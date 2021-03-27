Главарь бирманской хунты Мин Аун Хлаин показывает главреду МК Павлу Гусеву трофеи после убийства мирных демонстрантов - защитное снаряжение и рогатки протестующих против военного переворота. Гусев, глава общественного совета при Минобороны РФ, приехал в столицу Мьянмы на военный парад вместе с замминистра - генералом Фоминым. В тот же день в разных городах страны были убиты не менее 60 человек, в том числе маленькие дети. Всего погибших сотни, политзаключенных тысячи. Мин Аун Хлаин назвал Россию "настоящим другом". Фомин был единственным высокопоставленным иностранным гостем на этом кровавом параде.

А вот что пишет Гусев в подводке к эксклюзивному интервью с бирманским палачом: "Силы правопорядка и армия несут службу, охраняя безопасность граждан. Против них применяются все грязные методы "цветных революций". События часто развиваются по известному со времен киевского майдана сценарию. По мирным жителям и правоохранителям открывают провокационный огонь из толпы, причем вина перекладывается на силы правопорядка".