают, стремясь установить стандарты в таких технологиях, как искусственный интеллект, утвердить свое господство в западной части Тихого океана посредством совместных военных учений и в космосе с помощью более тесных связей. Международный институт стратегических исследований утверждает, что сейчас мы наблюдаем "самые прочные, близкие и хорошие отношения" между этими двумя странами за 70 лет.

И мы наблюдаем, как авторитарные режимы по всему миру смыкают ряды. Неудивительно, что такие режимы, как Беларусь, Северная Корея или Мьянма, находят ближайших союзников в Москве и Пекине. Те смотрят на них не как на партнеров, а как на марионеток. Москва хочет, чтобы они продвигали свою пропаганду и дестабилизировали соседние свободные демократии. В то же время Пекин наладил так называемое "железное братство" с Беларусью. Китай является крупнейшим покупателем иранской нефти и крупнейшим торговым партнером Пхеньяна.

Китай и Россия заметили идеологический вакуум и спешат его заполнить. Они действуют самым дерзким образом со времен холодной войны.

Как свободолюбивые демократии, мы должны подняться, чтобы противостоять этим угрозам. Помимо НАТО, мы работаем с такими партнерами, как Австралия, Индия, Япония, Индонезия и Израиль, над созданием глобальной сети свободы.

Агрессоры отказываются от своих обязательств. Они дестабилизируют основанный на правилах международный порядок и подрывают ценности, лежащие в его основе. Но им нечего предложить взамен.

Свободный мир устроен иначе. Нас определяет не то, против чего мы выступаем, а за что.

Мы верим в свободу и демократию. Мы верим в индивидуальную свободу как в величайшую преобразующую силу на земле.

Когда люди распоряжаются своей жизнью, когда у них есть свобода и возможности, они достигают невероятных результатов.

Как сказал премьер-министр Скотт Моррисон, "мы знаем из истории человечества, что демократии являются двигателем перемен".

[...]

И мы полны решимости действовать совместно в трех ключевых областях. Во-первых, мы будем отстаивать нашу экономическую безопасность.

Это означает призывать к ответу Китай, когда он блокирует товары из Литвы или вводит карательные пошлины на австралийский ячмень и вино. Это означает сокращение стратегической зависимости от авторитарных режимов, начиная с зависимости Европы от российского газа.

[...]

Во-вторых, необходимо защищать свободу, и именно поэтому мы углубляем наши связи в области безопасности.

В прошлом году... мы приняли новый план сдерживания, включающий самый большой рост расходов на оборону со времен окончания холодной войны.

Нам нужно, чтобы все активизировались таким образом. Слишком немногие из наших союзников по НАТО соблюдают 2-процентную норму (доля оборонных расходов в ВВП. - Ред.).

[...]

Технологии дали людям невероятную свободу, но мы знаем, что ими могут воспользоваться, чтобы посеять страх. Мы не можем допустить, чтобы технологии будущего использовались в злонамеренных целях, будь то кибератаки или создание высокотехнологичных государственных систем массовой слежки с помощью программ распознавания лиц и искусственного интеллекта.

Глобальные технологические стандарты должны формироваться свободным миром.

[...]

Создание этих партнерских отношений и вовлечение других стран в орбиту демократий со свободным рынком в конечном итоге укрепят нашу безопасность и сделают нас свободнее. Вот почему свободному миру пора отстаивать свои позиции. Нам нужно противостоять глобальным агрессорам. Мы должны гордиться нашими идеями и нашими идеалами, ясно говорить о том, что они принесли человечеству, и смелее - о том, что мы вместе можем сделать в будущем.

Сорок лет назад Маргарет Тэтчер прочитала в Мельбурне лекцию сэра Роберта Мензиса (ежегодная лекция видного политика или ученого о современном состоянии либерализма. - Ред.). Она сказала: "Там, где свобода существует, я стремлюсь расширить ее; там, где на нее нападают, я буду ее защищать; там, где ее нет, я попытаюсь ее создать".