280-тысячный Херсон - единственный крупный украинский город, временно перешедший под контроль российских войск. 2 марта мэр Игорь Колыхаев сообщил, что вооруженные люди пришли в горисполком и объявили условия: комендантский час с 20:00, въезд в город разрешен только днем машинам с продовольствием и медикаментами, в черте города автомобили ездят с минимальной скоростью и готовы остановиться для проверки, пешеходы передвигаются поодиночке или по двое. При этом над горисполкомом по-прежнему украинский флаг, а всеми вопросами жизнеобеспечения (коммунальные службы, торговля и прочее) продолжают заниматься местные власти.

Оккупационные войска заняли центр Херсона со зданием обладминистрации, вокзал, порт и все въезды в город. В первые дни были неподтвержденные сообщения, что российские военные несколько раз открывали огонь в воздух при передвижениях по городу, что выстрелами из проходящей военной колонны (случайно или преднамеренно) были убиты люди в машине, подожжена квартира на верхнем этаже дома.

Несмотря на обещание пропускать транспорт с гуманитарными грузами, город оказался полностью заблокирован. "Оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь", - сообщал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута 4 марта. Действительно, единственным транспортом с продуктами, попавшим в город, стала российская колонна. Оккупантами планировалась демонстративная, под камеры, раздача "гуманитарной помощи" на центральной площади. Но херсонцы отказались принимать ее, послав раздающих "домой", и фуры уехали с нетронутым грузом.

Роздача гуманітарки під дулом автомата! Це провал, Херсонці не прийшли, на площі пусто. pic.twitter.com/K6qchZRV7S — ХерсON (@Khers_ON) March 4, 2022

Сегодня усилиями городских властей в городе запущены некоторые троллейбусные линии, налажено электро- и водоснабжение. "Троллейбусы сегодня вышли на линии, хлеб печем, кур и яйца с птицефабрики начали развозить по социальным учреждениям Херсона, уборку города осторожно, но продолжим", - сообщает мэр Игорь Колыхаев. Однако ситуация с продуктами и лекарствами становится критической. Еще 5 марта херсонский журналист рассказывал: "Люди раскупили почти все, что было в магазинах и аптеках. Есть хлеб, где-то его раздают, а где-то продают по 20-25 гривен за батон. Овощей в городе почти нет. Картофель вчера был 35 гривен за килограмм, а сегодня люди пишут в соцсетях, что вообще невозможно купить. Ситуация не катастрофическая, но осложняется".

"Многие районы города и практически вся область практически отрезаны от полноценной медицинской помощи", - сообщает врач Антон Девятко. По его словам, есть случаи смерти из-за неоказания медицинской помощи. Многие врачи живут в больнице с 24 февраля.

"Бензина нет. Вчера люди стояли по 7 часов, чтобы заправить 10 или 20 литров на заправке. Херсон доедает то, что осталось на складах в магазинах. Стало чуть-чуть тише. Уже несколько дней никого не убивали на улицах. Поэтому некоторые предприниматели - хозяева тех магазинов, которые не разграбили, - открывают и допродают остатки. Да, нужно несколько часов провести в очереди, но можно что-то купить", - описывает врач ситуацию в городе.

7 марта в Скадовском районе в двуx килoмeтpax oт ceлa Нoвoникoлaeвка российские военные остановили предупредительными выстрелами машину скорой помощи, ехавшую к больному. Частная медицинская клиника "Таурт Медикал" приняла решение обслуживать пациентов бесплатно.

С первых же дней оккупации в Херсоне и области проходят акции протеста. 5 марта несколько тысяч человек, несмотря на запреты, прошли демонстрацией по улицам города и митинговали на площади Свободы напротив администрации, окруженной российской техникой. Открытый солдатами предупредительный огонь в воздух не испугал протестующих.

Безстрашні херсонці!



Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів!



Fearless Kherson residents!



A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb — Громадське радіо (@HromadskeRadio) March 5, 2022

Українці у Херсоні вигадали нову кричалку: "Зеленський – молодець, а Путіну – пі**ць" pic.twitter.com/yqSWbjwovq — Українська правда (@ukrpravda_news) March 5, 2022

Митинги против оккупации проходят по всей области - в Новой Каховке, Новоалексеевке, Каланчаке и других населенных пунктах. В Херсоне акции проводятся практически каждый день.

Incredible footage from Nova Kakhovka captured by the Russian military.



Video was sent by the eyewitnesses pic.twitter.com/hZxOcRDmZs — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 6, 2022

Ходят слухи о планах оккупантов создать "Херсонскую республику" (ХНР) и организовать для этого митинг в центре города. Считается, что этот план уже однажды сорвали херсонцы, вышедшие митинговать за Украину.

Через несколько дней после захвата города из него была выведена часть военных, которых сменили бойцы Росгвардии. По словам украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, для их нужд захвачен городской СИЗО, сотрудники и заключенные которого были вывезены перед оккупацией. По данным Денисовой, в СИЗО оккупанты планируют помещать задержанных граждан Украины.

Ситуация с российскими силовиками в городе остается не вполне ясной. С одной стороны, по сообщениям городского информационного сайта, военных 8 марта в городе не было. Это отчасти подтверждается кадрами очередного митинга в центре города в поддержку Николаева: военных не видно, и никто не препятствует жителям. С другой стороны, тот же городской сайт пишет, что военные ранили 36-летнего херсонца, ехавшего вечером на своей машине во время комендантского часа. Генштаб ВСУ сообщает о 400 херсонцах, задержанных российскими силовиками за протесты против оккупации, однако в местных телеграм-каналах информация об этом пока отсутствует. Интернет и мобильная связь в городе появляются лишь изредка.