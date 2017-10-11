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Также: Украина, Россия, Война, Политзеки, Спецслужбы, Право, Религия, Ксенофобия, Европа, Политика, Общество, Мир | Персоны: Сейран Салиев, Эмиль Курбединов, Заир Смедляев

новость Бахчисарайский фантом

В Бахчисарае задержаны фигуранты нового дела "Хизб ут-тахрир"
11.10.2017
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
Сейран Салиев. Фото: krymr.com
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В Бахчисарае после обысков задержаны шестеро фигурантов нового дела "Хизб ут-тахрир" - крымские татары Марлен Асанов, Тимур Ибрагимов, Сервер Зекирьяев, Эрнест Аметов, Сейран Салиев и Мемет Белялов. Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова. Задержанные доставлены в Симферополь в УФСБ по аннексированным Крыму и Севастополю.

"Я полагаю, что это очередной ответ российских властей на недавний доклад ООН о нарушении прав человека в Крыму. Силовики хотят показать, что любая жалоба в международные инстанции повлечет за собой только ужесточение репрессий", - прокомментировал известие активист крымскотатарского национального движения Заир Смедляев.

Интерфакс со ссылкой на ФСБ передает, что задержанным в зависимости от вменяемой роли инкриминированы часть 1 либо 2 статьи 205.5 российского УК (организация деятельности террористической организации или участие в деятельности таковой). Санкция части 1 статьи 205.5 - от 15 лет до пожизненного срока; части 2 - от 10 до 20 лет колонии.

Это по меньшей мере пятое дело "Хизб-ут-тахрир" на аннексированном полуострове и второе, по которому проходят жители Бахчисарая. Четверо фигурантов первого (севастопольского) дела уже отбывают сроки от 5 до 15 лет. Следствие по второму (ялтинско-алуштинскому) завершено; шестеро обвиняемых, заключенных в СИЗО, знакомятся с его материалами. Продолжается следствие по третьему (первому бахчисарайскому; четверо арестованных), а также симферопольскому делу, известному как четвертое (пятеро арестованных).

В каждом из этих дел один фигурант объявлен организатором и обвинен по части 1 статьи 205.5; остальным инкриминирована часть 2. Кроме того, обвиняемым по второму и третьему делам включили добавили в обвинение часть 1 статьи 30 - статью 278 российского УК (приготовление к насильственному захвату власти; до 10 лет колонии). Это потребовалось ФСБ, чтобы удерживать обвиняемых в СИЗО по истечении года после ареста. Фигурантам симферопольского дела статьи 30 - 278 не вменялись, поскольку на момент их задержания санкция части 2 статьи 205.5 была ужесточена и теперь этого обвинения достаточно, чтобы удерживать обвиняемых в СИЗО больше года.

Известно также о деле гражданина Киргизии Ахматджона Абдуллаева и некоего Немата Исроилова, арестованных раньше, чем фигуранты симферопольского дела. По некоторым данным, им также вменяется членство в "Хизб ут-тахрир". Однако Абдуллаеву наряду с частью 2 статьи 205.5 вменена также нетипичная для дел "Хизб ут-тахрир" часть 1 статьи 205.1 российского УК (содействие терроризму; от 5 до 10 лет колонии).

31-летний Салиев - известный гражданский активист, уже подвергавшийся репрессиям оккупационных властей. 12 мая 2016 года, когда силовики явились задерживать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", Салиев с минарета мечети через громкоговоритель оповестил земляков о начавшихся обысках. После этого к домам подозреваемых начали стекаться граждане.

На активиста сфабриковали протокол по части 2 статьи 20.2 российского КоАП (организация публичного мероприятия без согласования). Бахчисарайский райсуд оштрафовал Салиева на 20 тысяч рублей. 23 августа 2016-го судья верховного суда аннексированного Крыма Владимир Агин оставил постановление райсуда в силе. Когда во время рассмотрения жалобы Салиев заговорил на крымскотатарском языке, Агин расценил это как оскорбление суда.

Утром 26 января 2017 года Салиев был задержан и позже в тот же день арестован на 12 суток за посты на личной ВК-странице. Публикация фото с флагами "Хизб ут-тахрир" была квалифицирована по части 1 статьи 20.3 российского КоАП (публичное демонстрирование запрещенной символики), а публикация песен чеченского барда Тимура Муцураева - по статье 20.29 кодекса (распространение экстремистских материалов). Адвокат Курбединов, отправившийся к Салиеву на обыск, был задержан, возвращен в Симферополь и там также арестован на 10 суток по части 1 статьи 20.3 за публикацию в Фейсбуке.

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11.10.2017
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