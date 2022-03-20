В захваченных российскими войсками украинских городах продолжаются мирные протесты против оккупации. Российские каратели похищают чиновников, активистов и журналистов.

В Каховке Херсонской области люди скандировали "Одна-единственная соборная Украина" и "Украина превыше всего".

Каховка, що на Херсонщині, протестує проти окупантів pic.twitter.com/AUHnwITUAE — Українська правда (@ukrpravda_news) March 20, 2022

В Херсоне десятки горожан вышли на проспект Ушакова. Звучал гимн Украины. Оккупантам кричали "Домой".

Временно оккупированный Херсон, 20 марта 2022 года pic.twitter.com/ywHyAm7UKY — Грани.Ру (@GraniTweet) March 20, 2022

В воскресенье в Херсоне возле дома депутата Владимира Сальдо, который участвует в создании оккупационной администрации, расстреляли в машине его помощника - Павла Слободчикова (он был за рулем). Жена Слободчикова ранена.

"То ли Слободчиков чем-то не угодил своим хозяевам-россиянам. То ли его уничтожило украинское подполье. Пока неизвестно. Но ясно одно - судьба коллаборациониста всегда незавидна", - пишет украинский журналист Денис Казанский.

Как сообщил мэр Энергодара Запорожской области Дмитрий Орлов, полторы тысячи жителей города вышли на митинг в защиту похищенного российскими войсками заместителя Ивана Самойдюка. Мэр выступил перед собравшимися и заверил, что местные власти координируют усилия по освобождению Самойдюка с правоохранителями и военной администрацией. Собравшиеся предлагали митинговать бессрочно и круглосуточно, пока Самойдюк не будет освобожден. После завершения митинга несколько российских силовиков подъехали на машине и попытались силой увезти нескольких мирных жителей. Протестующие их отбили.

Энергодар. Рашистские оккупанты взяли в заложники несколько участников митинга. Но их удалось отбить pic.twitter.com/T1jZGdZHlG — Грани.Ру (@GraniTweet) March 20, 2022

В Бердянске Запорожской области марш по улицам города закончился задержаниями. Каратели избивали людей.

Во временно оккупированном Бердянске рашистские каратели избивают мирных демонстрантов pic.twitter.com/K4xCQLafev — Грани.Ру (@GraniTweet) March 20, 2022

Российские силовики в зоне оккупации похищают украинских журналистов. В плен к россиянам попала освещающая войну журналистка "Громадского" Виктория Рощина. В последние дни она готовила материалы о боевых действиях в Запорожской и Донецкой областях, а далее планировала поехать в Мариуполь. 11 марта Рощина, вероятно, находилась в пути из Запорожья в Мариуполь, 12 марта коллеги не смогли выйти с ней на связь. В это время она была в Бердянске. 16 марта журналисты узнали, что днем ранее Рощину задержала ФСБ. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

В Каховке 12 марта пропал местный журналист Олег Батурин. В воскресенье Батурин объявился и рассказал, что был похищен. "Сильно похудел. Очень грязный. Уставший. 12 марта в 17:00 на каховской автостанции меня схватили. Били. Унижали. Угрожали. Сказали, что убьют. Почти восемь дней. 187 часов плена. Практически без еды. Несколько дней почти без воды. Без мыла, без сменной одежды. Не понимая, где я. Но они четко знали, за что. Они хотели сломать, растоптать. Показать, что будет с каждым журналистом: тебя раздавят. Тебя убьют", - рассказал Батурин.

В Новой Каховке уже двое суток захвачен и удерживается в плену секретарь городского совета Дмитрий Васильев. Его держат в ИВС в подвале здания полиции. "Требования россиян к Васильеву - изменить его остро негативную позицию к России на лояльную. Применяется стандартный набор физического и морального давления, в том числе элементы пыток, - сообщила жена похищенного Людмила Васильева. - Васильев патриот Украины, держится, своей позиции не меняет".