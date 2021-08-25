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Также: Акции протеста, История, Полиция, Красная площадь, Россия, Общество, Политика | Персоны: Наталья Горбаневская, Павел Литвинов

статья За вашу и нашу свободу

25.08.2021

25 августа - день "демонстрации семерых" на Красной площади. На самом деле участников было восемь. В 1968 году Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов и Виктор Файнберг устроили акцию протеста против вторжения в Чехословакию.

На Лобном месте в 12 часов дня они развернули плакаты с лозунгами "Мы теряем лучших друзей", "At’ žije svobodné a nezávislé Československo!" ("Да здравствует свободная и независимая Чехословакия!"), "Позор оккупантам!", "Руки прочь от ЧССР!", "За вашу и нашу свободу!", "Свободу Дубчеку!". Их схватили через несколько минут.

Во время следствия участники митинга заявили следователям, что 21-летняя Татьяна Баева не участвовала в акции, а просто случайно оказалась рядом. В результате она была освобождена. Файнберг, которому при задержании выбили передние зубы, был признан невменяемым и направлен в Ленинградскую спецпсихбольницу, где находился 4 года. Горбаневскую также признали невменяемой, но передали на поруки матери. Делоне был приговорен к 2 годам и 10 месяцев лишения свободы, Дремлюга - к 3 годам, Бабицкий, Богораз и Литвинов - к различным срокам ссылки.

40 лет спустя группа молодых активистов устроила на Красной площади акцию памяти и протеста. Съемка Дмитрия Борко:

В 2013 году в акции к 45-летию демонстрации 1968 года приняла участие Наталья Горбаневская. Ее "винтить" не стали:

2018 год. Акция к 50-летию "демонстрации семерых". Горбаневской с нами уже нет, на Красной площади задержаны ее внучка Анна Красовицкая и правозащитник Сергей Шаров-Делоне.

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25.08.2021
в блоге Блоги
12139
Виктор Файнберг 27.08.2013
в блоге 45 лет - один ответ!
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