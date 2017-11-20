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Собственный корреспондент Украинского радио в Белоруссии Павел Шаройко арестован по обвинению в шпионаже. Об этом в понедельник сообщил белорусский КГБ. По статье 356 УК Белоруссии арестованному грозит от 7 до 15 лет колонии.

Как утверждается, Шаройко был задержан еще 25 октября с поличным при проведении агентурной акции. КГБ заявляет, будто журналист, являясь сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, создал агентурную сеть из белорусских граждан, которым платил за сбор разведывательных данных "в военно-политической сфере". Во время обыска, говорится в публикации спецслужбы, у Шаройко обнаружили копии донесений, отправленных в Киев.

Сам журналист, по заявлению КГБ, признал вину, подтвердив, что является полковником украинского ГУР. Он также якобы указал на советника посольства Украины в Минске Игоря Скворцова как на координатора своей разведывательной деятельности. Скворцов объявлен персоной нон грата и выслан из Белоруссии.

В деле Шаройко есть еще один фигурант - не названный по имени гражданин Белоруссии, якобы занимавшийся сбором данных. Как следует из публикации, ему вменена часть 1 статьи 356 УК страны (измена государству), санкция которой также составляет от 7 до 15 лет колонии. КГБ заявляет, что этот фигурант также признал вину.

Послу Украины в Минске Игорю Кизиму, утверждает КГБ, сообщили о деле Шаройко уже через несколько часов после задержания журналиста, однако "с учетом характера двусторонних отношений" было решено не предавать случившееся огласке.

Публично о деле Шаройко первым сообщил 17 ноября на своей ФБ-странице гендиректор Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания со ссылкой на жену арестованного Елену Шаройко, лишь днем раньше вернувшуюся на Украину. Как выяснилось, назначенный адвокат убедил супругу журналиста дать подписку о неразглашении, поэтому все предыдущие недели, до возвращения на родину, она не сообщала коллегам арестованного о случившемся.

На звонки коллег, отметил Аласания, Шаройко перестал отвечать как раз 25 октября, когда работал над очередным репортажем. Гендиректор уточнил, что последние три репортажа, подготовленные журналистом, были посвящены деятельности трехсторонней контактной группы, похищению в Белоруссии украинского блогера Павла Гриба и военным учениям России на территории страны.

Елена Шаройко, так же как и ее муж, уверены в том, что в их отсутствие в квартире проводился негласный обыск, добавил гендиректор.

От официальных ответов на запросы журналистов, заметил Аласания, белорусское посольство уклоняется.

Позже в пятницу председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко рассказал "112 - Україні", что Шаройко посетил украинский консул. Он также призвал МИД и Национальную общественную телерадиокомпанию Украины обеспечить арестованному услуги независимого адвоката.

Между тем в понедельник LB.Ua передал, что КГБ Белоруссии задержал еще одного гражданина Украины - Александра Скибу. 39-летний Скиба, гендиректор "Завода утяжелителей", расположенного в Константиновке, в подконтрольной законным властям Украины части Донецкой области, днем 15 ноября прилетел в Минск из Киева на переговоры с менеджментом Минского тракторного завода. Вечером он сообщил по телефону, что возвращается на Украину в этот же день. Однако утром 16-го числа Скиба, позвонив жене с белорусского номера, сообщил о своем задержании.

Как пишет "Украинская правда", посольство Украины в Минске направило в белорусский МИД ноту в связи с задержанием Скибы.