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Кремль осудил травлю школьника за антивоенное выступление в Бундестаге. Но очередная патриотическая вакханалия - логичное продолжение официальной политики "победобесия", навязывания кремлевской версии истории Второй мировой. В ней нет места человечности, сложности, неудобным историческим фактам. Защита от "покушений на святое" стала важнейшей темой и во внешней политике. В Европе новая череда скандалов вокруг советских монументов - эти памятники ассоциируются не только с трагическим прошлым, но и с гибридной путинской агрессией.

БОЛГАРИЯ

"АЛЕША"

Установлен в Пловдиве на холме Бунарджик. Открыт в ноябре 1954 года. Скульпторы Васил Радославов, Любомир Далчев, Тодор Босилков и Александр Ковачев. Архитекторы Борис Марков, Николай Марангозов, Петр Цветков. Моделью для фигуры солдата стал рядовой Алексей Скурлатов, точнее - его фотография.

Власти Пловдива трижды - в 1989, 1993 и 1996 годах - пытались снести монумент. Всякий раз сносу препятствовала общественность. После третьей попытки Верховный суд Болгарии постановил, что памятник не может быть разрушен.

В ночь на 10 ноября 2017 года "Алеша" подвергся осквернению. На фотографиях, размещенных в фейсбуке областным советом Социалистической партии Болгарии вместе с осуждающим заявлением, видно, что помимо свастики на монументе были намалеваны антикоммунистические и антисемитские надписи ("коммунизм = еврейство"), а также сообщение о том, что некая Захарова - трансвестит.

Болгарский МИД осудил вандалов.

Такие проявления абсолютно неприемлемы и противоречат традиционной толерантности и терпимости болгарского общества, а также обязательствам страны перед ЕС и международными организациями по борьбе с расизмом, ксенофобией и преступлениями на почве ненависти.

Надеемся, что компетентные органы найдут виновных и привлекут их к ответственности.



Москва никак не комментировала инцидент.

ПАМЯТНИК СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Установлен в Софии на бульваре Царя-Освободителя. Открыт в 1954 году. Скульпторы Иван Фунев, Любомир Далчев, Мара Георгиева, Васка Емануилова, Васил Зидаров, Петр Дойчинов. Архитекторы Данчо Митов, Иван Василев, Любен Нейков, Борис Китанов. Художник-график Борис Ангелушев.

Начиная с 1993 года городские власти неоднократно пытались снести памятник.

17 июня 2011 года группа анонимных художников Destructive Creation перекрасила фигуры красноармейцев на одном из двух горельефов памятника в героев американских комиксов, а знамя - в американский флаг. "В ногу со временем", - объяснили свой замысел художники. Чтобы удалить краску, потребовалось трое суток.

1 февраля 2013 года, в национальный день памяти жертв коммунизма, фигуры монумента были выкрашены в цвета национального флага Болгарии.

21 августа 2013 года, по случаю 45-летия советской интервенции в Чехословакии, горельеф был выкрашен розовой краской. Акция сопровождалась надписью на чешском и болгарском языках: "Болгария извиняется". Это было извинение за участие болгарских войск в подавлении Пражской весны.

23 февраля 2014 года неизвестные художники выкрасили центральную фигуру горельефа в украинские национальные цвета, сопроводив это надписями на украинском языке "Слава Украине" и "Руки прочь от Украины".

2 марта того же года в знак протеста против российского захвата Крыма на памятнике снова появилась надпись "Руки прочь от Украины", а посвящение "Красной Армии -освободительнице от благодарного болгарского народа" было зачеркнуто.

12 апреля того же года центральные фигуры одного из горельефов оказались выкрашены в национальные цвета Польши и Украины. Надпись напоминала об очередной годовщине массового убийства польских пленных в Катыни.

В ночь на 31 октября 2017 года произошел новый инцидент, по поводу которого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление.

Вандалы (не могу назвать их по-другому) атаковали монумент буквально неделю назад, но теперь превзошли сами себя, разместив на мемориале лозунги откровенно антисемитского характера. Эта выходка особенно цинична в свете того, что в годы Второй мировой войны благодаря нашим воинам удалось предотвратить депортацию евреев из Болгарии и тем самым спасти около 50 тысяч человек от неминуемой гибели.

Однако на этот раз болгарский МИД ответил иначе, чем обычно.

