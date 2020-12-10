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Беларусь с 20 декабря приостанавливает выезд из страны через наземные пункты пропуска. Есть некоторые исключения; ограничения также не коснулись воздушного сообщения.

Согласно официальной легенде, запретительная мера вызвана заботой о "санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". И хотя другие страны во время первой волны пандемии вводили схожие ограничения, внутри страны мало кто поверил, что дело в коронавирусе. Хотя с ним и по официальной статистике сейчас все довольно плохо, а реальная ситуация, как показало недавнее исследование инициативы "Народный опрос", гораздо хуже. Лукашенко, однако, по-прежнему отрицает серьезную опасность пандемии.

"Паника, психика и, как я говорил, коронапсихоз - сейчас уже все этот термин усвоили. Вы мою точку зрения знаете, она не изменилась с тех пор. Она укрепилась, я в своих убеждениях укрепился... Это уже не просто ваша (врачей. - Ред.) проблема, это уже политическая, экономическая болезнь. Если надо отгородиться от кого-то - закрывают границу под видом ковида, если кто-то на кого-то хочет надавить политически - используют ковид", - заявил Лукашенко в конце ноября, посещая 6-ю городскую клиническую больницу в Минске.

Из сливов прослушки его ближайшего окружения известно, что Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь самопровозглашенного президента, которая предположительно заразилась коронавирусом от главы президентской администрации, боялась сказать шефу о причинах своего отсутствия на работе. А тот самый глава администрации, Игорь Сергеенко, вскоре оказавшийся в реанимации на аппарате ИВЛ, будучи уже тяжело больным, все равно боялся надеть маску на совещании. И даже в личном разговоре топ-чиновники само слово "коронавирус" употреблять боятся, называя его "вот это".

Кроме того, безо всяких законодательных актов границы уже несколько раз судорожно закрывались, и всякий раз это было политическим решением, которое формулировалось в терминах противостояния, чуть ли не войны, или же обиды.

"Мы вынуждены отвести войска с улиц, как я уже говорил, полармии поставить под ружье и закрыть государственную границу с Западом. Прежде всего - с Литвой и Польшей", - заявил Лукашенко 17 сентября на женском форуме "За Беларусь". В реальности дело ограничилось негласным введением режима бестоварного въезда: людей на погранпереходах не пускали в страну, если они везли с собой какие-либо товары.

29 октября был временно закрыт въезд с территории Польши, Литвы, Латвии и Украины даже для граждан Беларуси. Перед этим представитель Погранкомитета заявлял, что в Беларусь не пустили с территории Польши, Литвы и Украины около 600 "крепких молодых людей спортивного телосложения", которые якобы не смогли объяснить цель визита.

5 ноября Лукашенко снова анонсировал закрытие западных границ, потребовав не впускать назад в том числе граждан Беларуси. "Я отдал распоряжение командующему пограничными войсками не впускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время", - заявил самопровозглашенный президент.

Отдельно он пригрозил медикам, что те не смогут вернуться, если поедут работать за границу: "Лишних врачей у нас нет. Нам самим надо лечить своих людей. Но, следуя своему принципу, мы никого держать не будем. Но надо понимать: уехал - назад не вернешься. Там будешь работать и зарабатывать те большие деньги, за которыми ты уехал. Это не угроза, это приказ для правительства".

Одновременно с этим белорусская пропаганда регулярно отправляла нелояльных граждан на все четыре стороны: пусть, мол, уезжают, если кому-то что-то здесь не нравится. Но когда отток квалифицированных кадров из страны резко усилился, власти спохватились и стали думать, как его предотвратить.

"Предусматривается комплексная корректировка законодательства о миграции. Значительные усилия будут направлены на сокращение оттока населения, прежде всего молодежи, придание внешней миграции возвратного характера, предотвращение так называемой утечки мозгов", - заявил 2 декабря премьер-министр Роман Головченко.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, границы сейчас закрывают, чтобы "наказать тех людей, которые по политическим причинам пытаются искать убежища в других странах", а также "заблокировать утечку мозгов и выезд бизнеса".

