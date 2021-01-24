...В целом это самое крупное оппозиционное политическое мероприятие в России за последние годы, ценное именно его расширенной географией и относительной массовостью на уровне областных городов и индустриальных центров.

Пока предварительные выводы дня делать рано, но похоже, что:

а) Оппозиционные группы численностью уже в сотни человек есть теперь везде на уровне областных центров, и они способны на единую скоординированную акцию (здесь я не буду разделять ядро и участников), чего за 30 лет постсоветской истории не было никогда.

б) Расширения социальной базы протеста в целом не произошло (т.е. арест и фильм не спровоцировали действительно массовой и взрывной реакции тех групп, которые ранее избегали оппозиционной активности), районные центры к митингам, похоже, не подключились нигде в центральной России (кроме Мурома). Т.е. говорить о "всенародности" протеста не приходится. Но в некоторых городах (Питер, Барнаул, Пенза, Владимир и несколько других) - явное увеличение численности протестующих. В нескольких случаях говорили о самых крупных митингах в истории города.

в) Н. подтвердил, что сохраняет влияние на некоторую политически активную аудиторию и может ее мобилизовать в чрезвычайной ситуации. Это, собственно, и основание считать его лидером оппозиции в России.

г) Судя по протестующим на роликах - это не искомые "школьники", а как раз работающий средний класс средней возрастной группы. Много "рассерженных мужчин".

д) Исходя из количества выходящих на Дальнем Востоке, в Сибири в целом и на Урале, в крупных городах для режима политически сложилась устойчиво неблагоприятная, хотя и пока не катастрофическая обстановка. Хотя еще неизвестно, что произойдет на осенних выборах.

е) И да, ОМОН явно не готов воевать в снегах и на льду и, похоже, первоначально не имел приказов на "жесть", но не ограничивал себя в задержании "организаторов" и "подозрительных". А у части демонстрантов явно играла кровь (я их понимаю). Так что от снежков дело быстро переходило к стычкам в десятках городов - из которых самые серьезные дела были в Москве и Екатеринбурге. В результате разгорелись бои между омоновцами и наиболее активной частью демонстрантов. К вечеру, по мере подавления очагов сопротивления, выяснилось, что число задержанных огромное - типа 3 тыс. человек.

Итого: Мероприятия пока выглядят как допустимый для властей "тест" для оценки реального влияния Навального, по итогам которого и будет определяться его дальнейшая судьба.

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