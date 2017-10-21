Реклама

Предварительное следствие по делу украинского журналиста Романа Сущенко, обвиняемого в шпионаже, завершено, сообщает "Укринформ" со ссылкой на адвоката политзека Марка Фейгина.

По словам юриста, сейчас он и его подзащитный знакомятся с материалами дела. "Нам с Романом Владимировичем было заявлено об окончании следствия. Дело состоит из 10 томов - процессуальные, оперативные материалы. Подробней говорить не могу, поскольку на деле гриф гостайны. Мы с моим подзащитным сейчас изучаем второй том", - отметил Фейгин.

Фейгин ожидает, что дело передадут в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения до конца ноября. "Вероятно, что уже в начале следующего года дело поступит в Мосгорсуд, который рассмотрит его в закрытом режиме", - добавил адвокат.

Сущенко 48 лет, он парижский корреспондент агентства "Укринформ". 30 сентября 2016 года журналист прибыл в Москву по частному делу и сразу же был задержан. ФСБ вменяет ему статью 276 УК (шпионаж), предусматривающую от 10 до 20 лет колонии.

О задержании Сущенко российская сторона не сообщила ни его жене, ни в украинские официальные структуры, что грубо нарушает международные нормы. Журналиста случайно обнаружили в СИЗО "Лефортово" уже после ареста члены московской ОНК.

Когда появилась информация правозащитников, в спецслужбе заявили, будто Сущенко является полковником Главного управления разведки Минобороны Украины, а задержали его "при проведении шпионской акции". Согласно фабуле дела, журналист собирал секретные сведения о деятельности российской армии и Росгвардии. Иных деталей дела силовики не сообщили.

В украинском ГУР информацию ФСБ назвали "очередным фэйком".

Вину журналист не признает.

21 августа, почти через 11 месяцев после задержания Сущенко, к нему впервые допустили на свидание жену и дочь.