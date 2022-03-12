Трагедия Мариуполя
Осажденный Мариуполь переживает катастрофу. Город по-прежнему полностью заблокирован для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Городские власти сообщают о более чем 1300 погибших мирных жителях. Мировую прессу облетели кадры, на которых мариупольцев хоронят в братской могиле из-за постоянной угрозы обстрелов и бомбежек.
От обстрелов страдают жилые кварталы. Во многих домах нет воды и света, почти не работает мобильная связь. Иногда жители дозваниваются родственникам, но для этого приходится передвигаться по городу, чтобы поймать сигнал, а это крайне опасно.
Уже неделю не удается договориться о коридорах для конвоев с гуманитарной помощью и эвакуации жителей. "Шесть дней сторона агрессора говорит о некоем прекращении огня. Шесть дней оккупанты якобы обещают зеленый коридор. И шесть дней, как они нарушают все свои обязательства. Стоит только начать движение каравана, как со стороны оккупантов вместо тишины начинаются активные боевые действия", - говорит 11 марта в своем обращении мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
5 марта была запланирована эвакуация гражданского населения, в связи с чем с 10 до 21 часа должен был соблюдаться режим прекращения огня. В город прибыли эвакуационные автобусы. Однако во время анонсированной эвакуации начались обстрелы и автобусы остались в городе. То же самое повторилось и на следующий день. 8 марта, по сообщению полка "Азов", подтвержденному Минобороны и штабом ООС, российские войска начали атаку на Мариуполь в направлении заранее подготовленного маршрута для эвакуации.
Организовано уже несколько гуманитарных конвоев, но ни один из них не смог пока попасть в город. 6 марта за мариупольцами отправили 80 пустых автобусов из Запорожья, Днепра, Павлограда и Покровского. В конвое также было 9 грузовиков с продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, общим весом около 90 тонн. Вечером 8 марта, как сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко, российские войска открыли огонь по конвою из РСЗО "Град". По его словам, никто не пострадал, и груз уцелел, но машины вынуждены были отправиться на безопасную стоянку.
В тот же день конвой, организованный мариупольским бизнесменом Николаем Сапаровым, не смог въехать в город. Через два дня попыток, 10 марта, Сапаров пишет в Фейсбуке: "Мы за 10 км от Мариуполя. Город в полном окружении. Идут постоянные боестолкновения. Проехать к Мариуполю и выехать из него невозможно!!! Не пытайтесь. Можно погибнуть... Никакой гуманитарный коридор со стороны Запорожья не работает и не заработает. У немногих жителей Левобережья получается уйти в направлении Новоазовска. Еще раз повторю, что зеленые коридоры не заработают. Надежды на них у жителей уже нет. Только личное мужество и взаимопомощь помогает выживать оставшимся. Погибнут очень много людей! И большинство от голода и холода!"
А вот информация из первых рук, прорывающаяся в местные телеграм-каналы и форумы, или от тех, кому удалось связаться с мариупольской родней (орфография и пунктуация сохранены).
"Вчера ночью полностью сгорел центральный рынок Елизавета и тд тп 65 дом со стороны дороги нет стёкол тамже где-то сгорели автомобили 23 с лицивой стороны целый но местами без стёкол очень сильно прилетает новоселовка Кирова 23 17 мкр куприна в основном на данный момент страдает город информации на данный момент".
Из мариупольского городского чата: "Здравствуйте. Хотел по поводу Песчанки дать информацию. Вчера били по домам и пляжу, на глазах щепки летели от домов. За пещанкой последние дни очень плотные взрывы 3 дома горели точно А люди там есть, наблюдал как ходят люди." pic.twitter.com/zIRQIZXLy1— Грани.Ру (@GraniTweet) March 11, 2022
"Черёмушки.ул. Цыбулько 9 (коттеджи первая очередь) 11.03.22 после 6-ти вечера связалась со мной моя сестра. Моя семья и соседи ночуют в подвале, там тепло и сухо. Вода есть, нашли колодец, незнаю где точно.
Есть буржуйка, дрова рубят на месте, готовят еду. Все остальные дома целые на очереди, все сидят по подвалам. Голос у сестры без паники. Приезжают волонтеры из красного креста, сообщают информацию, незнаю как часто. Привезли генератор, зарядили телефоны. Говорит, что все с ними нормально, на сколько это возможно".
