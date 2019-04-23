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Также: Азия, Президент, Мир, Россия, США, Ядерное оружие, Политика, Оружие, Война | Персоны: Владимир Абаринов, Владимир Путин, Дональд Трамп

статья За ваш и наш бронепоезд

Владимир Абаринов, 23.04.2019
Маски Путина и Ким Чен Ына. Кадр видео
Маски Путина и Ким Чен Ына. Кадр видео
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Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что глава государства Ким Чен Ын "скоро нанесет визит в РФ" и проведет переговоры с Владимиром Путиным. В тот же день, 23 апреля, помощник президента России Юрий Ушаков назвал точную дату и место саммита - 25 апреля, Владивосток.

Во вторник утром в город прибыли сотрудники северокорейских спецслужб, персональный бронированный лимузин вождя, а также, как сообщает южнокорейская газета "Чосон Ильбо", его сестра и ближайший советник, член политбюро Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Она выслушала доклад шефа протокола лидера КНДР Ким Чхан Сона, который находится во Владивостоке с прошлой недели, и посетила Дальневосточный федеральный университет, где и пройдет саммит.

В городе приняты повышенные меры безопасности, ограничено движение общественного транспорта, отменены рейсы электричек. К визиту высокого гостя пришлось, как сообщает "Коммерсант", провести срочные дорожные работы, иначе его бронированный Mercedes-Maybach S600 не смог бы выехать с территории железнодорожного вокзала.

Российско-северокорейский саммит пройдет в чувствительный для Вашингтона момент. Дональд Трамп, разрекламировавший свое достижение на сингапурском саммите (по его мнению, он спас мир от ядерной войны), ничего не смог добиться на втором, ханойском. Он продолжает расточать комплименты вождю, под мудрым руководством которого КНДР "станет ракетой другого типа - экономической". Намечавшийся третий саммит под большим вопросом.

На прошлой неделе северокорейский МИД, подтвердив прекрасные личные отношения Трампа и Кима, потребовал заменить на переговорах госсекретаря Помпео кем-нибудь более здравомыслящим. (Помпео в ответ заявил, что по-прежнему участвует в переговорах.)

А 20 апреля ЦТАК опубликовало выпад первого замминистра иностранных дел Северной Кореи Чве Сон Хи в адрес советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По ее выражению, Болтон "нес вздор", рассуждая о третьем саммите. О его высказываниях она выразилась так: "Мне они слышны непривлекательными и одурелыми" (перевод ЦТАК). Речь идет о недавнем интервью Болтона агентству Bloomberg, в котором он заявил, что третьему саммиту должны предшествовать убедительные доказательства готовности Пхеньяна пойти на "настоящую сделку", то есть на отказ от ядерного оружия.

Как явствует из слов экспертов, опубликованных российскими государственными СМИ, Москва в полной мере отдает себе отчет в деликатности момента и хотела бы перехватить инициативу.

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Владимир Абаринов, 23.04.2019
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Илья Мильштейн

И изгой с изгоем говорит

Илья Мильштейн, 18.04.2019

В идеале, о чем, вероятно, мечтает Ким Чен Ын, было бы неплохо присоединить к его Северной Корее нашу Дальневосточную Россию с Москвой в придачу. Ну вот как сам Путин мечтает по-братски аннексировать Беларусь. Тогда им обоим, в Пхеньяне и в Кремле, было бы легче обороняться от мировой закулисы, сложив ядерные боезапасы. Впрочем, мудрый не по годам Ким догадывается, что его подозрительный и чужие шутки плохо воспринимающий российский друг такому аншлюсу не обрадуется.
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