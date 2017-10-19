О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.264907.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.264907.html
Также: Политзеки, Украина, Война, Россия, Право, Белоруссия, Общество, Политика, Мир, Европа | Персоны: Андрей Сабинин

новость Политзеку Грибу вменяют подготовку взрыва в школе в Сочи

19.10.2017
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
Реклама

Украинскому блогеру Павлу Грибу, похищенному в Белоруссии и арестованному по делу о содействии терроризму, вменяют подготовку взрыва в школе в Сочи. Это следует из ходатайства следователя краснодарского УФСБ Карпенюка от 16 октября о продлении ареста политзека - документ передали украинскому телеканалу ТСН адвокаты.

В документе говорится, что Гриб через Skype с 27 марта по 13 апреля убеждал неизвестную собеседницу женского пола (постановление приводится без личных данных) изготовить взрывное устройство, заложить его в школе в Сочи и взорвать на линейке по случаю выпускного 30 июля. Как можно предположить, речь идет о девушке, которая выманила украинца в Белоруссию. Согласно фабуле дела, Гриб внушал собеседнице "чувство превосходства украинцев над россиянами" и "чувство мести за наличествующие в прошлом и настоящем факты оккупации Россией исконно украинских земель". Следствие считает политзека сторонником организации УНА-УНСО, признанной в России экстремистской.

При этом в ходатайстве утверждается, что Гриба задержали на российской территории, в городе Ярцево Смоленской области, а не в Белоруссии.

Срок предварительного следствия по делу против украинца продлен до 4 января 2018 года. Как указано в документе, 28 июля Грибу предъявили обвинение.

Арест Гриба заканчивался 17 октября. Была ли продлена мера пресечения, не уточняется. Октябрьский райсуд Краснодара заочно арестовал блогера еще 17 августа, до поездки в Белоруссию.

Грибу вменяют часть 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). Ему грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.

6 октября Европейский суд по правам человека обязал Россию допустить к Грибу украинских врачей и до 16-го числа предоставить результаты медицинского обследования политзека. Украинские медики приехали в Краснодар, однако российские власти отказались пускать их к блогеру. 13 октября МИД Украины выразил протест из-за недопуска врачей к Грибу.

Некоторое время назад Гриб познакомился во "ВКонтакте" с некоей девушкой, имеющей в Skype аккаунт 44 Ruthenia. Молодые люди договорились встретиться 24 августа в Гомеле; девушка пообещала приехать туда из России. При этом планировалось, что уже вечером 24-го числа блогер вернется в Киев. Однако в Белоруссии он пропал без вести.

Как позже рассказал адвокат Гриба Андрей Сабинин, 24 августа примерно в 17 часов на одной из центральных улиц Гомеля к блогеру подошли "люди в штатском, посадили его в микроавтобус, связали и отвезли в лес, где уже почти в темноте передали другим людям". Юрист не уточнил, кто были эти люди. После похищения Гриба день или два держали в каком-то здании без окон и солнечного света. "После этого, опять же, по его словам, прибыла следственная бригада, оформила его задержание в соответствии с российским уголовно-процессуальным кодексом. И когда его привезли в отделение полиции, он узнал, что это Смоленская область. Он увидел вывеску на участке полиции. По-моему, это город Рябцево. Там у него сняли отпечатки пальцев", - сказал Сабинин. После этого, по словам адвоката, бригада следователей выехала с Грибом в Краснодар, где он сейчас находится в СИЗО №5.

Отец молодого человека, экс-офицер Госпогранслужбы Украины и капеллан Игорь Гриб, уже 25-го числа сам выехал в Гомель и там получил информацию, что молодой человек был объявлен в розыск по возбужденному сочинским горотделом ФСБ делу о теракте. При этом Белоруссия целую неделю, до 31 августа, не подтверждала официально, что Гриб въехал в страну.

Позже появилась информация, что россиянке, которая выманила Гриба в Гомель, 17 лет, она жительница Сочи и проходит по некоему уголовному делу, а встречу блогеру назначила под давлением ФСБ.

Гриб активно выступал в соцсетях против российской агрессии и, по словам его отца, "часто не выбирал выражений по адресу врагов Родины".

Оставить комментарий Обсудить
19.10.2017
статья Статьи по теме
Виталий Портников

На чужой планете

Виталий Портников, 08.09.2017

Павел Гриб поплатился за свою "инопланетность". А еще за отца, конечно. Сын за отца отвечает - это мы выучили со сталинских времен. И на Лубянке ничего не меняется. Кража человека остается доблестью, поиск заложников - средством освобождения своих преступников, ложь - единственным доказательством правоты.

новость Новости по теме
13.10.2017 МИД Украины заявил протест из-за недопуска врачей к Грибу →
13.09.2017 Суд заочно арестовал политзека Гриба еще до его приезда в Белоруссию →
11.09.2017 Политзек Гриб рассказал о своем похищении →
07.09.2017 Украинский блогер Гриб находится в СИЗО-5 в Краснодаре →
31.08.2017 Белоруссия подтвердила въезд украинского блогера Гриба в страну →
28.08.2017 Украинский офицер Гриб: Моего сына ФСБ выманила в Белоруссию и там похитила →
Фото и Видео
31966
Play own
Солидарность с заложниками Кремля
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Путин: 1917 год на руку Западу
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
новость Никифоров: За пользователями надо следить
Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Россия бросила Агеева
Виктор Агеев. Кадр ТСН
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Путин о канадском законе Магнитского
Владимир Путин на Валдайском клубе. Кадр "России-24"
статья Мединский меняет оппонентов
Илья Мильштейн
новость Песков отмежевался от Собчак
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
новость Собчак идет на выборы
Ксения Собчак. Кадр телеканала "Дождь"
в блоге Таинство без презерватива
383
в блоге Пропавший автореферат
383
новость Чайка, запрещай-ка
Наталья Поклонская. Кадр видеообращения
новость Секретная диссертация
Владимир Мединский. Фото: mkrf.ru
новость Канадский "закон Магнитского"
Заседание Сената Канады. Фото: parl.ca
новость Павленский арестован
Задержание Петра Павленского в Париже. Кадр видеозаписи
новость Каталонию лишат автономии
Карлес Пучдемон и Мариано Рахой. Фото: ara.cat
новость Турбинами по суверенитету
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Бан от Бастрыкина
Александр Бастрыкин. Фото: sledcom.ru
новость За RT ответите
Владимир Путин на Валдайском клубе. Фото: kremlin.ru