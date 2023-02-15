Выбивание долгов
Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Евросоюз делает еще один шаг на пути к конфискации российских денег в пользу жертвы агрессии. Весь год эксперты спорили о международно-правовых механизмах принуждения России к финансированию восстановления Украины. Замороженные на Западе золотовалютные резервы Центробанка России и арестованные активы путинских олигархов - на сегодня это в общей сложности более 300 миллиардов долларов - можно хотя бы частично использовать для нужд Украины, не дожидаясь подписания договора о капитуляции с выплатой репараций.
10-й пакет санкций Евросоюза, который будет одобрен к годовщине российского вторжения в Украину, облегчит отслеживание российских денег в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 15 февраля, анонсировала новые правила отчетности европейских банков в отношении российских денег. "Нам нужно знать, где они (российские активы. - Ред.) находятся и о каких суммах идет речь", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 15 февраля.
По данным агентства Bloomberg, новые правила коснутся как средств российского ЦБ на европейских счетах, так и денег российских частных лиц и компаний из санкционного списка. Согласно проекту 10-го пакета санкций, штрафы за непредоставление требуемой информации в органы ЕС составят 50 тысяч евро для частных лиц и 10 процентов годовой выручки для компаний.
Одновременно объявлено о создании специальной рабочей группы Евросоюза "по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины".
Пока речь идет о 33,8 миллиарда евро - на Евросоюз приходится примерно одна десятая всех российских активов, замороженных за рубежом после 24 февраля 2022 года. По другим данным, которые приводило в ноябре издание Politico, ЕС заморозил российских активов на 68 миллиардов евро.
Подчеркивается, что экспертная группа ЕС будет разрабатывать механизмы конфискации в тесном взаимодействии с партнерами по "большой семерке".
В конце ноября Фон дер Ляйен предложила создать из заблокированных российских активов инвестиционный фонд, доходы от которого пойдут на восстановление Украины. В конце января идея была одобрена юридической служба Еврокомиссии. Она предусматривает, что средства в какой-то момент будут возвращены России с процентами, а в случае убыточных инвестиций - с компенсациями из бюджета ЕС или стран-участниц.
На сегодняшний день экспроприация частных активов в большинстве западных стран возможна только при наличии доказательств их преступного происхождения. Замороженные резервы российского Центробанка (в основном находящиеся на французских счетах) конфисковать еще труднее - они защищены суверенным иммунитетом. Некоторые юристы считают возможным применение международно-правового механизма контрмер к государству - нарушителю международного права.
В Евросоюзе наиболее радикальную позицию по этому вопросу занимают Польша и страны Балтии. 8 февраля, накануне саммита ЕС в Брюсселе, лидеры этих четырех стран призвали руководство ЕС к решительным действиям: "Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение".
Эстония намерена разработать собственную программу конфискации российских активов. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу объявил о планах создать "юридическую структуру", которая бы позволила направить в Украину 20 миллионов долларов, арестованных эстонскими властями.
В ноябре 2022 года Суд Евросоюза по иску директора авиакомпании Luxaviation Патрика Хансена отменил обязанность государств раскрывать информацию о бенефицарных владельцах компаний в странах ЕС.
Как показало расследование OCCRP, Хансен за последние 16 лет числился управляющим или владельцем 117 юридических лиц, при этом в 90 компаниях, где он был директором, в качестве бенефициаров были указаны люди из России. Среди них - родственники бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева, Алексей Баженов - бывший замдиректора компании "Ямалгазинвест", дочерней структуры "Газпрома", российский бизнесмен Валерий Коликов - создатель компании МРТС, крупнейшего частного строителя подводных трубрпроводов в России, и его сын Александр. Одним из бизнес-партнеров Хансена был полковник КГБ СССР Николай Богачев, в 1990-е годы занявшийся бизнесом в нефтезаговой отрасли. Они с Хансеном основали Luxaviation в 2008 году; через год Богачев покинул компанию, передав Хансену 49 процентов акций. В 2015 году после покупки швейцарского конкурента ExecuJet Luxaviation была названа второй по величине компанией частной авиации в мире. Ее услугами пользовался в том числе король Великобритании Карл III.
Швейцария считает, что конфискация замороженных в стране частных российских авуаров в пользу Украины противоречит основам законодательства. "Швейцарское право не позволяет экспроприацию частных авуаров без компенсации, если их происхождение не является незаконным", - говорится в заключении рабочей группы, подготовленном по поручению Федерального совета Швейцарии. Вопрос также дебатировался в парламенте.
Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, связанные с Россией, на 17,6 миллиарда швейцарских франков (более 19 миллиардов долларов), сообщает газета Sonntags Zeitung. Это составляет около трети всех российских активов, которые задекларированы в стране. В эту сумму входят как резервы ЦБ РФ, так и деньги на счетах фигурантов санкционных списков.
