Реклама

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала двоих россиян за "антигосударственную деятельность", сообщается на сайте спецслужбы.

Как утверждается, первый задержанный искал людей, готовых за деньги организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей. Также, по версии СБУ, россиянин по заданию "кураторов" собирался разбить палаточный городок под зданием Минобрнауки в Киеве в знак протеста против нового украинского закона об образовании. Задержанного выслали из Украины.

Второй россиянин, говорится в сообщении СБУ, 21 октября сжег автомобиль депутата Верховной Рады. О каком депутате идет речь, не уточняется. Подозреваемого задержали в Киеве "во время подготовки очередного преступления". У него изъяли боевую гранату и холодное оружие. Также, утверждают в спецслужбе, он пытался купить оружие и отравляющие вещества. Кроме того, силовики нашли в районе Южного железнодорожного вокзала украинской столицы закладку с компонентами зажигания, готовыми к использованию, которую сделал россиянин. "Для облегчения реализации преступных намерений" подозреваемый носил форму одного из спецподразделений Нацполиции Украины, заявили в СБУ.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видеозапись поджога машины украинского депутата.

В отношении второго задержанного ведутся следственные действия, он находится в СИЗО. По каким статьям украинского УК квалифицированы действия россиянина, не уточняется.

В июле СБУ отчиталась о задержании в Киеве агента российских спецслужб. Как утверждалось, подозреваемый, уроженец Донецка, пытался завербовать бывшего военнослужащего украинской армии и через него получить секретные материалы из Генштаба вооруженных сил Украины, а также данные о сотрудниках украинского Минобороны, имеющих доступ к гостайне.