Мариуполь. Март 2022 года. Фото местных жителей.
"Добрый день, наконец-то, впервые за 9 дней с нами связалась мама. Она написала брату. Трудовой 21, район 51 школы возле Таганрогской трассы больше нет. Их вывезли".
"Московская 64. Дозвонился, рассказываю, в 64 доме все живи здоровы , правда сегодня было первое попадание в дом и надеюсь последнее. Пожар потушили, еда и вода вроде есть у наших близких, готовят на костре".
"Отзвонилась сестра с Киевстар. Цибулько 43 там 5 коттеджей. С 6.03 живут в подвале. Готовят на костре всем кооперативом. Еды и воды осталось немного. После вчерашнего обстрела у многих повылетали стекла, побило машины осколками. Сегодня спокойнее, даже вышли готовить . Добрый день, звонили мои родители, проспект Мира попало сверху в дом, потолка просто нет на 9 этаже. Вроде никто не пострадал, так как соседи как раз куда то вышли".
"Покровское! сегодня была связь ! пострадали много домов, улица Лебедя попадание во двор, у соседей в машину, у других соседей в дом !! вокруг несколько домов сгорело!! многие без окон! такая же история на Парусной !! ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ!!! ЧЕРЁМУШКИ, ПЕРЕУЛОК ЯЛТИНСКИЙ. Повреждены два дома. Все жители переулка ЖИВЫ!!! Нет воды, газа, света. Связь плохая, но есть (Киевстар) в каком-то определенном месте, все туда сходятся, чтобы дозвониться к своим родным. Выезжать никто не предлагал !!!!!!!"
"Металлургов, 119 и внутренний двор! 10.03 в районе 14.00 родители вышли на связь впервые за 9 дней. Папа сказал, что перед звонком было 2 прилета во двор, когда люди кололи дрова и собирались готовить. Спаслись просто чудом".
Петр Андрющенко, советник мэра Мариуполя...Таких последствий, такого сознательного уничтожения гражданского населения полумиллионного города еще не было в мировой истории.
7 суток полной осады города с уничтожением инфраструктуры - без электричества, отопления, питьевой воды, еды, газа. Город находился 9 суток под непрерывными обстрелами реактивной артиллерией всех калибров ("Град", "Смерч", "Точка У"), минометным огнем и авиабомбами.
Левобережный район г. Мариуполя, где проживало примерно 135 тыс. человек, непригоден для жизни. Все остальные районы города имеют критические повреждения и множество многоэтажных домов непригодны для жилья.
Целенаправленная бомбардировка роддомов, больниц и банка крови.
А теперь о главном. Более 350 тыс. человек семь суток находятся фактически в заложниках российской федерации. В том числе 3 тыс. грудных младенцев. Общая численность детей составляет около 50 тыс. Сейчас им грозит смерть от обезвоживания, голода или прямой военной агрессии.
По предварительному подсчету, число погибших уже составило 1207 человек, большинство из которых невозможно идентифицировать. Не из-за отсутствия документов. Количество людей, которые сейчас находятся под завалами, неизвестно. Ликвидация завалов, эвакуация раненых и сбор убитых невозможны из-за непрерывной прямой военной атаки российской армии. Установить реальное количество раненых невозможно по этой причине. Все больницы переполнены, общее количество стандартных койко-мест - 2,5 тыс., все они были заняты уже на второй день обстрелов.
Первая братская могила на 32 человека.
Каждый день обстрела и осады Мариуполя уносит жизни не менее 150 мариупольцев. Город буквально истекает кровью - 600 литров крови каждый день. Крови мариупольцев, граждан Украины.
Это нестерпимая боль. Боль с утра до вечера. С вечера до утра. Сутки за сутками отчаяния и боли. Мариупольцев и всей Украины. Это не геноцид. Просто человечество еще не придумало такого слова, которое кратко описало бы то, что делают с украинцами в Мариуполе.
Вся эта боль превратится в ярость. Ярость к россиянам. К каждому россиянину, потому что это не путин нажимает на спусковой крючок "Града". Не путин поддерживает войну в Украине. Не на деньги путина сделано все это оружие. Это - общая ответственность граждан России и общая ярость Украины.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=502559351386819&id=100048982762482
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