В конце января британская газета The Telegraph сообщила, что британские власти завершают подготовку документов для передачи средств, вырученных российским олигархом Романом Абрамовичем от продажи футбольного клуба "Челси", неназванному благотворительному фонду, помогающему пострадавшим от войны в Украине. Газета отмечала, что Лондону надо будет получить одобрение ЕС, так как Абрамович находится и под европейскими, и под британскими санкциями. В марте 2022 года Абрамович заявлял, что поручил своей команде создать благотворительный фонд помощи всем пострадавшим от конфликта в Украине, куда будут переведены все деньги от продажи "Челси". Сумма сделки составила 4,25 миллиарда фунтов стерлингов, из которых 2,5 миллиарда - это средства на покупку акций клуба, а оставшиеся 1,75 миллиарда - гарантированные инвестиции в команду и стадион на 10 лет. Клуб купил консорциум инвесторов во главе с американским миллиардером Тоддом Боэли.
В декабре власти Канады начали судебную процедуру изъятия 26 миллионов у компании Абрамовича Granite Capital Holdings, попавшей под санкции. Если суд удовлетворит просьбу МИДа, эти деньги будут переданы на восстановление Украины и компенсации жертвам российской агрессии. Российский посол Олег Степанов назвал это "грабежом средь бела дня".
Канада первой из стран G7 пошла на такой шаг. Соответствующий закон был принят весной прошлого года.
"С самого начала войны мы предупреждали Путина и его пособников, что они не смогут скрыться от последствий своих действий. Безнаказанность никогда не была вариантом, и Канада будет продолжать оказывать давление на российский режим и тех, кто извлек выгоду из варварского вторжения Путина в Украину", - заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
В октябре правительство Канады выделило 76 миллионов долларов на создание специальной структуры для выявления и конфискации российских и иранских активов.
2 февраля окружной судья Пол Гардеф из федерального суда Манхэттена постановил конфисковать 5,4 миллиарда долларов у "православного олигарха" Константина Малофеева, против которого введены американские санкции.
В марте прошлого года Минюст США создал межведомственную целевую группу KleptoCapture, в задачи которой входят обеспечение соблюдения санкций и экспортных ограничений против России и борьба с "коррумпированными российскими олигархами". В январе глава группы Эндрю Адамс заявил, что первые конфискованные средства могут быть в течение короткого времени переданы Украине. В конце прошлого года американские прокуроры в судебных документах заявили о своем праве конфисковать средства Малофеева, хранившиеся на его счету в денверском Sunflower Bank, поскольку тот пытался перевести их деловому партнеру в нарушение санкций США. Малофеев это не оспорил.
KleptoCapture арестовала, в частности, яхту Сулеймана Керимова стоимостью 300 миллионов долларов и направила властям Испании запрос на арест яхты Виктора Вексельберга стоимостью 90 миллионов.
"Мы сажали самолеты в Швейцарии и на Ближнем Востоке. Мы арестовали контрабандистов в Италии, Германии, Латвии. И предъявили обвинения в отмывании денег в Великобритании. В общем, мы показали, что от нас не спрячешься", - заявила в интервью CBS заместитель генпрокурора США Лиза Монако.
В Конгрессе США и в Белом доме продолжаются дискуссии о правовых механизмах конфискации арестованных российских активов и замороженных резервов ЦБ РФ. У США есть опыт изъятия резервов Центробанка Афганистана после прихода к власти "Талибана": они были переданы под управление международного совета в Швейцарии.
Украина со своей стороны создала рабочую группу, которую возглавил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, для разработки проекта создания международной компенсационной комиссии для взыскания с России денег за агрессию. Как рассказывала в октябре замминистра юстиции Украны Ирина Мудрая, за основу взят пример механизма компенсации Ираком убытков за оккупацию Кувейта в 1991 году. "Механизм должен быть разработан ключевыми государствами, на территории которых находятся российские активы. Он должен быть прописан в многостороннем международном договоре, по которому будет создана международная компенсационная комиссия. Она будет рассматривать заявления на компенсацию от граждан, бизнеса и государства. Ее решение должно выполняться в первую очередь за счет активов РФ", - сообщила Мудрая.
Члены рабочей группы провели встречи с руководством министерств иностранных дел, юстиции, экономики Франции, Германии, Бельгии, Нидерландов, Великобритании, Швейцарии, а также с руководством ЕС, Совета Европы и США. Это те страны, которые Украина видит участниками договора и где находятся российские активы. Украина ищет поддержки как на двустороннем уровне, так и в ЕС и международных организациях, таких как ООН и Совет Европы. Кроме того, планируется создать фонд, пополняемый российскими активами.
Уильям Браудер, предприниматель, лоббист "Закона Магнитского"
Путин поломал, ему и чинить.
Есть 50 разных предложений насчет способов (конфискации российских активов. - Ред.). Если вы хотите, чтобы результата не было, представьте 50 вариантов... Кажется нелогичным, что Путин может изобретать новые виды преступлений, а мы не можем изобрести правовую базу для реагирования на эти преступления.
https://www.france24.com/en/live-news/20230212-seizing-russian-assets-is-easier-said-than-done