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С Ким Чен Иром, отцом нынешнего Кима, отношения у Владимира Владимировича не заладились. Тот однажды, лет 19 назад, довольно смешно пошутил, заявив Путину, что готов отказаться от своей ядерной программы в обмен на помощь в освоении космоса, но мир не понял этой шутки, а президент наш обиделся. Впрочем, это происходило в иные времена, на другой планете, где Россия была почти полноправным членом восьмерки, Владимир же Владимирович стремился утвердиться в качестве политика, умеющего решать сложнейшие проблемы. Со своей благой вестью он тогда прилетел из Пхеньяна на Окинаву, желая осчастливить мировых лидеров, а вышел облом. Открылось, что северные корейцы мечтают, как и прежде, превратить Америку в радиоактивный пепел и попасть в свой чучхеанский рай, наблюдая в пути, как подыхают без покаяния все их враги. Выяснилось, что они верны своим традициям.

С тех пор ситуация не то чтобы резко переменилась, но упростилась, что ли. Ким-отец отправился вслед за дедом, на трон в Пхеньяне воссел Ким-внук, что же касается российского президента, то он наконец оценил хохму, и она ему понравилась. До того понравилась, что лет пять назад он и свою страну повел по северокорейскому пути, буквально вжившись за эти годы в роль мирового изгоя. Таким образом во Владивостоке, если в последний момент не окажется, что Ким Чен Ын тоже умеет шутить, президент РФ встретится с сыном своего духовного учителя.

Впрочем, едва ли эту встречу внук великого Ким Ир Сена захочет отменить и вряд ли станет подкалывать дорогого российского партнера. Дело в том, что после провалившихся в Ханое переговоров северокорейского диктатора с президентом США он чувствует себя неуютно. Ибо Трамп, которому можно отказать в чем угодно, только не в стремлении решать сложнейшие проблемы простыми методами, настроен в отношении КНДР весьма решительно. Или заключим соглашение, говорит, или пеняйте на себя. Речи эти сопровождаются изъяснениями в любви к молодому Киму, в связи с чем звучат они еще страшней.

Оттого мечтающий познакомиться с Путиным Ким Чен Ын сегодня снова обращается к заветам предшественников. Он опять действует по старинке, то увлекаясь упреждающей "испытательной стрельбой из тактического управляемого оружия нового типа", а то повелевая главе департамента МИД КНДР по делам США сурово осудить госсекретаря Майка Помпео, позволяющего себя дерзкие высказывания относительно КНДР и лично товарища Кима, и исключить наглеца из списка переговорщиков. Одновременно в этот список он желает включить Путина, чьи подвиги, совершенные в ходе холодной войны с Америкой, уже мог по достоинству оценить и одобрить. Осажденную крепость, которую выстраивает Владимир Владимирович вокруг России, потомственный северокорейский строитель тоже наверняка должен был признать весьма близким ему по стилю сооружением.

В идеале, о чем, вероятно, мечтает Ким Чен Ын, было бы неплохо присоединить к его Северной Корее нашу Дальневосточную Россию с Москвой в придачу. Ну вот как сам Путин мечтает по-братски аннексировать Беларусь. Тогда им обоим, в Пхеньяне и в Кремле, было бы легче обороняться от мировой закулисы, сложив ядерные боезапасы. Впрочем, мудрый не по годам Ким догадывается, что его подозрительный и чужие шутки плохо воспринимающий российский друг такому аншлюсу не обрадуется. Значит, во Владивостоке эти двое, без которых нет ни РФ, ни КНДР, будут скорее имитировать союз двух ядерных держав - на страх врагам и в целях геополитических. Дабы решительный Трамп все-таки задумался лишний раз, после окончательного разрыва с Кимом, прежде чем обкладывать новыми санкциями Северную Корею или воплощать в жизнь программу ее реновации.

Готов ли Путин к тому, чтобы становиться младшим гибридным партнером в тандеме с КНДР, вопрос открытый. Так или иначе, им будет о чем побеседовать в ближайшие дни: двум очень одиноким вождям, гордящимся своим изгойством.