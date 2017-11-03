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В Северодонецке Луганской области убит глава фракции "Блока Петра Порошенко" в городском совете Сергей Самарский. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В четверг вечером в полицию обратилась жена депутата Ирина Самарская. По ее словам, в 17:20 муж позвонил ей и сказал, что идет домой. С тех пор на связь Самарский не выходил. На поиски пропавшего отправили полицейских. "При обследовании прилегающей к его дому территории 3 ноября в 00:30 было обнаружено тело Самарского с признаками насильственной смерти - разбитой головой", - говорится в сообщении.

Правоохранители рассматривают несколько версий. "Рассматривается возможность совершения убийства из-за политической деятельности потерпевшего, совершение разбойного нападения, а также убийство в связи в бизнесом, который мужчина вел до своего избрания депутатом горсовета". Дело возбуждено по статье 115 УК Украины (умышленное убийство)

Советник председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Шведов считает убийство Самарского политическим. "Доигрались в демократию в зоне АТО, в возвращение бывших боевиков по программе СБУ, в политические диеты и всепрощения и реанимацию бывших регионалов. Сергей всю жизнь боролся против беспредела и регионалов. Не имею ни малейшего сомнения, что это заказное убийство. Дело принципа найти убийц и наказать виновных, не левых, а реальных и самое главное заказчиков", - написал Шведов.