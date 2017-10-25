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В Киеве возле здания телеканала "Эспрессо" на улице Мицкевича произошел взрыв, ранен депутат Верховной Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, сообщает пресс-служба депутата.

Как уточняет телеканал, когда депутат выходил из здания редакции, взорвался его мотоцикл. Также был ранен политолог Виталий Бала, он приехал на телевидение вместе с Мосийчуком.

Пресс-секретарь Мосийчука Анна Сеник заявила в эфире телеканала "112-Украина", что у входа в редакцию взорвалась припаркованная машина, а не мотоцикл.

По сведениям dtp.kiev.ua, всего при взрыве пострадали четыре человека, двое из них в реанимации. Также были повреждены четыре автомобиля.

Мосийчука госпитализировали в киевскую больницу "Борис".

В Киеве за год произошло несколько громких политических убийств. В марте в центре украинской столицы был застрелен бежавший на Украину экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. В июне "личный киллер" главы Чечни Рамзана Кадырова Артур Курмакаев попытался застрелить уроженца Чечни, участника АТО Адама Осмаева, обвинявшегося ФСБ в покушении на президента России Владимира Путина. В том же месяце в своей машине был взорван руководитель спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповалов.