Осажденный Мариуполь переживает катастрофу. Город по-прежнему полностью заблокирован для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Городские власти сообщают о более чем 1300 погибших мирных жителях. Мировую прессу облетели кадры, на которых мариупольцев хоронят в братской могиле из-за постоянной угрозы обстрелов и бомбежек.

От обстрелов страдают жилые кварталы. Во многих домах нет воды и света, почти не работает мобильная связь. Иногда жители дозваниваются родственникам, но для этого приходится передвигаться по городу, чтобы поймать сигнал, а это крайне опасно.

Уже неделю не удается договориться о коридорах для конвоев с гуманитарной помощью и эвакуации жителей. "Шесть дней сторона агрессора говорит о некоем прекращении огня. Шесть дней оккупанты якобы обещают зеленый коридор. И шесть дней, как они нарушают все свои обязательства. Стоит только начать движение каравана, как со стороны оккупантов вместо тишины начинаются активные боевые действия", - говорит 11 марта в своем обращении мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

5 марта была запланирована эвакуация гражданского населения, в связи с чем с 10 до 21 часа должен был соблюдаться режим прекращения огня. В город прибыли эвакуационные автобусы. Однако во время анонсированной эвакуации начались обстрелы и автобусы остались в городе. То же самое повторилось и на следующий день. 8 марта, по сообщению полка "Азов", подтвержденному Минобороны и штабом ООС, российские войска начали атаку на Мариуполь в направлении заранее подготовленного маршрута для эвакуации.

Организовано уже несколько гуманитарных конвоев, но ни один из них не смог пока попасть в город. 6 марта за мариупольцами отправили 80 пустых автобусов из Запорожья, Днепра, Павлограда и Покровского. В конвое также было 9 грузовиков с продуктами, лекарствами и предметами первой необходимости, общим весом около 90 тонн. Вечером 8 марта, как сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко, российские войска открыли огонь по конвою из РСЗО "Град". По его словам, никто не пострадал, и груз уцелел, но машины вынуждены были отправиться на безопасную стоянку.

В тот же день конвой, организованный мариупольским бизнесменом Николаем Сапаровым, не смог въехать в город. Через два дня попыток, 10 марта, Сапаров пишет в Фейсбуке: "Мы за 10 км от Мариуполя. Город в полном окружении. Идут постоянные боестолкновения. Проехать к Мариуполю и выехать из него невозможно!!! Не пытайтесь. Можно погибнуть... Никакой гуманитарный коридор со стороны Запорожья не работает и не заработает. У немногих жителей Левобережья получается уйти в направлении Новоазовска. Еще раз повторю, что зеленые коридоры не заработают. Надежды на них у жителей уже нет. Только личное мужество и взаимопомощь помогает выживать оставшимся. Погибнут очень много людей! И большинство от голода и холода!"

А вот информация из первых рук, прорывающаяся в местные телеграм-каналы и форумы, или от тех, кому удалось связаться с мариупольской родней (орфография и пунктуация сохранены).

"Вчера ночью полностью сгорел центральный рынок Елизавета и тд тп 65 дом со стороны дороги нет стёкол тамже где-то сгорели автомобили 23 с лицивой стороны целый но местами без стёкол очень сильно прилетает новоселовка Кирова 23 17 мкр куприна в основном на данный момент страдает город информации на данный момент".

Из мариупольского городского чата: "Здравствуйте. Хотел по поводу Песчанки дать информацию. Вчера били по домам и пляжу, на глазах щепки летели от домов. За пещанкой последние дни очень плотные взрывы 3 дома горели точно А люди там есть, наблюдал как ходят люди." pic.twitter.com/zIRQIZXLy1 — Грани.Ру (@GraniTweet) March 11, 2022

"Черёмушки.ул. Цыбулько 9 (коттеджи первая очередь) 11.03.22 после 6-ти вечера связалась со мной моя сестра. Моя семья и соседи ночуют в подвале, там тепло и сухо. Вода есть, нашли колодец, незнаю где точно.

Есть буржуйка, дрова рубят на месте, готовят еду. Все остальные дома целые на очереди, все сидят по подвалам. Голос у сестры без паники. Приезжают волонтеры из красного креста, сообщают информацию, незнаю как часто. Привезли генератор, зарядили телефоны. Говорит, что все с ними нормально, на сколько это возможно".



Мариуполь. Март 2022 года. Фото местных жителей.

"Добрый день, наконец-то, впервые за 9 дней с нами связалась мама. Она написала брату. Трудовой 21, район 51 школы возле Таганрогской трассы больше нет. Их вывезли".

"Московская 64. Дозвонился, рассказываю, в 64 доме все живи здоровы , правда сегодня было первое попадание в дом и надеюсь последнее. Пожар потушили, еда и вода вроде есть у наших близких, готовят на костре".

"Отзвонилась сестра с Киевстар. Цибулько 43 там 5 коттеджей. С 6.03 живут в подвале. Готовят на костре всем кооперативом. Еды и воды осталось немного. После вчерашнего обстрела у многих повылетали стекла, побило машины осколками. Сегодня спокойнее, даже вышли готовить . Добрый день, звонили мои родители, проспект Мира попало сверху в дом, потолка просто нет на 9 этаже. Вроде никто не пострадал, так как соседи как раз куда то вышли".

"Покровское! сегодня была связь ! пострадали много домов, улица Лебедя попадание во двор, у соседей в машину, у других соседей в дом !! вокруг несколько домов сгорело!! многие без окон! такая же история на Парусной !! ВЫШЛИ НА СВЯЗЬ!!! ЧЕРЁМУШКИ, ПЕРЕУЛОК ЯЛТИНСКИЙ. Повреждены два дома. Все жители переулка ЖИВЫ!!! Нет воды, газа, света. Связь плохая, но есть (Киевстар) в каком-то определенном месте, все туда сходятся, чтобы дозвониться к своим родным. Выезжать никто не предлагал !!!!!!!"

"Металлургов, 119 и внутренний двор! 10.03 в районе 14.00 родители вышли на связь впервые за 9 дней. Папа сказал, что перед звонком было 2 прилета во двор, когда люди кололи дрова и собирались готовить. Спаслись просто чудом".