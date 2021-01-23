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Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Беларусь
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Также: Акции протеста, Регионы, Общество, Политзеки, Полиция, Россия, Политика | Персоны: Алексей Навальный, Юрий Тимофеев

статья Площадь против бункера

23.01.2021

Ни угрозы, ни морозы не остановили людей: уличные протесты по всей России, стычки с ОМОНом, не менее тысячи задержанных.

23 января похоже на начало "финальной битвы между добром и нейтралитетом". Отравление Алексея Навального, блестящее расследование этого преступления, героическое решение вернуться, паника властей и мощный удар уже после ареста протагониста: фильм о дворце Путина посмотрели более 60 миллионов человек, "навальнинг" сегодня - общенациональная повестка.

Аресты, новые уголовные дела, запугивание и давление, блокировки и глушилки - на этой неделе режим мобилизовал все репрессивные ресурсы. Больше всего его пугает активность молодежи. Смогут ли родившиеся при Путине взять судьбу страны в свои руки?

Видео Юрия Тимофеева:

солидарность десятки городов

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23.01.2021
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Алина Морозова снимает портрет Путина. Кадр видео

Не ходите, дети

22.01.2021

Власти готовятся к протестам 23 января: запугивают школьников и студентов, превентивно задерживают активистов и функционеров штабов Алексея Навального, оказывают давление на их близких. Сотрудникам ФБК - Кире Ярмыш и Георгию Албурову - дали по 9 и 10 суток ареста. СК завел дело о "вовлечении несовершеннолетних" в протест.
Кадр видео из ТикТока

Школота против сволоты

21.01.2021

В Тиктоке развернулось противостояние школьников и цензоров. Миллионы юных пользователей призывают выходить 23 января на акции в поддержку Алексея Навального, обсуждают, как себя вести и что их ждет. Роскомнадзор и Генпрокуратура требуют от соцсети удалить "противоправную информацию".
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