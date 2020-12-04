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Потерпев поражение 15 ноября, когда путинский любимчик Игорь Додон проиграл Майе Санду, пророссийские силы в Молдове нанесли ответный удар. 3 декабря, парламент страны, большинство в котором до сих пор принадлежит пророссийским партиям, принял ряд законопроектов, направленных на ограничение полномочий президента и продвижение кремлевской повестки.

Из-под контроля президента выводится ряд служб, агентств и центров, в частности, Служба информации и безопасности, а также Национальный банк Молдовы. Отменяется закон о борьбе с российской пропагандой, который ограничивал вещание российских телеканалов в стране. Русскому языку придается официальный статус языка межнационального общения. Гагаузия получает право вето.

За законопроекты голосовало наспех созданное парламентское большинство из социалистов, депутатов от партии "Шор", а также недавно созданной группы Pentru Moldova ("Для Молдовы").

Похоже, "взбесившийся принтер" в молдавском исполнении стал ответом на требование избранного президента Майи Санду вывести российские войска из Приднестровья. Кроме того, такую поспешность в принятии законопроектов связывают с возможными досрочными выборами.

Без поддержки большинства депутатов Санду не сможет сменить правительство, а значит, и внешнеполитические приоритеты страны. Сейчас в парламенте самая большая фракция у Партии социалистов Додона.

Санду надеется, что ей удастся распустить парламент в ближайшее время. Конституция позволяет это сделать, если депутаты трижды отклонят предложенную ею кандидатуру премьер-министра.

Что касается статуса русского языка, то депутаты фактически восстановили закон от 1989 года, который закреплял за русским статус языка межнационального общения. В 2018 году Конституционный суд отменил его, объявив устаревшим. Официальный статус означает в частности, что государственные служащие должны будут предоставлять информацию и отвечать на запросы граждан на русском языке.

Закон о борьбе с пропагандой вступил в силу в прошлом году. В Кодекс телевидения и радио было введено понятие "информационная безопасность". Речь шла о "защите лиц, общества и государства от возможных попыток дезинформации и/или информационного манипулирования извне и недопущении провокаций медийного характера, направленных против Республики Молдова". Фактически законом было запрещено вещание телеканалов тех государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Российская Федерация этот документ не ратифицировала.

Социалисты также предлагают предоставить властям Гагаузии право вето на законы, связанные со статусом региона. Согласно этому законопроекту, какие-либо изменения статуса могут быть приняты парламентом только после одобрения их Народным собранием Гагаузии.

"Принятые в нарушение процедуры законопроекты фактически превращают 3 декабря в день государственного переворота в Молдове. Благодаря которому Россия получает мощные инструменты политического влияния, включая федерализацию страны через право вето, предоставленное Гагаузии, возможность захвата информационного пространства и новой русификации по советскому образцу", - пишет румынское издание Adevărul.

Санду призвала к массовым протестам. "То, что произошло, - еще одно доказательство того, что в парламенте собралась группа преступников, которая не уважает Конституцию, законы и своих граждан, - заявила избранный президент на брифинге 4 декабря. - Когда парламент идет против людей, этот парламент нужно распустить. В воскресенье выходим все на площадь Великого национального собрания, чтобы сказать, что думает народ... В воскресенье, 6 декабря, мы скажем ворам, что их время прошло. Они больше не смогут уйти красиво, теперь их ждет только позорный уход".