Ни угрозы, ни морозы не остановили людей: уличные протесты по всей России, стычки с ОМОНом, не менее тысячи задержанных.

23 января похоже на начало "финальной битвы между добром и нейтралитетом". Отравление Алексея Навального, блестящее расследование этого преступления, героическое решение вернуться, паника властей и мощный удар уже после ареста протагониста: фильм о дворце Путина посмотрели более 60 миллионов человек, "навальнинг" сегодня - общенациональная повестка.

Аресты, новые уголовные дела, запугивание и давление, блокировки и глушилки - на этой неделе режим мобилизовал все репрессивные ресурсы. Больше всего его пугает активность молодежи. Смогут ли родившиеся при Путине взять судьбу страны в свои руки?

Видео Юрия Тимофеева:

солидарность десятки городов