280-тысячный Херсон - единственный крупный украинский город, временно перешедший под контроль российских войск. 2 марта мэр Игорь Колыхаев сообщил, что вооруженные люди пришли в горисполком и объявили условия: комендантский час с 20:00, въезд в город разрешен только днем машинам с продовольствием и медикаментами, в черте города автомобили ездят с минимальной скоростью и готовы остановиться для проверки, пешеходы передвигаются поодиночке или по двое. При этом над горисполкомом по-прежнему украинский флаг, а всеми вопросами жизнеобеспечения (коммунальные службы, торговля и прочее) продолжают заниматься местные власти.

Оккупационные войска заняли центр Херсона со зданием обладминистрации, вокзал, порт и все въезды в город. В первые дни были неподтвержденные сообщения, что российские военные несколько раз открывали огонь в воздух при передвижениях по городу, что выстрелами из проходящей военной колонны (случайно или преднамеренно) были убиты люди в машине, подожжена квартира на верхнем этаже дома.

Несмотря на обещание пропускать транспорт с гуманитарными грузами, город оказался полностью заблокирован. "Оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину. Украинскими властями было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым. А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь", - сообщал глава Херсонской областной военной администрации Геннадий Лагута 4 марта. Действительно, единственным транспортом с продуктами, попавшим в город, стала российская колонна. Оккупантами планировалась демонстративная, под камеры, раздача "гуманитарной помощи" на центральной площади. Но херсонцы отказались принимать ее, послав раздающих "домой", и фуры уехали с нетронутым грузом.

Сегодня усилиями городских властей в городе запущены некоторые троллейбусные линии, налажено электро- и водоснабжение. "Троллейбусы сегодня вышли на линии, хлеб печем, кур и яйца с птицефабрики начали развозить по социальным учреждениям Херсона, уборку города осторожно, но продолжим", - сообщает мэр Игорь Колыхаев. Однако ситуация с продуктами и лекарствами становится критической. Еще 5 марта херсонский журналист рассказывал: "Люди раскупили почти все, что было в магазинах и аптеках. Есть хлеб, где-то его раздают, а где-то продают по 20-25 гривен за батон. Овощей в городе почти нет. Картофель вчера был 35 гривен за килограмм, а сегодня люди пишут в соцсетях, что вообще невозможно купить. Ситуация не катастрофическая, но осложняется".

"Многие районы города и практически вся область практически отрезаны от полноценной медицинской помощи", - сообщает врач Антон Девятко. По его словам, есть случаи смерти из-за неоказания медицинской помощи. Многие врачи живут в больнице с 24 февраля.

"Бензина нет. Вчера люди стояли по 7 часов, чтобы заправить 10 или 20 литров на заправке. Херсон доедает то, что осталось на складах в магазинах. Стало чуть-чуть тише. Уже несколько дней никого не убивали на улицах. Поэтому некоторые предприниматели - хозяева тех магазинов, которые не разграбили, - открывают и допродают остатки. Да, нужно несколько часов провести в очереди, но можно что-то купить", - описывает врач ситуацию в городе.

7 марта в Скадовском районе в двуx килoмeтpax oт ceлa Нoвoникoлaeвка российские военные остановили предупредительными выстрелами машину скорой помощи, ехавшую к больному. Частная медицинская клиника "Таурт Медикал" приняла решение обслуживать пациентов бесплатно.

С первых же дней оккупации в Херсоне и области проходят акции протеста. 5 марта несколько тысяч человек, несмотря на запреты, прошли демонстрацией по улицам города и митинговали на площади Свободы напротив администрации, окруженной российской техникой. Открытый солдатами предупредительный огонь в воздух не испугал протестующих.

Безстрашні херсонці! Один з учасників акції «Херсон — це Україна» виліз з українським стягом прямо на техніку російських окупантів! Fearless Kherson residents! A man climbed with the Ukrainian flag directly on the machinery of the Russian occupiers! pic.twitter.com/ea6iXpaTIb

Митинги против оккупации проходят по всей области - в Новой Каховке, Новоалексеевке, Каланчаке и других населенных пунктах. В Херсоне акции проводятся практически каждый день.

Incredible footage from Nova Kakhovka captured by the Russian military.



Video was sent by the eyewitnesses pic.twitter.com/hZxOcRDmZs