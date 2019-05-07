Реклама

88 процентов российских граждан, согласно опросу "Левада-центра", не верят, что начальство честно извещает налоговые органы о своем имуществе и доходах. Те же самые граждане, фактически обвиняющие политиков и чиновников в уголовных преступлениях, довольно охотно за них голосуют и в дальнейшем почти не интересуются их деятельностью. Скандалы, связанные с арестами заподозренных в коррупции руководителей, не вызывают у респондентов почти никакого интереса: только 9% опрошенных внимательно следили за делами бывшего министра открытого правительства Абызова и бывшего министра по развитию Дальнего Востока Ишаева.

"Золото, золото, сердце народное..." Эти классические строки первыми приходят на ум, когда знакомишься с результатами недавнего опроса. Не верят, но прощают. Знают, что выбирают и поддерживают жуликов и воров, но готовы и дальше с ними мириться. А если кого из проворовавшихся внезапно привлекают к суду, то избиратели вовсе не злорадствуют. Избирателям это до фонаря: кого там посадили, а кого пока нет. Доброта, кротость и мудрая равнодушная снисходительность - вот отличительные черты нашего человека, отраженные в зеркале социологии.

Цифра еще бросается в глаза. Вот эти знаковые 88%, которые буквально вчера составляли крымнашистское подавляющее большинство в российском народе, а сегодня никому не верят. Да и год назад, и два, и три тоже склонялись к мысли, что страной правят крупные мошенники, укрывающие от фискальных органов свои богатства. Это ведь наверняка почти полностью пересекающиеся множества: патриотически настроенных граждан и тех, кто голосует за ворье. Правда, когда им сообщают про Абызова и Ишаева, то аж 34% опрошенных выражают удовлетворение по поводу арестов, но едва ли они при этом сильно возмущаются. Скорее, они опять поддерживают начальство, на сей раз высшее, которому видней, кого из коррупционеров пора уже сажать, а кого ни при какой погоде нельзя задерживать и наказывать.

Да, "край родной долготерпенья" - эти бессмертные строки тоже вспоминаются, когда знакомишься со свежими сводками от "Левада-центра". Единственное, что смущает и даже заставляет слегка усомниться в доброте и долготерпении россиян, - это другие цифры, из других опросов тех же социологов. Насчет Сталина и отношения к нему современных российских граждан, среди которых 70% положительно оценивают его деятельность. И если допустить, что они голосуют нынче за Иосифа Виссарионовича, полагая, что при нем не было ни воровства, ни коррупции, то получается, что народ, только с виду добрый и снисходительный, мечтает о массовых расстрелах уклоняющихся от уплаты налогов начальников. Впрочем, из тех же опросов следует, что почти никто из респондентов не хотел бы жить при Сталине, и это значит, что сегодня их практически все устраивает. Путин, Крым, хищения в особо крупных размерах. А плетью обуха не перешибешь, поэтому они такие добрые - наши дорогие соотечественники, голосующие за коррупционеров.