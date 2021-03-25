Девять лет назад в этот день в Москве шел снег. У Кремля полицейские задержали 33 человека с белыми ленточками на одежде, не позволив им погулять по Красной площади. Белая лента стала символом протеста против фальсификации итогов думских выборов 2011 года, потом - против путинского воцарения в 2012 году. Основной лозунг белоленточников: "За честные выборы! За честную власть!". Путин искрометно шутил, что принял белые ленточки за контрацептивы. К лету 2013 года белоленточное движение сошло на нет.