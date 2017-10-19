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Украинскому блогеру Павлу Грибу, похищенному в Белоруссии и арестованному по делу о содействии терроризму, вменяют подготовку взрыва в школе в Сочи. Это следует из ходатайства следователя краснодарского УФСБ Карпенюка от 16 октября о продлении ареста политзека - документ передали украинскому телеканалу ТСН адвокаты.

В документе говорится, что Гриб через Skype с 27 марта по 13 апреля убеждал неизвестную собеседницу женского пола (постановление приводится без личных данных) изготовить взрывное устройство, заложить его в школе в Сочи и взорвать на линейке по случаю выпускного 30 июля. Как можно предположить, речь идет о девушке, которая выманила украинца в Белоруссию. Согласно фабуле дела, Гриб внушал собеседнице "чувство превосходства украинцев над россиянами" и "чувство мести за наличествующие в прошлом и настоящем факты оккупации Россией исконно украинских земель". Следствие считает политзека сторонником организации УНА-УНСО, признанной в России экстремистской.

При этом в ходатайстве утверждается, что Гриба задержали на российской территории, в городе Ярцево Смоленской области, а не в Белоруссии.

Срок предварительного следствия по делу против украинца продлен до 4 января 2018 года. Как указано в документе, 28 июля Грибу предъявили обвинение.

Арест Гриба заканчивался 17 октября. Была ли продлена мера пресечения, не уточняется. Октябрьский райсуд Краснодара заочно арестовал блогера еще 17 августа, до поездки в Белоруссию.

Грибу вменяют часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

6 октября Европейский суд по правам человека обязал Россию допустить к Грибу украинских врачей и до 16-го числа предоставить результаты медицинского обследования политзека. Украинские медики приехали в Краснодар, однако российские власти отказались пускать их к блогеру. 13 октября МИД Украины выразил протест из-за недопуска врачей к Грибу.

Некоторое время назад Гриб познакомился во "ВКонтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев. Однако в Белоруссии он пропал без вести.

Как позже рассказал адвокат Гриба Андрей Сабинин, 24 августа примерно в 17 часов на одной из центральных улиц Гомеля к блогеру подошли "люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям". Юрист не уточнил, кто были эти люди. После похищения Гриба день или два держали в каком-то здании без окон и солнечного света. "После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев", - сказал Сабинин. После этого, по словам адвоката, бригада следователей выехала с Грибом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Отец молодого человека, экс-офицер Госпогранслужбы Украины и капеллан Игорь Гриб, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. При этом Белоруссия целую неделю, до 31 августа, не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".