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Также: Украина, Европа, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Михаил Саакашвили

новость В Киеве произошла стычка демонстрантов с полицией

22.10.2017
Митинг в Киеве. Фото с ФБ-страницы Давида Саакашвили
Митинг в Киеве. Фото с ФБ-страницы Давида Саакашвили
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В Киеве возле здания Верховной рады произошла стычка между митингующими, которые участвуют в акции с участием Михаила Саакашвили, и полицией, сообщает "Украинская правда". Силовики более суток не пропускали на площадь Конституции машину со звукоусилителями.

Акция началась, хотя звук из импровизированных колонок был очень плохой. В итоге около тысячи протестующих попытались заставить полицейских пропустить автомобиль с аппаратурой. По словам депутата Рады Сергея Лещенко, который находился в машине, против митингующих полицейские применили слезоточивый газ.

Позже организаторы акции сообщили, что получили разрешение на транспортировку техники к площади Конституции. Однако машину не пропустят, так как не были своевременно оформлены документы на ее проезд. Полиция не стала препятствовать митингующим вручную переносить технику к сцене.

Во вторник в Киеве около пяти тысяч человек вышли под Верховную Раду на акцию "Всеукраинский сбор" за политическую реформу, организованную партиями "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомошь", "Демальянс", "Свобода", "Национальный корпус", движениями "Альтернатива", "Честно" и другими политическими силами.

Участники митинга требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и принять закон о парламентских выборах по открытым спискам. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с 2020 года.

Акция завершилась столкновениями. Стычка с полицией возникла на улице Грушевского, когда несколько десятков сторонников партии Саакашвили попытались пронести к зданию парламента палатки, минуя рамки металлоискателя, а полицейские стали им мешать. Драка с правоохранителями продолжилась, демонстранты отобрали у них несколько щитов. В ответ полиция пустила слезоточивый газ. Затем, однако, силовики перестали мешать протестующим, и им удалось установить палатки. Вечером произошла еще одна стычка с полицией.

В среду в палаточном городке оставалось около 200 демонстрантов. Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пообещал не разгонять протестующих, если они не станут "проявлять агрессию".

В четверг активисты "Движения новых сил" и "Сапопомоши" решили продолжать участие в митинге под парламентом, остальные участники из акции решили выйти. Полицейские провели переговоры с протестующими о переносе палаток с проезжей части улицы Грушевского в Мариинский парк.

В субботу участники акции под Верховной радой заявили об ультиматуме Порошенко с требованием внести в парламент законы об антикоррупционном суде и об импичменте президента.

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22.10.2017
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