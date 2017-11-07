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новость Гастроли российских артистов на Украине теперь будут согласовывать с СБУ

07.11.2017
Интервью Петра Порошенко CNN. Кадр видеоролика
Интервью Петра Порошенко CNN. Кадр видеоролика
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об особенностях организации и проведения в стране гастролей с участием граждан государства-агрессора. Об этом сообщается на сайте главы государства. Агрессором на Украине признана единственная страна - Россия.

Закон, принятый Верховной радой 5 октября, вступит в силу на другой день после опубликования.

Теперь гастроли российских артистов должны согласовываться с СБУ. Организатор обязан не позже чем за 30 дней до намеченной даты мероприятия подать в украинскую спецслужбу запрос о том, имеются ли основания не допустить россиянина в страну. Ответ СБУ должна дать в 10-дневный срок.

"При заключении договора с артистом организатор должен учитывать, что законные основания для недопуска гражданина государства-агрессора к участию в указанном гастрольном мероприятии могут появиться после предоставления СБУ ответа на запрос", - отмечается в сообщении.

Этот же закон устанавливает, что участникам гастролей запрещено пропагандировать сепаратизм, а также коммунистический и нацистский режимы и их символику. Наряду с этим не допускаются гастроли, которые "популяризируют или пропагандируют государство-агрессор и ее органы власти". Запрещаются выступления с участием лиц, включенных в перечень особ, представляющих угрозу национальной безопасности.

За нарушение закона для организаторов гастролей предусмотрен штраф от 50 до 100 минимальных зарплат.

За последние годы на континентальной Украине неоднократно выступали артисты, до этого незаконно посещавшие аннексированный Крым либо делавшие антиукраинские заявления. Значительная часть общества воспринимала гастроли этих артистов резко негативно; в ряде случаев гражданские активисты срывали концерты.

В нынешнем году Украина принимала "Евровидение". Россия демонстративно выдвинула на конкурс певицу Юлию Самойлову, незаконно посещавшую Крым после аннексии. 22 марта СБУ на три года запретила Самойловой въезд на Украину. После этого Россия объявила о бойкоте "Евровидения-2017".

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07.11.2017
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