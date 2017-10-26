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Также: Украина, Война, Россия, Криминал, Европа, Террор, Чечня, Политика, Мир, Происшествия | Персоны: Рамзан Кадыров

новость МВД Украины: К покушению на Мосийчука может быть причастен Кадыров

26.10.2017
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
На месте взрыва в Киеве. Фото с ФБ-страницы Дмитрия Линько
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К покушению на депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом в эфире телеканала "112-Украина" заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

"Вариантов может быть много. Заказчик один - РФ. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы (россияне. - Ред.): в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег", - сказал Варченко. По словам чиновника, "доказательная база сейчас достаточна", для того чтобы считать версию о заказчиках покушения из России приоритетной.

По факту покушения на Мосийчука открыто дело по статье 258 УК Украины (теракт), написал в Фейсбуке советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. Дело расследует Служба безопасности Украины.

Накануне в Киеве у здания телеканана "Эспрессо" на улице Мицкевича был взорван мотоцикл Мосийчука. Взрыв прогремел, когда депутат выходил на улицу. Мосийчук был ранен, его госпитализировали. Погибли два человека: охранник Мосийчука и случайный прохожий. Еще четверо пострадали, в том числе политолог Виталий Бала, который приехал на телевидение вместе с депутатом.

В декабре 2014 года Мосийчук, бывший замкомандира добровольческого батальона Нацгвардии Украины "Азов", записал видеообращение, в котором пообещал расправиться с Кадыровым. "Рамзан! Ты прислал своих собак на нашу землю. Мы убиваем их тут и придем за тобой, придем за тобой в Грозный. Мы поможем нашим братьям освободить Ичкерию от таких собак, как ты. Слава Украине! Слава великой Ичкерии!" - заявил депутат и несколько раз выстрелил в портрет Кадырова.

В ответ Кадыров заявил, что Мосийчук будет "просить пощады", пригрозил "наказать" его и предсказал, что на депутата будет совершено покушение. "Будет просить пощады, прощения. Или он будет прощения просить, или мы его по заслугам накажем, - сказал глава Чечни. - Сам в себя выстрелит и попадет в точку. Мы не промахиваемся, мы стреляем, когда надо и куда надо. Им надо. Кукловод где-то там в Европе или на Западе за ним сидит и управляет. Им надоело, видимо, и поэтому хотят убрать ему и сказать, что это Кадыров сделал. Его скоро убьют, если мы не доберемся до него. Не имеет значения, где он находится, в Европе или в Америке. Для того чтобы таких шайтанов наказывать, у нас есть опыт".

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26.10.2017
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