Когда болгарские граждане стояли на железнодорожных путях, препятствуя эшелонам, направлявшимся в нацистские лагеря смерти, когда представители болгарской политической, экономической и интеллектуальной элиты писали письма в защиту болгарских евреев, а старшие иерархи Болгарской православной церкви присоединились к евреям, собравшимся для депортации, заявив, что их соотечественников можно отправить в лагеря только вместе с ними, Красная Армия находилась в тысячах километров от границ Болгарии.



Не умаляя значения и роли Красной Армии в искоренении нацизма в Европе в ходе Второй мировой войны, мы хотели бы подчеркнуть, что такие попытки заменить исторические факты не способствуют всеобщему делу борьбы с возрождением антисемитизма, расизма и нетерпимости, за категорическое осуждение нацизма и неонацизма в его современных проявлениях.

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что комментарий российского МИДа - "либо проявление глубокого исторического невежества, либо попытка провокации".

Марии Захаровой пришлось продолжить тему на очередном брифинге. Она не извинилась за ошибку и расценила ответ Софии как стремление увести разговор в сторону.

Вся эта дискуссия показала, что есть попытка увести весь разговор от фактуры, реальной оценки ситуации с памятниками в историческое русло. Историческую часть пусть комментируют историки. Мы говорим о том, что необходимо уважительное отношение к памятникам тех людей, которые отдали свои жизни для того, чтобы не только освободить, но и защитить жизни народов, конкретных людей, от фашизма и нацизма.

Официальный представитель МИД РФ сослалась на оперативно изготовленную заметку на сайте Российского военно-исторического общества. Ее автор Михаил Мягков настаивает на том, что роль Красной Армии в спасении болгарских евреев была решающей.

Не будь Красной Армии, все пошло бы по совершенно другому сценарию - смерть евреев из Фракии и Македонии тому подтверждение. Нацисты просто бы "дожали" болгарское руководство и принудили их к участию в холокосте теперь уже на собственно болгарской территории. Но после перелома в войне и приближения Красной Армии к границам европейских стран болгарские власти вынуждены были оглядываться по сторонам, искать контактов с союзниками по антигитлеровской коалиции, думать о том, что случится, когда Болгария выйдет из-под крыла гитлеровской Германии.

ЧЕХИЯ

ПАМЯТНИК МАРШАЛУ КОНЕВУ

Установлен на площади Интербригад в Праге. Открыт в 1970 году. Скульптор З. Крибус. Маршал изображен с букетом цветов, который вручили ему освобожденные пражане.

В 2008 году власти городского округа Прага 6, в котором расположен памятник, планировали перенести его в другое место - сквер Ласаро Карденаса. Об этом заявил глава администрации округа Томаш Халупа.

Мы намереваемся облагородить зеленую зону нашего района. На месте сквера возникнет Парк деятелей, в котором будут размещены статуи исторических личностей со всего мира. Кроме фигур двух мексиканских реформаторов и президентов Бенито Хуареса и Ласаро Карденаса, государственного южноамериканского деятеля Симона Боливара, там будут размещены и памятники другим личностям. Многие государства посылают их в дар Праге. Сейчас, например, мы ищем место для памятника Тарасу Шевченко, который нам недавно подарило правительство Украины. В Парке деятелей будет стоять и памятник маршала Конева.

Россия выступила против переноса, сославшись на межправительственное соглашение, в котором, правда, речь идет о сохранности воинских захоронений.

В ночь на 20 ноября 2014 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской.

В этом году у городских властей появился новый план. 4 октября глава администрации Праги 6 Олдржих Коларж направил послу РФ в Чехии Александру Змеевскому письмо, в котором предложил установить на пьедестале статуи таблички на чешском, русском и английском языках, объясняющие, кто такой маршал Конев и в чем состоят его заслуги перед чехами и историей.

Моя цель не провоцировать или что-либо перекручивать, а всего лишь предоставить людям факты. Признаю, что они могут быть неприятными, но если они доказуемы, считаю их неоспоримыми. Таблички будут установлены из пластиковой имитации бронзы во избежание кражи, что, к сожалению, случается в наше время. Хочу заметить, что Прага 6 ежегодно выделяет немалые средства на уход за этим памятником, причем бóльшая часть этой суммы уходит именно на восстановление украденных бронзовых букв.

Если этот вариант почему-либо не подходит России, Коларж предлагает посольству перенести памятник на свою суверенную территорию.

За этим письмом последовала статья в газете Hospodařské noviny. Посольство опубликовало свой гневный ответ вместе с письмом Коларжа в фейсбуке.

Чешские журналисты, ловко жонглируя выдернутыми фразами, попытались увести внимание от сути предложений О. Коларжа разместить "пояснительную табличку" на памятнике или же его вообще убрать на закрытую для общественности территорию российского посольства. Авторы публикации попытались выставить в неприглядном виде тех, кто осмелился высказать свою гражданскую позицию и выступить в защиту памятника, символизирующего освобождение Чехословакии от нацизма весной 1945 г. Видимо, в трактовке журналистов свобода слова возможна лишь в части критики России.

АВСТРИЯ

ПАМЯТНИК ГЕРОЯМ КРАСНОЙ АРМИИ

Установлен на площади Шварценберга в Вене. Открыт 19 августа 1945 года. Мемориал начали проектировать еще до вступления частей Красной Армии в Австрию. Военный совет 4-й гвардейской армии 3-го Украинского фронта объявил конкурс на проект памятника. По его итогам архитектором был назначен майор С.Г. Яковлев, скульптором - младший лейтенант Микаэл Интезарьян, впоследствии заслуженный художник РСФСР.

На пьедестале монумента размещены второй куплет государственного гимна СССР в редакции 1943 года, еще одно произведение Сергея Михалкова ("Гвардейцы! Вы честно служили Отчизне, от стен Сталинграда вы к Вене пришли..."), а также приказ Сталина по случаю взятия Вены и его фраза из речи в связи с победой над Германией: "Отныне над Европой будет развеваться великое знамя народов и мира между народами".

Обязанность ухода за мемориалом возложена на Австрию Государственным договором, подписанным в 1955 году союзниками и правительством Австрии. Существует легенда, что в 1961 году, после визита Никиты Хрущева в Австрию и осмотра им памятника, Москва предложила австрийцам заменить под приказом подпись "Сталин", на "главнокомандующий". Но Вена ответила, что по договору она обязана сохранять монумент в неизменном виде.

Зафиксировано четыре случая протестной активности. В апреле 2012 года часть мемориала была залита красной краской. В мае 2014-го - синей и желтой в знак солидарности с Украиной. В феврале 2015-го неизвестные замазали черной краской приказ Сталина. В январе 2017-го неизвестные же сделали то же самое при помощи красной краски.

МИД РФ всякий раз протестовал, избегая при этом упоминаний о Сталине.

В ночь на 23 февраля с.г. осквернен мемориал советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в центре Вены - фасад памятника залит черной краской.

Выражаем возмущение произошедшим. Рассматриваем инцидент как вопиющее проявление вандализма.



(Комментарий от 24 февраля 2015 года)

В Вене осквернён памятник советским Воинам-Освободителям. Фасад залит темно-красной краской. В @MFA_Austria направлена нота протеста. pic.twitter.com/rJ3QvUahOx — RusBotschaft Wien (@RusBotWien) 16 января 2017 г.

ПОЛЬША

В Польше 21 октября вступили в действие поправки к закону "О запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя", кратко называемому законом о декоммунизации. Согласно поправкам, в течение года в стране должно быть демонтировано около 500 монументов советской эпохи. Польские власти подчеркивают, что закон не касается воинских захоронений и памятников архитектуры - демонтажу подлежат лишь символические изображения, ассоциирующиеся с коммунистической диктатурой. Тем не менее российский МИД называет эти планы "возмутительной провокацией" и сравнивает их с действиями "Исламского государства" в Пальмире, а Совет Федерации просит президента Путина ввести санкции против Польши.

Нововведения предполагают, что в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям страны организациях, событиях и датах. Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ – от тотального истребления.

С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь.

(Комментарий МИД РФ от 27 июня 2017 года)

Я убежден в том, что мы наблюдаем преднамеренную попытку отвлечения внимания общества в России и за рубежом. Кампания не случайно развязана определенными кругами в России в то время, когда становится более тесным наше сотрудничество с Украиной, активизируется наш политический диалог с Белоруссией, укрепляются международные позиции Польши. Эти круги, вполне очевидно, такая ситуация беспокоит... Польша заботится о советских и российских кладбищах, даже тех, что остались от наполеоновских времен. Польша уважает кровь, пролитую Красной Армией в борьбе с нацистской Германией.



