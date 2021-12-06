Фальсификации на думских выборах 4 декабря 2011 года дали старт массовому протестному движению. 5 декабря на Чистых прудах неожиданно собрался самый крупный митинг со времен "Маршей несогласных": пламенные речи, массовые задержания, первые 15 суток Алексея Навального, старт проекта "ОВД-Инфо".

На следующий день центром протеста стала Триумфальная - традиционное место борьбы за свободу собраний и "винтилова" по 31-м числам. 6 декабря омоновцы побили рекорд массовых задержаний и жестоких избиений. В Питере у Гостиного двора творилось то же самое.

Пока сотни задержанных с травмами сидели в участках, началась подготовка к большому митингу 10 декабря. Накануне самоназначенная группа переговорщиков в целях безопасности согласилась перенести акцию с площади Революции на Болотную. С "распития вискаря в мэрии" началась зимняя серия разрешенных массовых митингов.