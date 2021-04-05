

Кадры "обстрела мирных жителей Донбасса", публикуемые российскими пропагандистами

Военная обстановка в Донбассе продолжает ухудшаться. Согласно отчетам мониторинговой миссии ОБСЕ, к концу недели перемирие в Луганской и Донецкой областях нарушалось сотни раз за день. В выходные пророссийские боевики вновь стреляли из гранатометов.

В субботу в районе поселка Шумы в Донецкой области подорвался на мине и погиб украинский военный. Там же 26 марта четверо военных погибли под минометным обстрелом. Всего с начала нынешнего года боевые потери украинской армии в Донбассе составили 27 человек.

Кремлевская пропаганда обвиняет Киев в подготовке наступательной операции в Донбассе. "Физически возможности такие со стороны Украины есть, технически тоже, то есть у Украины для этого все готово", - заявил в понедельник "глава ДНР" Денис Пушилин.

В конце недели "управление народной милиции "ДНР" распространило фейк о гибели пятилетнего ребенка от взрывного устройства, сброшенного с украинского беспилотника в поселке городского типа Александровское. Авторы фейка не учли тот факт, что Александровское находится в глубоком тылу сепаратистов. Затем, видимо, их начальство поняло, что это неправдоподобно, и в дальнейших сообщениях российские "военкоры" стали писать, что поселок якобы расположен на западной окраине Донецка. В действительности там находится село с похожим названием - Александровка. Эта намеренно внесенная путаница с географией позволила некоторым российским СМИ пойти еще дальше и написать, что ребенок погиб "в Донецке". Следственный комитет России поспешил открыть уголовное дело.

На этом фоне США и Евросоюз выражают поддержку Украине и активизируют дипломатические усилия. В пятницу состоялся первый телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Зеленским. Шеф дипломатии ЕС Жозеп Боррель "с серьезной обеспокоенностью" следит за российской военной активностью у украинских границ. В том же духе выдержано совместное заявление МИДов Франции и Германии. По данным "Зеркала недели", на этой неделе состоится разговор Зеленского с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном.