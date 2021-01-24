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Митинг на Пушкинской площади в Москве. Фото: Грани.Ру
Крупнейший "несанкт" за время правления Путина, пробуждение регионов, столкновения протестующих с карателями, рекордное число задержанных и целый букет уголовных дел. Социологи и политологи по горячим следам комментируют события 23 января. А команда Навального уже анонсировала новую общероссийскую протестную акцию через неделю.
Именно поэтому в следующие выходные мы выйдем снова! Мы должны добиться освобождения Алексея Навального из СИЗО.
Нам предстоит тяжелая неделя. Обязательно сейчас будут появляться люди, которые будут говорить "все пропало, ведь Навального не освободили". Но таких перемен нельзя добиться за один день. За один день нельзя добиться того, чтобы Путин посыпал голову пеплом и заковал себя в наручники.
Сегодня мы нанесли огромный удар. Все, кто сегодня открывал интернет, видели огромное количество честных людей, которые открыто, несмотря ни на какие угрозы, выступают против убийцы Путина и его друзей-коррупционеров. Сегодня в России была победа смелости и духа над государственным терроризмом.
https://www.facebook.com/sergei.medvedev3/posts/10224978040226532
То есть - просто сзываем по всему интернету тех, которые в свой выходной день, презрев предостережения, выйдут против ОМОНа на улицы своих городов, чтобы выразить поддержку любимому президенту и увидеть (прекрасные) лица единомышленников...
Вот это и будет политическая поддержка. Тогда и сравним числительные.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3819417204793661&id=100001762579664
Региональный фактор. В Екатеринбурге близко к -30°, выходит 7-10 тысяч человек. Другие регионы тоже проявили то, что можно назвать только гиперактивностью. Почему? Потому что нарушен очень важный общественный договор. Регионы отправляют ресурсы и людей в Москву, завидуют зажравшейся столице, но в обмен получают поддержку центра и гарантии спокойной жизни. В этой схеме возможны конфликты (Фургал), но ломается она, когда регионам показывают по YouTube - все эти ресурсы пошли на плесень во дворце и виноградники. Распространение COVID-19 и общая обстановка кризиса однозначно говорят - общественный договор нарушен, дурачок тот, кто продолжает его исполнять.
Люди, которые вышли сегодня, выйдут и завтра. Опыт показал, что они найдут друг друга в районных и домовых чатах, примкнут к тем телеграм-каналам, которые рассказывают о том, что происходит в других городах. Это сейчас не остановится, а пойдет в рост.
Пока предварительные выводы дня делать рано, но похоже, что:
а) Оппозиционные группы численностью уже в сотни человек есть теперь везде на уровне областных центров, и они способны на единую скоординированную акцию (здесь я не буду разделять ядро и участников), чего за 30 лет постсоветской истории не было никогда.
б) Расширения социальной базы протеста в целом не произошло (т.е. арест и фильм не спровоцировали действительно массовой и взрывной реакции тех групп, которые ранее избегали оппозиционной активности), районные центры к митингам, похоже, не подключились нигде в центральной России (кроме Мурома). Т.е. говорить о "всенародности" протеста не приходится. Но в некоторых городах (Питер, Барнаул, Пенза, Владимир и несколько других) - явное увеличение численности протестующих. В нескольких случаях говорили о самых крупных митингах в истории города.
в) Н. подтвердил, что сохраняет влияние на некоторую политически активную аудиторию и может ее мобилизовать в чрезвычайной ситуации. Это, собственно, и основание считать его лидером оппозиции в России.
г) Судя по протестующим на роликах - это не искомые "школьники", а как раз работающий средний класс средней возрастной группы. Много "рассерженных мужчин".
д) Исходя из количества выходящих на Дальнем Востоке, в Сибири в целом и на Урале, в крупных городах для режима политически сложилась устойчиво неблагоприятная, хотя и пока не катастрофическая обстановка. Хотя еще неизвестно, что произойдет на осенних выборах.
е) И да, ОМОН явно не готов воевать в снегах и на льду и, похоже, первоначально не имел приказов на "жесть", но не ограничивал себя в задержании "организаторов" и "подозрительных". А у части демонстрантов явно играла кровь (я их понимаю). Так что от снежков дело быстро переходило к стычкам в десятках городов - из которых самые серьезные дела были в Москве и Екатеринбурге. В результате разгорелись бои между омоновцами и наиболее активной частью демонстрантов. К вечеру, по мере подавления очагов сопротивления, выяснилось, что число задержанных огромное - типа 3 тыс. человек.
Итого: Мероприятия пока выглядят как допустимый для властей "тест" для оценки реального влияния Навального, по итогам которого и будет определяться его дальнейшая судьба.
https://www.facebook.com/nikolay.mitrokhin.1/posts/2140568936080760
1. Огромное количество людей. Тысячи. Была заполнена вся Пушкинская площадь, все прилегающие подходы, со всех сторон, и с другой стороны Тверской. Когда толпа прорвалась в сторону Петровки, по Страстному бульвару, людей было просто несметное количество. И это с учетом всех запугиваний, обещаний отчислить из университетов и с работы, безумного законодательства, Московского и Болотного дела, коронавируса и зимы. На моей памяти это была самая массовая несанкционированная акция (а я был почти на всех митингах года примерно с 2008).
2. Новый, повышенный уровень жестокости. Причем с обеих сторон.
Омоновцы начали было, как привыкли ранее, хватать ничего не делающих людей из толпы и тащить их в автозаки, но в какой-то момент толпа просто не позволила этого сделать. В ОМОН полетели снежки и бутылки. Несколько раз отдельных омоновцев отделяли от их группы, и это было действительно жалкое зрелище. При мне мужик орал ОМОНовцу в лицо - ну что, теперь тебе страшно? Омоновец отвечал - страшно.
...Тут надо отметить, что, как и было предсказано ранее, все 100% опасности для митингующих создавали именно сотрудники полиции. Они не только били, причем иногда исподтишка, людей дубинками, не только забирали совершенно спокойно стоящих людей, но и буквально провоцировали их на драки и конфликты... Если бы полиция не начала применять силу к собравшимся, то акция закончилась бы мирно и спокойно. Именно полиция, первой применив силу, причем совершенно необоснованно, разогрела толпу.
Толпа ответила на это очень агрессивно. Я никогда раньше не видел таких потасовок на митингах. Даже на Болотной 6 мая. Чтобы вы понимали - после того как толпа прорвалась на Страстной, какие-то дети отняли у омоновцев каску и дубинки. Каской они потом смеясь играли в футбол, фотографировались с ней, как с трофеем, и показывали толпе. Люди совершенно перестали бояться. И это сбивало ОМОН с толку. Они впервые получили от общества отпор. В физическом смысле.
И мне стало страшно. Это было настоящим силовым противостоянием. С кровью, слезами, криками! В центре Москвы, XXI век! Вместо того чтобы не доводить до этой ситуации, власти сделали все, чтобы столкнуть на улицах лбами протестующих с полицией.
...Я абсолютно уверен, что жестокость на них (протестных акциях. - Ред.) с каждым разом будет только нарастать. Причем с обеих сторон.
https://www.facebook.com/mitya.aleshkovskiy/posts/10225666640552215
В этом смысле вчерашнее ралли стало как бы таким декабрем 2011 г. для немосковской России. Мне даже по картинке это показалось чем-то похожим и по характеру стычек с полицией. Пол-России вчера прокричало "Путин вор" и "Путина в отставку". И в целом было ощущение, что в регионах другая энергетика, чем в Москве. Понятно почему: для большинства региональных протестов беспрецедентность их численности для города была очевидна. В то время как для Москвы сценарий протеста был достаточно рутинизированным (повторял сценарии лета 2019 г.). Впрочем, возможно, в целом социальные обертона "дворцового" разоблачения в регионах воспринимаются острее, чем в богатой Москве. И это тоже важный аспект.
Так или иначе вчерашнее ралли показало, что социальная природа протеста изменилась. Оно продемонстрировало, что антипутинские, антирежимные настроения - это серьезное социальное явление, вовсе не ограничивающееся Москвой и "либералами-отщепенцами". Это, скажем так, уже часть социального мейнстрима (периферия мейнстрима, если угодно). Стало очевидно также, что при удвоении, скажем, численности протестующих по всей России полицейские силы утратят позиции тотального доминирования. В регионах просто нет такого количества ОМОНа.
...Переход к тотальной политический диктатуре сегодня в России технически, вероятно, возможен (хотя в этом нет полной уверенности). Но будет очень дорого стоить с точки зрения и экономической, и социальной. Он будет стоить как минимум еще одного потерянного десятилетия развития. Это не выбор России, не выбор в интересах России, это выбор определенной политической группы в своих собственных интересах. И ответственность за насилие будет лежать на ней.
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/5333679786649598
Ни угрозы, ни морозы не остановили людей: уличные протесты по всей России, стычки с ОМОНом, более трех тысяч задержанных. 23 января похоже на начало "финальной битвы между добром и нейтралитетом". Об Алексее Навальном наконец знает вся страна. Режим мобилизовал все репрессивные ресурсы. Наше видео с Пушкинской и Сенатской: люди говорят, что им надоело бояться.
Один путь - капитулировать, расслабиться, получать удовольствие и в конечном итоге стать пособником омоновца, бьющего сапогом в живот женщину. Другой путь - отстаивать собственное достоинство, несмотря на цену, которую приходится за это платить, сопротивляться всеми доступными способами и в конечном итоге свергнуть путинский фашистский режим. И не переживать по поводу того, что кто-то при этом попинает каску омоновца.