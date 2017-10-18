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Также: Украина, Европа, Право, Политика, Мир, Общество | Персоны: Михаил Саакашвили, Валентин Наливайченко, Петр Порошенко

новость Городок наш ничего

В Киеве у Верховной рады остаются около 200 протестующих
18.10.2017
Палаточный лагерь у Верховной рады. Фото: unian.net
Палаточный лагерь у Верховной рады. Фото: unian.net
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В Киеве в палаточном городке у здания Верховной Рады остаются около 200 протестующих, сообщается на ФБ-странице МВД Украины.

По данным полиции, среди демонстрантов около 20 человек - представители партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Движение новых сил", примерно 100 - ветераны добровольческого батальона "Донбасс", еще 50 - сторонники движения экс-главы СБУ Валентина Наливайченко "Справедливость".

В центре украинской столицы продолжают действовать усиленные меры безопасности, туда стянуто около трех тысяч полицейских, участников протестов и прохожих досматривают при проходе через рамки металлоискателя.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко пообещал не разгонять протестующих, если они не станут "проявлять агрессию". "Мы не будем применять силу, только не нарушайте общественный порядок, не нападайте, не атакуйте, не несите оружия", - сказал чиновник.

Накануне в Киеве около пяти тысяч человек вышли под Верховную Раду на митинг за политическую реформу, организованный партиями "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомошь", "Демальянс", "Свобода", "Национальный корпус", движениями "Альтернатива", "Честно" и другими политическими силами.

Участники митинга требовали отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и принять закон о парламентских выборах по открытым спискам. В тот же день президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с 2020 года.

Акция завершилась столкновениями: стычка с полицией возникла на улице Грушевского, когда несколько десятков сторонников партии Саакашвили попытались пронести к зданию парламента палатки, минуя рамки металлоискателя, а полицейские стали им мешать. Драка с правоохранителями продолжилась, демонстранты отобрали у них несколько щитов. В ответ полиция пустила слезоточивый газ.

Затем, однако, силовики перестали мешать протестующим, и им удалось установить палатки.

Еще один конфликт с полицейскими произошел вечером. Полицейские подошли к забору, который разделял митингующих и силовиков, и заявили, что будут проверять всех, кто входит и выходит из протестного лагеря. Это не понравилось демонстрантам, они повалили забор и стали срывать с силовиков каски. Драка продолжалась около 10 минут, затем конфликт получилось уладить.

Всего в стычках под Радой пострадали трое протестующих и один полицейский, заявили в Нацполиции Киева. Двое демонстрантов получили химические ожоги глаз, один - ушиб головы, полицейскому нанесли закрытую черепно-мозговую травму и ушиб во время драки на улице Грушевского. По факту нападения на правоохранителя открыто дело по части 2 статьи 345 УК Украины (причинение побоев легкой или средней тяжести работнику правоохранительного органа в связи с выполнением служебных обязанностей; до пяти лет колонии).

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18.10.2017
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