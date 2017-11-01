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новость Повреждение нравов

В Крыму повреждены два газопровода и линия электропередач
01.11.2017
Газопровод. Фото: teplogid18.ru
Газопровод. Фото: teplogid18.ru
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В аннексированном Крыму повреждены два газопровода и линия электропередачи, силовики не исключает диверсию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета.

"Вчера около 20:00 на газораспределительной станции, расположенной рядом с поселком Виноградное городского округа Алушта Республики Крым, было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалистами было обнаружено внешнее повреждение линии газопровода, - говорится в сообщении НАК. - Правоохранительными органами осуществляются меры по установлению всех обстоятельств происшествия и причастность к нему конкретных лиц. При этом прорабатываются все возможные версии, в том числе совершение диверсии".

Характер повреждений газопровода на юге Крыма свидетельствуют о механическом воздействии на трубу, сообщил директор компании "Крымгазсети" Сергей Тарасов. "Есть внешняя деформация трубы - механическое повреждение, заключение дадут эксперты, я не эксперт", - сказал он.

По словам Тарасова, без газа остались около трех тысяч потребителей в населенных пунктах Утес, Виноградное, Краснокаменка, Партенит, Кипарисное и Пушкино. В результате повреждения второго трубопровода газ перестал поступать в поселки, где живет полторы тысячи человек.

В ночь на среду ФСБ приостановила работу всех трех автомобильных пунктов пропуска на севере Крыма на административной границе с Украиной. В спецслужбе заявили что это сделано "по техническим причинам". Около 11 часов в среду представитель регионального пограничного управления ФСБ сообщил, что пропуск на Украину восстановлен.

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01.11.2017
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