О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/Europe/Ukraine/m.265320.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Europe/Ukraine/m.265320.html
Также: Украина, Война, Россия, Террор, Европа, Общество, Политика, Мир, Происшествия

новость СБУ задержала двоих россиян за "антигосударственную деятельность"

03.11.2017
Задержанный россиянин. Фото: ssu.gov.ua
Задержанный россиянин. Фото: ssu.gov.ua
Реклама

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала двоих россиян за "антигосударственную деятельность", сообщается на сайте спецслужбы.

Как утверждается, первый задержанный искал людей, готовых за деньги организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей. Также, по версии СБУ, россиянин по заданию "кураторов" собирался разбить палаточный городок под зданием Минобрнауки в Киеве в знак протеста против нового украинского закона об образовании. Задержанного выслали из Украины.

Второй россиянин, говорится в сообщении СБУ, 21 октября сжег автомобиль депутата Верховной Рады. О каком депутате идет речь, не уточняется. Подозреваемого задержали в Киеве "во время подготовки очередного преступления". У него изъяли боевую гранату и холодное оружие. Также, утверждают в спецслужбе, он пытался купить оружие и отравляющие вещества. Кроме того, силовики нашли в районе Южного железнодорожного вокзала украинской столицы закладку с компонентами зажигания, готовыми к использованию, которую сделал россиянин. "Для облегчения реализации преступных намерений" подозреваемый носил форму одного из спецподразделений Нацполиции Украины, заявили в СБУ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись поджога машины украинского депутата.

В отношении второго задержанного ведутся следственные действия, он находится в СИЗО. По каким статьям украинского УК квалифицированы действия россиянина, не уточняется.

В июле СБУ отчиталась о задержании в Киеве агента российских спецслужб. Как утверждалось, подозреваемый, уроженец Донецка, пытался завербовать бывшего военнослужащего украинской армии и через него получить секретные материалы из Генштаба вооруженных сил Украины, а также данные о сотрудниках украинского Минобороны, имеющих доступ к гостайне.

Оставить комментарий Обсудить
03.11.2017
новость Новости по теме
07.10.2017 СБУ: Мы установили личные данные 1570 боевиков Вагнера →
27.09.2017 Взрывы на складе боеприпасов под Винницей считают диверсией →
18.08.2017 Глава СБУ: ФСБ готовила операцию по обвинению граждан Украины в терактах →
26.07.2017 СБУ выдворила из Украины сотрудницу ВГТРК Князеву →
14.07.2017 СБУ: В Киеве задержан агент российских спецслужб →
11.07.2017 Российские пограничники, задержанные на Украине, отправлены в СИЗО →
10.07.2017 На Украине задержан российский полковник Гратов, участник агрессии в Донбассе →
06.07.2017 СБУ вменила российским пограничникам посягательство на целостность Украины →
Фото и Видео
31965
Play own
Марш мира в Петербурге
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31382
Play own
На Невском с флагом Украины
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
статья Ленина опять хоронят
Илья Мильштейн
новость В Америке обложили русских
Минюст США. Фото: greensboro.com
статья О Сталине по-новому
Николай Руденский. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Дочка Путина все богатеет
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость Трамп - Путин: новая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Фельгенгауэр выписали
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
383
новость "Артподготовка" и коктейли Молотова
Задержанные активисты "Артподготовки". Источник: telegram-канал "Кремлевская прачка"
новость Арест каталонских руководителей
Карлес Пучдемон. Фото: lavanguardia.com
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
новость Нальчик: как без рук побить мента
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
новость Кремль не хочет хоронить Ленина
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
новость Полицейские предупредили Полюдову
Дарья Полюдова. Кадр Грани-ТВ
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru