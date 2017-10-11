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Также: Право, Общество | Персоны: Борис Немцов

новость Против Эскерханова открыто дело об оскорблении следователя

11.10.2017
Темирлан Эскерханов на апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Темирлан Эскерханов на апелляции. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
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Против бывшего чеченского милиционера Темирлана Эскерханова, осужденного к 14 годам строгого режима по обвинению в причастности к убийству сопредседателя РПР-ПАРНАС Бориса Немцова, открыто новое дело - об оскорблении следователя. Такую информацию сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Анну Бюрчиеву, адвоката заключенного.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 297 УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников разбирательства), предусматривающей штраф, обязательные работы или до четырех месяцев ареста. Обвинение Эскерханову пока не предъявлено.

О доследственной проверке в отношении заключенного сообщалось еще в начале июля. Поводом стали заявления Эскерханова, сделанные 6 апреля по адресу следователя СКР Александра Камашева, который в тот день давал показания в суде над фигурантами. Заключенный заявил судье Юрию Житникову: "Ваша честь, эта шестерка, этот сучонок моей семье угрожал". Судья сделал Эскерханову замечание. Тот, однако, еще несколько раз назвал Камашева шестеркой. После этого Житников предостерег подсудимого, что тот "может наговорить на еще одну статью".

В комментарии РБК Бюрчиева рассказала, что по делу уже была проведена одна лингвистическая экспертиза и ее авторы не усмотрели в высказываниях Эскерханова состава преступления. Однако СКР требует от Федеральной службы судебных приставов заказать новое исследование, чтобы по его итогам был сделан вывод об оскорбительном характере заявлений заключенного.

Накануне Верховный суд подтвердил приговоры всем осужденным по делу об убийстве Немцова, отменив лишь назначенные каждому 100-тысячные штрафы. Между тем причастность 37-летнего Эскерханова к преступлению вызывает серьезные сомнения. Помимо прочего, он с самого начала отрицал вину, несмотря на пытки, которым подвергся в марте 2015-го, в первые дни после того как был задержан в Москве.

25 июля нынешнего года ЕСПЧ обязал Россию выплатить Эскерханову 6 тысяч евро за недопустимые условия содержания в СИЗО и транспортировки из изолятора и обратно. Российские власти были признаны виновными в нарушении статьи 3 Европейской конвенции (запрещение пыток).

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
11.10.2017
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