

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua



Евросоюз делает еще один шаг на пути к конфискации российских денег в пользу жертвы агрессии. Весь год эксперты спорили о международно-правовых механизмах принуждения России к финансированию восстановления Украины. Замороженные на Западе золотовалютные резервы Центробанка России и арестованные активы путинских олигархов - на сегодня это в общей сложности более 300 миллиардов долларов - можно хотя бы частично использовать для нужд Украины, не дожидаясь подписания договора о капитуляции с выплатой репараций.



10-й пакет санкций Евросоюза, который будет одобрен к годовщине российского вторжения в Украину, облегчит отслеживание российских денег в Европе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 15 февраля, анонсировала новые правила отчетности европейских банков в отношении российских денег. "Нам нужно знать, где они (российские активы. - Ред.) находятся и о каких суммах идет речь", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 15 февраля.



По данным агентства Bloomberg, новые правила коснутся как средств российского ЦБ на европейских счетах, так и денег российских частных лиц и компаний из санкционного списка. Согласно проекту 10-го пакета санкций, штрафы за непредоставление требуемой информации в органы ЕС составят 50 тысяч евро для частных лиц и 10 процентов годовой выручки для компаний.



Одновременно объявлено о создании специальной рабочей группы Евросоюза "по использованию замороженных и арестованных российских активов для поддержки восстановления Украины".



Пока речь идет о 33,8 миллиарда евро - на Евросоюз приходится примерно одна десятая всех российских активов, замороженных за рубежом после 24 февраля 2022 года. По другим данным, которые приводило в ноябре издание Politico, ЕС заморозил российских активов на 68 миллиардов евро.



Подчеркивается, что экспертная группа ЕС будет разрабатывать механизмы конфискации в тесном взаимодействии с партнерами по "большой семерке".



В конце ноября Фон дер Ляйен предложила создать из заблокированных российских активов инвестиционный фонд, доходы от которого пойдут на восстановление Украины. В конце января идея была одобрена юридической служба Еврокомиссии. Она предусматривает, что средства в какой-то момент будут возвращены России с процентами, а в случае убыточных инвестиций - с компенсациями из бюджета ЕС или стран-участниц.



На сегодняшний день экспроприация частных активов в большинстве западных стран возможна только при наличии доказательств их преступного происхождения. Замороженные резервы российского Центробанка (в основном находящиеся на французских счетах) конфисковать еще труднее - они защищены суверенным иммунитетом. Некоторые юристы считают возможным применение международно-правового механизма контрмер к государству - нарушителю международного права.



В Евросоюзе наиболее радикальную позицию по этому вопросу занимают Польша и страны Балтии. 8 февраля, накануне саммита ЕС в Брюсселе, лидеры этих четырех стран призвали руководство ЕС к решительным действиям: "Эти замороженные активы должны быть использованы как можно скорее. Мы не можем ждать, пока закончится война и будет подписано мирное соглашение".



Эстония намерена разработать собственную программу конфискации российских активов. Глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу объявил о планах создать "юридическую структуру", которая бы позволила направить в Украину 20 миллионов долларов, арестованных эстонскими властями.





Контратака Хансена

Швейцария говорит "нет"

Отдал по-хорошему

Канада впереди планеты всей

Первая конфискация в США

Украинский проект