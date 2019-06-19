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Также: Белоруссия, Pussy Riot, Россия, Европа, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Александр Лукашенко

статья Все "пусси" в гости будут к нам

Илья Мильштейн, 19.06.2019
Александр Лукашенко. Фото: belta.by
Александр Лукашенко. Фото: belta.by
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Президент Лукашенко лично вмешался в конфликт белорусских спецслужб с участницами Pussy Riot. Узнав о том, что пограничники в минском аэропорту объявили Ольгу Курачеву и Веронику Никульшину персонами нон грата, Александр Григорьевич приказал немедленно отменить этот запрет. Данный факт подтвержден главой его администрации Натальей Кочановой. По словам начальника Департамента по гражданству и миграции Алексея Бегуна, с активистками "в индивидуальном порядке связались сотрудники МВД", после чего стороны пришли к окончательному консенсусу.

Хроники оттепели для грядущих историков следует писать аккуратно и точно. Дабы потомки понимали, о чем идет речь, и умели оценить происходящее во всей его полноте. Потому так важно отделять правду от вымысла, даже в мелочах.

Вот, например, не мог национальный белорусский лидер, узнав о приключениях Ольги и Вероники из Pussy Riot в минском аэропорту, сказать то, что ему из самых лучших побуждений приписывает Наталья Кочанова. "Боже, а что это такое? А какие у нас к ним вопросы? Нет никаких вопросов" - этих слов обозлившийся на подчиненных Лукашенко наверняка не говорил. Это не его язык и не его способ мышления. Говорит и мыслит, распекая нижестоящих дураков, батька иначе, и мы, не слишком рискуя ошибиться, догадываемся, что он им сообщил. После чего Кочанова кинулась звонить девушкам, а начальник департамента провел у себя в голове очень доброжелательную воспитательную беседу с ними и остался страшно доволен. Так это было на земле, управляемой Лукашенко, и никак по-другому быть не могло.

Иной вопрос, для чего ему понадобилось учинять эту внезапную перестройку на одном отдельно взятом паспортном контроле в аэропорту. Ходят слухи, распространяемые некоторыми колумнистами, что после освобождения журналиста Голунова Путин уже не будет прежним и скоро, совсем скоро объявит в России перестройку и гласность, выведет войска с Украины и уйдет в отставку, утирая скупые слезы, и уедет в Гаагу, и поселится там навсегда. А батька ревнует, он не хочет снова становиться последним европейским диктатором, оттого и торопится вершить добрые дела, тренируясь на девушках.

Или наоборот. Ничего хорошего россиянам не грозит, и белорусам тоже, но Лукашенко, который в течение двух десятилетий люто ненавидит Путина, просто пользуется случаем лишний раз подгадить уважаемому партнеру по Союзному государству. Ему доложили, что именно эти барышни год назад в присутствии Владимира Владимировича чуть не сорвали финальный матч чемпионата мира по футболу в Москве, и он испытал к ним нежное чувство. Оттого и наорал на своих силовиков, и повелел отменить Ольге и Веронике запрет на въезд в Беларусь, что всегда радуется мелким и крупным проблемам, возникающим у старшего брата. Такое уж это братство у них, у российских вождей с белорусским, что тут поделаешь.

Верна ли первая версия или вторая, узнаем в обозримые сроки, а пока зафиксируем этот момент. Эту оттепель в Белоруссии, которая может продлиться сутки, но в памяти современников отпечатается навеки. Шутка ли, Александр Григорьевич вступился за Pussy Riot, и они теперь хоть завтра могут, нарядившись во все полицейское, посещать спортивные зрелища в Минске и других городах. Свобода, как это еще назовешь? Собственно, тем и хороша диктатура, что деспот, никого не спрашивая, может выращивать ростки демократии при любой погоде. Вырастит, затопчет, опять вырастит, польет, окучит, посадит, освободит - все ему по плечу. Либералам остается только завидовать.

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Илья Мильштейн, 19.06.2019
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Куда теперь идти сатрапу

Илья Мильштейн, 01.05.2019

И хотя трудно с ходу поверить, будто Бабич настолько ощутил себя хозяином в чужой стране, что начал готовить переворот, вербуя местных силовиков, но и совсем уж отмести это предположение мы не можем. Да, Лукашенко славится своей жуткой подозрительностью, но здесь тот случай, когда его можно понять. В конце концов власть в этой стране держится на нем одном, он сам так устроил, оттого, наверное, велик соблазн, обуревающий старших братьев, одним путчем покончить с белорусской государственностью.
Александр Лукашенко. Кадр "России-1"

Глубинная почта

Илья Мильштейн, 19.04.2019

Александр Лукашенко в очередном обращении к нации посвятил проникновенный пассаж молодому поколению как гаранту суверенитета Беларуси. "Сейчас много болтовни: вот Беларусь куда-то включат, Беларусь поделят..." Ответ белорусского народа на такие посягательства, по словам президента, будет "мощнейшим" и "глубинным". Илья Мильштейн отмечает, что Лукашенко взял на вооружение сурковскую риторику.

Александр Лукашенко. Кадр ОНТ

Россия, ты обнаглела

Илья Мильштейн, 12.04.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опять обрушился с критикой на братскую Россию, которая "попросту обнаглела", и пригрозил закрыть на ремонт нефтепровод "Дружба". В Кремле посоветовали сменить "тональность", в "Транснефти" занервничали. Действительно ли Лукашенко готов к резким шагам? Чем закончатся публичные перебранки двух диктаторов? Мнение Ильи Мильштейна.

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