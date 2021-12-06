О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/activism/m.283343.html
Также: Акции протеста, Полиция, Выборы, История, Общество, Россия, Политика

статья 10 лет назад: начало массовых протестов

06.12.2021

Фальсификации на думских выборах 4 декабря 2011 года дали старт массовому протестному движению. 5 декабря на Чистых прудах неожиданно собрался самый крупный митинг со времен "Маршей несогласных": пламенные речи, массовые задержания, первые 15 суток Алексея Навального, старт проекта "ОВД-Инфо".

На следующий день центром протеста стала Триумфальная - традиционное место борьбы за свободу собраний и "винтилова" по 31-м числам. 6 декабря омоновцы побили рекорд массовых задержаний и жестоких избиений. В Питере у Гостиного двора творилось то же самое.

Пока сотни задержанных с травмами сидели в участках, началась подготовка к большому митингу 10 декабря. Накануне самоназначенная группа переговорщиков в целях безопасности согласилась перенести акцию с площади Революции на Болотную. С "распития вискаря в мэрии" началась зимняя серия разрешенных массовых митингов.

Оставить комментарий Обсудить
06.12.2021
в блоге Блоги
124
Элла Панеях 07.12.2011
в блоге Конец быдла: государство в панике
статья Статьи по теме
Белые ленты у Красной площади. Фото Степана Яковлева

Из архива: белые ленты на Красной площади

25.03.2021

Девять лет назад в этот день люди с белыми ленточками решили прогуляться по Красной площади. Наш архивный видеорепортаж - памяти белоленточного движения.
Виталий Портников. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Это будет не Майдан

Виталий Портников, 09.12.2011

Российское общество дозреет до понимания необходимости смены власти, но не сможет добиться этого законным путем - потому что все законные дороги будут перегорожены автозаками и забиты ОМОНом. Следовательно, ситуация будет развиваться как-то иначе, сложнее, драматичнее и страшнее, чем в 1991 году в Москве или в 2004 году в Киеве.
Елена Санникова. Кадр Граней-ТВ

Декабрьский солнцеворот

Елена Санникова, 08.12.2011

Дыхание перемен неостановимо. 5 декабря на Чистых прудах мы увидели не толпу, а лица - светлые, живые, человечные. Появление гражданского общества в стране оказалось возможным. Здравый мирный протест, необходим обществу как воздух. Важно только, чтобы не уступил он места агрессивному протесту, не довел до кровопролития.
Задержание депутата Госдумы Ильи Пономарева. Фото Е.Михеевой/Грани.Ру

Избивательная комиссия

07.12.2011

Новой массовой акции протеста власти противопоставили нашистский шабаш. На Триумфальной снова массовые задержания и жестокие избиения. На этот раз среди задержанных депутаты от системных партий и гламурная колумнистка. Сотни узников распихали по отделениям, где еще сидят участники многотысячной акции на Чистых прудах. Смотрите наш фоторепортаж и видео.
новость Новости по теме
08.12.2011 Гостиный двор: задержаны сотни протестующих →
08.12.2011 Обозреватель "Граней" Александр Скобов остается в ОВД вторые сутки →
07.12.2011 Басманный суд арестовывает всех задержанных на 10 суток →
07.12.2011 Костюченко: В ОВД "Даниловское" 20 человек сидят в восьмиметровой камере →
07.12.2011 Федотов: Протестующие нарушают закон →
07.12.2011 МВД: На Триумфальной задержаны 600 человек →
07.12.2011 На Триумфальной избит композитор Александр Маноцков →
06.12.2011 Навальный и Чернозуб получили 15 суток →
06.12.2011 На Триумфальной и у Гостиного задержаны сотни демонстрантов →
06.12.2011 Яшин приговорен к 15 суткам ареста →
06.12.2011 Протесты в Москве: более 200 задержанных провели ночь в полиции →
05.12.2011 Митинги за честные выборы: 300 задержанных в Москве, 100 в Петербурге →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах