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Также: Акции протеста, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Надежда Митюшкина

статья Из архива: белые ленты на Красной площади

25.03.2021

Девять лет назад в этот день в Москве шел снег. У Кремля полицейские задержали 33 человека с белыми ленточками на одежде, не позволив им погулять по Красной площади. Белая лента стала символом протеста против фальсификации итогов думских выборов 2011 года, потом - против путинского воцарения в 2012 году. Основной лозунг белоленточников: "За честные выборы! За честную власть!". Путин искрометно шутил, что принял белые ленточки за контрацептивы. К лету 2013 года белоленточное движение сошло на нет.

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25.03.2021
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"Большой белый круг" на Садовом. Фото Константина Рубахина

Забота об окружающих

26.02.2012

В воскресенье несколько десятков тысяч москвичей провели акцию "Большой белый круг". Живая цепь выстроилась вдоль всего Садового кольца, прерываясь только на перекрестках. Затем у стен Кремля состоялся масленичный флешмоб "Проводы политической зимы". Есть задержанные. Читайте полную хронику акций.

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