(Из интервью первого заместителя министра иностранных дел Польши Бартоша Цихоцкого 22 июля 2017 года)

ЭСТОНИЯ

«БРОНЗОВЫЙ СОЛДАТ»

Открыт на холме Тынисмяги 22 сентября 1947 года. Скульптор Энн Роос. Архитектор Арнольд Алас. Под монументом в братской могиле покоились останки 13 военнослужащих, от подполковника до ефрейтора. Их имена известны. В 1964 году перед памятником был зажжен вечный огонь.

Попытка уничтожения памятника была предпринята еще 8 мая 1946 года в центре Таллина, когда надгробье было еще деревянным. Две эстонские восьмиклассницы, 15-летняя Агеэда Паавел и 14-летняя Айли Юргенсон, заложили под него самодельное взрывное устройство.

Сколько еще мы должны были любоваться на эту красную звезду, памятник русским мародерам, в то время как все наши статуи уничтожались. Мы просто не могли смириться с этим. Мы решили: если уж эти грабители бесчинствуют в Эстонии, пусть они увидят, как взрывается один из их памятников. Мы могли просто облить эту деревяшку бензином и поджечь, но мы хотели именно разнести ее в щепки.

(Айли Юргенсон, в замужестве Айли Йыги)

Мы взялись за опасное дело. Как быть с часовыми, охранявшими памятник? Они, похоже, были не особенно внимательны. Мы должны были взорвать памятник накануне 9 мая. Мы надеялись, что день победы будут праздновать без памятника. Велло Вольт, которому тогда было 13 лет, собрал за войну кучу боеприпасов и оружия. Он дал нам три палки взрывчатки и бикфордов шнур, достаточно длинный, чтобы можно было спокойно уйти.

(Агеэда Паавел)

В некоторых источниках сказано, что часовой во время закладки СВУ заигрывал с девушкой; судя по всему, она не была участницей операции, это просто совпадение. Юным диверсанткам удалось скрыться незамеченными. Памятник был восстановлен уже к утру. Айли и Агеэду арестовали через несколько дней. Им дали по восемь лет лагерей. В заключении Айли Юргенсон познакомилась с бывшим бойцом разведывательно-диверсионной группы абвера "Эрна" Юло Йыги и вышла за него замуж.



Тюремное фото Айли Юргенсон

В 1998 году президент Эстонии Леннарт Мери наградил Айли Юргенсон и Агеэду Паавел орденом Орлиного креста за военные заслуги.

На месте деревянного обелиска поставили бронзовую статую солдата. В начале 90-х потушили вечный огонь. В 1994 таблички с именами захороненных заменили надписью "Павшим во Второй мировой войне" на эстонском и русском языках.

В мае 2006 года вокруг "Бронзового солдата" вспыхнула острая полемика. Партия "Союз Отечества" потребовала убрать монумент из центра города как символ советской оккупации. В парламент Эстонии был внесен проект закона о демонтаже советских памятников. Россия яростно протестовала.

Инициаторы принятия закона заявляют, что он позитивно скажется на "международном престиже Эстонии". Какой извращенной логикой надо обладать, чтобы считать вопиющий факт пренебрежения памятью воинов антигитлеровской коалиции, погибших на фронтах Второй мировой войны, критерием авторитета страны.



(Заявление МИД РФ от 10 ноября 2006 года)

Специально для защиты "Бронзового солдата" была создана организация "Ночной дозор", члены которого дежурили у памятника по ночам.

В апреле 2007 года правительство Эстонии, невзирая на протесты Москвы, приняло решение о переносе "Бронзового солдата". К Эстонии применили весь набор средств воздействия, от дипломатических нот до нападения на посла Эстонии в России.

ВОПРОС: В СМИ со ссылками на эстонских официальных лиц появилась информация о том, что на днях в Москве было совершено нападение на посла Эстонии в России М. Кальюранд с использованием слезоточивого газа.

КОММЕНТАРИЙ: 2 мая группа молодых людей в знак протеста против демонтажа памятника Солдату-Освободителю в Таллине действительно предприняла попытку сорвать пресс-конференцию посла Эстонии в редакции газеты "Аргументы и факты". Однако охране удалось воспрепятствовать этой акции. Какого-либо непосредственного физического нападения на посла зафиксировано не было. Что касается информации о слезоточивом газе, то баллончик с перечным газом использовал как раз охранник эстонского посла против пикетчиков. Этот факт подтвердила сама М. Кальюранд во время беседы в МИД России.



(Комментарий МИД РФ от 4 мая 2007 года)

Демонтаж монумента в ночь с 26 на 27 апреля сопровождался массовыми беспорядками в Таллине и других городах Эстонии.

ВОПРОС: Прокомментируйте сегодняшние события в Таллине. Есть сообщения, что там происходят столкновения с полицией тех, кто защищает памятник?

С.В. ЛАВРОВ: Считаю, что все это отвратительно. Я не видел кадров, но слышал, что там происходит. Этому кощунству нет оправданий.



(Выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам министерского заседания Совета Россия-НАТО, Осло, 26 апреля 2007 года)

В ту ночь был убит гражданин России Дмитрий Ганин. Российская сторона расценила его смерть как убийство защитника "Бронзового солдата", хотя произошло оно в стороне от центра событий. Но обстоятельства смерти Ганина не столь однозначны. Власти задержали семерых подозреваемых, однако вменить им убийство не удалось. Дело об убийстве Ганина не закрыто.

Четверо активистов "Ночного дозора" обвинялись в организации массовых беспорядков и предстали перед судом.

Такое ощущение, что обвинение просто выискивает улики там, где их нет. Нет сомнений в том, что этот процесс политический. Обвинение основывается не на фактах, а на каких-то домыслах, не имеющих никакой почвы. Мы поражены теми антирусскими настроениями, которые царят в Эстонии.



(Депутат Европарламента от Германии Сара Вагенкнехт в интервью В итоге все четверо были оправданы, им выплачена компенсация за необоснованное содержание под стражей.

Невзирая на протесты, "Бронзовый солдат" был демонтирован и переустановлен на военном кладбище Таллина. Перезахоронили и останки восьми человек из братской могилы. В поминальной церемонии 8 мая 2007 года на Военном кладбище приняли участие члены эстонского правительства во главе с премьер-министром Андрусом Ансипом.

Родственники еще пятерых бойцов пожелали забрать останки. Они похоронены в Ярославле, Кашине, Ростовской области, Полтаве и на Масличной горе в Иерусалиме.

ГЕРМАНИЯ

ВОИН-ОСВОБОДИТЕЛЬ

Монумент в Трептов-парке, Берлин. Открыт 9 мая 1949 года. Скульптор Евгений Вучетич. Архитектор Яков Белопольский. Идея дать в руку солдату не автомат, а меч принадлежит Сталину. Камни и гранит, использованные в сооружении, взяты с развалин гитлеровской Рейхсканцелярии. Фигура солдата смонтирована из шести частей, отлитых из бронзы на ленинградском заводе "Монументальная скульптура". Осенью 2003 года статуя была разобрана на составные части и отправлена на реставрацию. 2 мая 2004 года скульптура была установлена заново.

Наиболее значительный инцидент, связанный с памятником, имел место в январе 1990 года. На нем появились антисоветские граффити. Правящая Социалистическая единая партия Германии воспользовалась этим и устроила у подножия монумента "антинацистскую" демонстрацию, собравшую 250 тысяч человек. Есть версия, что написи были сделаны в провокационных целях агентами Штази.

МЕМОРИАЛ ПАВШИМ СОВЕТСКИМ ВОИНАМ

Установлен в берлинском районе Тиргартен решением военного совета 1-го Белорусского фронта. Открыт 11 ноября 1945 года. Скульпторы Лев Кербель. Владимир Цигаль. Архитектор Н.В. Сергиевский.

Территория мемориала была советским анклавом в британском секторе Берлина. До вывода российских войск из объединенной Германии в 1994 году у памятника нес караул 6-й мотострелковой бригады ГСВГ. 7 ноября 1970 года в часового Ивана Щербака стрелял из мелкокалиберной винтовки 21-летний Эккехард Вайль. Щербак получил два ранения. Вайля судили военным судом британскогой зоны Берлина. На суде он говорил, что своими действиями он протестовал против Московского договора между СССР и ФРГ. Вайль получил шесть лет лишения свободы.

