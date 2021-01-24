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Ксения Собчак приравняла жестокость и насилие по отношению к женщине, которую ударил сопогом в живот омоновец, к насилию и жестокости по отношению к каске омоновца, которую пинали "какие-то радикалы".

"Это все, ну или почти все, что надо знать в отношении душевной организации Ксении Собчак", - пишет Игорь Яковенко. Именно почти все. Потому что в коротком тексте Ксении Собчак есть еще кое-что интересное. Этот текст про то, что любое сопротивление тирании не только бесполезно, но и вредно, потому что толкает тиранию к ужесточению. "Небитое поколение" просто сделают "битым". Кровавая барыня рекомендует расслабиться и получать удовольствие.

Впрочем, кое в чем к ней стоит прислушаться. Не надо надеяться на "оттепель", на уступки со стороны власти. Путинский режим органически к этому неспособен. Ибо весь построен на уголовных понтах. Ксения Собчак, которая сама плоть от плоти "новой путинской элиты", знает, о чем говорит.

Уголовные понты - это все-таки оболочка. А суть в том, что путинский режим изначально нес в себе зародыш фашизма. И сейчас этот "чужой" окончательно вылупляется из яйца. Правящий класс утробно ненавидит либеральную демократию с ее верховенством права и приоритетом прав человека. Ненавидит все то, что ограничивает ее власть над холопами. И вот сейчас он силится окончательно сорвать с себя "гибридные" либерально-демократические бантики.

Конечно же, режим постарается ответить на протесты дальнейшим ужесточением. Новыми уголовными делами. Новыми погромами оппозиционных организаций. Новыми репрессивно-запретительными законами. Постарается сделать небитое поколение битым. И, боюсь, без этого жизненного опыта новому поколению не обойтись. Оно должно твердо усвоить: существующий режим - враг, компромисс с которым невозможен. И перед каждым стоит предельно простой и жесткий выбор жизненного пути.

Один путь - капитулировать, расслабиться, получать удовольствие и в конечном итоге стать пособником омоновца, бьющего сапогом в живот женщину. Другой путь - отстаивать собственное достоинство, несмотря на цену, которую приходится за это платить, сопротивляться всеми доступными способами и в конечном итоге свергнуть путинский фашистский режим. И не переживать по поводу того, что кто-то при этом попинает каску омоновца.

Перспектива такого жесткого выбора страшит тех, кто привык жить согласно принципу одного из героев эпохального сериала "Бандитский Петербург" - коррумпированного мента, любившего повторять: "Я подл, но в меру". Фашистская система все более властно требует от них перейти ту меру подлости, которую они привыкли считать для себя допустимой. И они испытывают от этого дискомфорт.

Отсюда и давно ставшие постоянными жалобы Ксении Собчак на рост конфронтации и взаимного ожесточения, на черно-белое мышление, не допускающее оттенков. И вот теперь ей приходится решать поистине экзистенциальный вопрос: кто она - женщина или каска омоновца?

Ничего принципиально нового Ксения Собчак не сказала. Последовательно продолжает свою линию на защиту путинского режима от революции. Ведь революция - это хуже, чем когда женщину бьют сапогом в живот. Это когда пинают каску омоновца.

Сила сегодняшнего протеста для революции пока далеко не достаточна. Запас его прочности неизвестен. Во всяком случае, он оказался куда большим, чем рассчитывали те, кто поверил Фукуяме. Никто не может предугадать, когда, кем и по какой причине путинский самодержавно-фашистский режим будет свергнут. И надо быть готовым к длительному периоду сопротивления в условиях репрессивной диктатуры.

Чтобы не сломаться в этот период, надо сохранять в себе не только веру в Прекрасную Россию будущего, но и ненависть ко лжи, подлости и насилию. Ненависть к облеченным властью мерзавцам, растоптавшим закон, право и справедливость. Ненависть к омоновцам, бьющим сапогами в живот женщину. И к их каскам.