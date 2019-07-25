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Ночные обыски у кандидатов в Мосгордуму, аресты активистов, вызовы на допрос - противостояние в столице вышло на новый уровень. СКР возбудил уголовное дело по статье 144 УК (воспрепятствование работе избирательных комиссий) по факту проходивших в Москве акций за регистрацию независимых кандидатов. По утверждению следствия, участники "одного из движений" в июле "с целью оказания давления на членов Мосгоризбиркома и окружных избирательных комиссий и воспрепятствования их законной деятельности" организовали проведение в Москве "заведомо незаконных и несогласованных" митингов и пикетов у зданий Мосгоризбиркома. Действия "указанных лиц", заявляют в СКР, "были сопряжены с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий".

Все протестующие против незаконных действий властей фактически объявлены участниками массового уголовного преступления и в любой момент могут стать фигурантами абсурдного "резинового" дела. 144-я статья УК впервые применяется в репрессивной практике такого рода.

Массовое уголовное преследование участников протестов ассоциируется прежде всего с Болотным делом - до сих пор оно остается рекордным по числу фигурантов. После разгона Марша миллионов 6 марта 2012 года в Москве обвиняемыми стали 35 человек, большинство из которых - рядовые участники протеста. 13 из них были осуждены по статьям 212 (массовые беспорядки) и/или 318 (применение насилия к представителю власти). Два человека получили условные сроки, остальные - от двух с половиной до четырех с половиной лет общего режима. На роль "организаторов беспорядков" были назначены координатор Левого фронта Сергей Удальцов, его помощник Леонид Развозжаев, бежавший на Украину и похищенный оттуда, и бывший активист Российского социалистического движения Константин Лебедев. Удальцова и Развозжаева осудили к четырем с половиной годам каждого, они освободились в 2017 году. Лебедев оговорил товарищей и вышел по УДО еще в 2014-м. Часть фигурантов дела амнистировали. Последний болотник, Олег Панфилов, вышел на свободу из психбольницы в феврале 2018 года.

В Екатеринбурге майские протесты против строительства Екатерининского собора в сквере у Театра драма привели к сворачиванию работ. Власти стали мстить. Кроме административных штрафов и арестов возбуждено как минимум четыре уголовных дела: одно из них, пока без фигурантов, открыто по статье 212, второе - по статье 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества); по третьему (319-я статья УК - оскорбление власти) проходит 31-летний Станислав Мельниченко, якобы оскорбивший в сквере сотрудника отделения по связям со СМИ екатеринбургского УМВД Евгения Крюкова. По четвертому делу, о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК; до 2 лет) и о клевете (часть 5 статьи 128.1 кодека), подозревается 31-летний Ярослав Ширшиков, называющий себя идеологом "Движения за возрождение гусарства". 12 июля по делу о беспорядках прошли обыски у жителей Екатеринбурга Максима Корчемкина, Татьяны Маркиной и Евгения Березняка.

Болотный сценарий повторился в меньшем масштабе после антикоррупционной акции сторонников Алексея Навального 26 марта 2017 года. По "делу 26 марта" были осуждены семь человек, шестерым из них вменялась часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного для жизни или здоровья насилия к представителю власти). Актер Юрий Кулий, столяр Александр Шпаков и активист "Артподготовки" Алексей Политиков полностью признали вину и в разное время были осуждены в особом порядке к реальным срокам от восьми месяцев до полутора лет. Активист движения "14%" Дмитрий Борисов, сторонник "Артподготовки" Станислав Зимовец и впервые вышедший на протестную акцию мастер по ремонту оборудования Дмитрий Крепкин вину не признали. Они получили год, два с половиной и полтора года общего режима соответственно. Кроме того, в особом порядке вынесли приговор музыканту Андрею Косых - единственному из фигурантов, кому вменялась не 1-я, а более тяжкая 2-я часть статьи 318 УК (применение опасного насилия). Ему дали 3 года 8 месяцев общего режима.

После антикоррупционных митингов сторонников Навального 12 июня 2017 года двое их участников были осуждены по часть 1 статьи 318 УК: в Москве 18-летний Михаил Галяшкин получил год условно по обвинению в нападении на омоновца с газовым баллончиком, а в Петербурге его ровесника, бывшего активиста "Молодежного Яблока" Дмитрия Мякшина, приговорили к двум годам условного срока.

Митинги 9 сентября прошлого года против повышения пенсионного возраста повлекли за собой три уголовных дела все по той же части 1 318-й статьи: участника московской акции Виктора Федосеева отправили на принудительное лечение в спецпсихбольницу, суд над другим демонстрантом, Василием Костылевым, все еще продолжается; в Сочи идет суд над адвокатом Михаилом Беньяшом - полицейские схватили его перед митингом, на котором он собирался защищать активистов.

В Челябинске делом по части 2 статьи 213 УК (хулиганство в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы либо связанное с сопротивлением представителям власти; срок до 7 лет) закончилась антипутинская акция 5 мая "Он нам не царь". По делу проходили обыски, десятки человек были вызваны на допросы. В конце июня обвинение было предъявлено участнице акции Оксане Ереминой, по делу проходят еще трое активистов.

До сих пор продолжаются аресты по делу о столкновениях с силовиками на митинге 26-27 марта в Ингушетии против руководства республики. По 318-й статье в СИЗО отправлены почти 30 человек, в том числе лидеры протеста - председатель Совета тейпов ингушского народа Ахмед Барахоев, глава Ингушского комитета национального единства Муса Мальсагов и лидер "Опоры Ингушетии" Барах Чемурзиев. Последняя арестованная - Зарифа Саутиева, отправленная под стражу 12 июля.