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Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 2020 года. Карточка документа появилась на сайте украинского парламента.

В законопроекте предлагается убрать из статьи 80 конституции Украины положение о невозможности привлечения к уголовной ответственности, задержания или ареста депутата Верховной Рады без согласия парламента.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2020 года. Таким образом, он может коснуться уже следующего созыва Рады: очередные парламентские выборы на Украине назначены на 2019 год.

Как сообщает "Украинская правда", во вторник в Киеве у здания парламента проходит митинг за политическую реформу, организованный партией Михаила Саакашвили "Движение новых сил", партиями "Батькивщина", "Самопомошь", "Демальянс", "Свобода", "Национальный корпус", движениями "Альтернатива", "Честно" и другими политическими силами.

По оценке "Радио Свобода", на митинг вышли около пяти тысяч человек.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и принять новый закон о парламентских выборах.

В центр украинской столицы стянуто большое количество силовиков. Верховную Раду двойным кольцом оцепили сотрудники Нацгвардии со щитами. Силовики еще в ночь на понедельник перекрыли правительственный квартал.

Перед акцией украинские власти предупреждали о возможных провокациях. 15 октября Служба безопасности Украины объявила о задержании двоих активистов националистического движения "Революционные правые силы", которые, по утверждению силовиков, пытались купить для использования на акции 17 октября два автомата АК-47 и три гранатомета.