В ночь на 9 мая 2010 года неизвестные нарисовали на памятнике красной краской свастику и написали по-немецки "Убийца, насильник, вор". В старшем поколении немцев некоторые называют мемориал "Могилой неизвестного насильника".

КЛАДБИЩЕ-ПАМЯТНИК ВОИНАМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

Установлен в берлинском округе Панков. Сооружение мемориала закончено в ноябре 1949 года. Скульптор Иван Першудчев. Архитекторы К. Соловьев, М. Белавенцев, В. Королев. На территории мемориала захоронены останки 13 200 советских солдат. Имена известны только 3180 из них.

В марте 2006 года произошло масштабное осквернение солдатских могил в Панкове. МИД РФ сделал по этому поводу заявление.

В Москве возмущены хулиганской выходкой неизвестных лиц, осквернивших мемориал советских воинов в берлинском районе Панков. Вызывают тревогу беспрецедентные масштабы вандализма. Это варварство, которому нет и не может быть оправдания.

Отдельной статьей Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии 1990 года (договор "два плюс четыре") ответственность за сохранность советских воинских мемориалов и захоронений на немецкой территории возложена на правительство Германии. Однако правительство не вправе менять что-либо в этой сфере без консультаций с Москвой.

В апреле 2014 года в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины газеты Bild и Berliner Tageszeitung опубликовали и направили в Бундестаг петицию с требованием убрать танки, установленные на мемориале в Тиргартене.

В то время, когда русские танки угрожают свободной, демократической Европе, мы не хотим больше видеть русские танки у Бранденбургских ворот!..

Мы, подписавшие эту петицию, не хотим, чтобы военное насилие в XXI веке снова стало инструментом политики в Европе.

Мы не хотим отказать российскому народу в уважении к его неизмеримым страданиям и жертвам во время Второй мировой войны. Однако мы считаем, что память о солдатах Красной Армии, погребенных на территории мемориала, никак не связана с неприятием гегемонистской военной политики сегодняшнего кремлевского руководства и путинских танков.

Однако из этой затеи ничего не вышло. Уже на следующий день федеральное правительство отказало в удовлетворении петиции, сославшись на договор 1990 года.

CNN

В феврале 2014 года телекомпания CNN разместила на своем сайте "галерею самых уродливых в мире памятников". В число экспонатов попали "Слеза" Зураба Церетели, установленная в городе Байон (Нью-Джерси) в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года, а также монумент "Мужество", посвященный защитникам Брестской крепости.

Публикация породила бурю негодования в Москве. Раздались призывы приостановить вещание CNN в России. Телекомпания принесла извинения за "непреднамеренное оскорбление", заявив, что внештатный автор, составивший галерею, "имел в виду лишь юмористический взгляд на мировую архитектуру".

Мы признаем, что монумент "Мужество" несет в себе глубокое символическое значение уважения памяти солдат, отдавших свои жизни ради защиты своей страны. CNN также извиняется перед Зурабом Церетели, создателем монумента, посвященного борьбе с мировым терроризмом.

Монумент "Мужество" был из галереи удален, а "Слеза" осталась.

Уполномоченный МИД РФ по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов сделал по этому поводу заявление.

В МИД России приняли к сведению официальные извинения телеканала "Си-Эн-Эн", которые его руководители передали лично в ходе встречи с послом России в США С.И. Кисляком, состоявшейся на днях в российской дипмиссии в Вашингтоне.

Представители "Си-Эн-Эн" заявили, что выражают искренние сожаления по поводу случившегося, а в отношении размещения материала, осквернившего память погибших в войне с нацизмом, проводится "внутреннее расследование".

В свою очередь подтверждаем нашу принципиальную оценку, что попрание памяти героических защитников Брестской крепости, чем бы это ни пытались объяснить, нельзя оправдать и простить. Допускаем, что автор скандального "рейтинга памятников" плохо знаком с историей, а те, кто давал согласие на его публикацию, не имели "злого умысла", как нас теперь пытаются убедить. Но нужно отдавать себе отчет, что подобные безответственные действия нанесли серьезный удар по репутации "Си-Эн-Эн", привели к дальнейшему снижению рейтинга этого телеканала в России.

Подготовил Владимир Абаринов