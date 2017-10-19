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новость Россия отказалась оплатить адвоката контрактнику Агееву

19.10.2017
Виктор Агеев. Кадр ТСН
Виктор Агеев. Кадр ТСН
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Генконсульство России в Харькове отказалось оплатить адвоката плененному на востоке Украины российскому контрактнику Виктору Агееву. Об этом "Новой газете" рассказала его мать Светлана Агеева.

По словам матери контрактника, об отказе оплатить защитника для сына ей по телефону сообщил харьковский вице-консул Андрей Аленкин. Дипломат дал женщине номер, по которому она может ему звонить, но оказалось, что это номер факса консульства.

Защищать Агеева будет украинский адвокат по назначению.

Дело против Агеева уже передано для рассмотрения в Новоайдарский райсуд Луганской области. Кроме россиянина по нему проходят двое жителей Северодонецка и Алчевска Луганской области. Агееву вменяют часть 1 статьи 258-3 (участие в террористической организации; от 8 до 15 лет) и часть 1 статьи 263 (незаконный оборот оружия; от 3 до 7 лет) УК Украины.

По версии обвинения, россиянин в марте 2017 года "присоединился к террористическим формированиям, где выполнял функции пулеметчика отдельной разведывательной роты".

24 июня ефрейтор Агеев во время боя в составе разведгруппы ЛНР попал в плен у села Желобок. Как сообщали в украинской 93-й отдельной механизированной бригаде, помимо российского ефрейтора в плен были захвачены еще трое боевиков ЛНР. Командир командир разведгруппы 38-летний капитан Александр Щерба (Алекс) и еще один боевик погибли в бою.

СМИ тогда сообщали, что Агеев служил в 22-й отдельной гвардейской бригаде спецназа ГРУ, базирующейся в Батайске. Были опубликованы фотографии ефрейтора с символикой ГРУ, а также с оружием в форме без опознавательных знаков. Эти снимки он ранее разместил в соцсетях.

Между тем в российском Минобороны заявили, будто Агеев уволился в запас летом 2016 года по окончании срочной службы. В свою очередь, в ЛНР ефрейтора назвали "добровольцем".

29 июня Светлана Агеева попросила посодействовать в освобождении сына партию "Яблоко". На другой день была опубликована аналогичная просьба Агеевой к Владимиру Путину.

В опубликованном 9 июля интервью ТСН Агеев признал, что на Украину прибыл не по собственной инициативе, а по приказу командования. В марте нынешнего года, рассказал Агеев, он подписал с Минобороны контракт и пошел служить в войсковую часть № 65246 в Новочеркасске. Там базируются полк связи и учебный центр российских ВВС. Уже через четыре дня контрактника отправили на Украину. Вместе с ним в соседнюю страну выехал и капитан Щерба.

12 июля Светлана Агеева записала видеобращение к президенту Украины Петру Порошенко. Она просила украинского президента разрешить ей свидание с сыном. Агеева просила помиловать ее сына или способствовать его обмену. "Если в результате обмена какой-нибудь украинский гражданин или солдат попадет домой в семью, я буду так же счастлива однозначно, как и за своего ребенка", - сказала Агеева.

22 июля Агеева приехала на Украину вместе с корреспондентом "Новой" Павлом Каныгиным и встретилась с сыном в СИЗО Старобельска. Свидание помогли организовать администрация Порошенко и Служба безопасности Украины.

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19.10.2017
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Выход из плена

Илья Мильштейн, 03.07.2017

Люди медленно, но верно начинают, что ли, прозревать, сталкиваясь с прямой ложью, и случай Светланы Агеевой, один из первых в подобном роде, не станет последним. Поскольку в Донбассе воюют сотни, если не тысячи сослуживцев ее сына и каждый может завтра, заблудившись в чужом краю, попасть в плен.
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