Реклама

УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю открыло три дела по фактам повреждения линии электропередач и двух газопроводов на юге полуострова. Об этом сообщает Интерфакс.

Каждое из дел квалифицировано по части 1 статьи 281 российского УК (диверсия), предусматривающей от 10 до 15 лет колонии.

"Задержанных, обвиняемых, подозреваемых пока нет", - уточнили силовики.

Во вторник около 20 часов на газораспределительной станции у поселка Виноградное в черте Алушты было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно упала опора ЛЭП, что привело к отключению электроснабжения. При осмотре трубы газопровода выяснилось, что она подверглась внешнему механическому повреждению.

Позже, около 5 утра в среду, был поврежден еще один газопровод.

Без газа остались около 4,5 тысячи потребителей.

В ночь на среду ФСБ приостановила работу всех трех автомобильных пунктов пропуска на границе Крыма с континентальной Украиной. В спецслужбе сослались на "технические причины". Около 11 часов 1 ноября работа пунктов пропуска возобновилась.

Между тем российский Черноморский флот после сообщения об авариях ввел усиленный режим готовности, взяв под охрану как военные, так и гражданские объекты.

Подачу газа ремонтники обещают возобновить уже в четверг. Между тем восстановление ЛЭП может занять до трех суток.