Андрей Елисеев, аналитик исследовательского центра EAST, отмечает, что правительство, запрещая выезд, "внедряет новые элементы чрезвычайного положения без его формального введения". По его мнению, борьба с оттоком айтишников и медиков - не главная цель: "бунтующих" специалистов выдавливают из страны, им "отведено 10 дней на сборы".

Елисеев называет три "реальные внутриполитические причины" закрытия границ:

"1. Установление более тщательного контроля за перемещением граждан, особенно отдельных их категорий. В том числе воспрепятствование эвакуации вертикальщиков и силовиков, которые могли бы потенциально отколоться, и членов их семей. Резкое сокращение миграционных потоков позволит проводить более щепетильный персональный контроль на границе.

Сюда же относится попытка воспрепятствовать уголовным процессам в судах иностранных государств в рамках универсальной юрисдикции. Белорусские власти впервые столкнулись с этим феноменом и опасаются возможных последствий. Если таким образом будут засужены (хотя бы заочно) конкретные белорусские силовики, то другие резко задумаются. Власти желают максимально осложнить выезд других пострадавших и свидетелей из Беларуси, чтобы упредить процессы, подобные тому, который уже стартовал в Литве (там по заявлению Максима Хорошина начато досудебное расследование о преступлениях против человечности, совершенных в Беларуси. - Д.Г.).

2. Планы усилить контроль за экономической деятельностью белорусов. Смотрится как экономическая причина, но в реальности больше политическая. Логика следующая: "Уж слишком много независимых от государства лиц развелось; белорусы должны на копейку зарабатывать пусть себе в колхозе и иметь хлеб-молоко (иногда мясо) накормить семью. А не жировать на схемах с приграничной торговлей и циркулярной миграцией, да еще лишней копейкой делиться со всякими фондами солидарности".

3. Кроме этого, на решение могла повлиять извращенная логика противодействия отключению Беларуси от SWIFT. Мол, на фоне предельно ограниченных возможностей физического перемещения, Запад и белорусы подумают дважды насчет обрыва связи с международной межбанковской системой".

Мог сыграть роль и "российский фактор" - синхронизация миграционной политики двух стран (Россия в связи с коронавирусом ввела запрет на выезд для своих граждан).

Белорусы - люди непоседливые. По числу выданных виз Беларусь занимает 6-е место в мире - после Китая, Индии, России, Турции и Алжира. А по количеству шенгенских виз на душу населения Беларусь и вовсе стоит на первом месте в мире. Закрывать выезд на Запад гражданам страны, где "шенген" есть даже у младенцев, мягко говоря, не слишком популярная мера. В свое время Лукашенко пришла в голову безумная идея ввести пошлину за выезд за границу, чтобы заставить белорусов покупать белорусское и не вывозить валюту в Евросоюз. Осенью 2013 года он пригрозил брать по 100 долларов с носа. Эта угроза вызвала настоящую сетевую бурю - она так и осталась бредовой фантазией.

Но в 2020-м от Лукашенко можно ожидать чего угодно, никакое общественное мнение его не остановит. Уже не очень смешно, когда жительница Пружан пишет в райисполком с просьбой разрешить ей в определенные даты выйти из дома в магазин за продуктами без риска быть задержанной. Такие разрешения могут стать и обязательными - репрессивная машина становится в Беларуси все более изощренной. И если в 2015 году материал независимого издания KYKY (сейчас заблокированного в Беларуси) "Семь причин, почему Беларусь - Северная Корея" выглядел некоторой провокационной натяжкой, сейчас мемы с Ким Чен Ыном "Вы что, хотите как в Беларуси?" вызывают противоречивые чувства. Северокорейский диктатор как будто проигрывает белорусскому коллеге по степени неадекватности.