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"Мирный, чудесный, отличный компромисс" Алексея Навального: или к следующей субботе МГИК регистрирует всех оппозиционных кандидатов, или протестная акция собирается у окон столичной мэрии. Суровая отповедь от Дмитрия Реута, члена городского избиркома: мол, призывы закон не соблюдать - это прямой путь к хаосу, на нас давить бесполезно. Позиция системных либералов, выраженная Алексеем Венедиктовым и другими сотрудниками штаба по наблюдению за выборами: давайте жить дружно. То есть Мосгоризбирком отказывается от своей практики не регистрировать кандидатов по беспределу, а если кого и отбраковывает, то "на основании... новых пересчитанных данных". Пересчитанных с учетом "ошибок", допущенных рассеянными машинистками, капризными графологами, ротозеями-наборщиками в типографии и склонными к перфекционизму проверяльщиками из горбуновского ведомства. Если же эти досадные недоработки будут исправлены, а всех, многих или отдельных фрондеров тем не менее не допустят к выборам, то и быть по сему.

Таков разброс мнений и расклад сил после довольно успешных митингов на Трубной и многотысячной демонстрации на проспекте Сахарова. Радикально настроенные несогласные, ведомые Навальным и Любовью, готовы к длительной осаде бывшей резиденции московских генерал-губернаторов. Радикально настроенное начальство в лице процитированного выше Реута угрожает им расправой, иначе ведь не оценишь его слова. Посередине гвоздик. Честная работа над ошибками, которую столичное руководство (вероятно, в ходе ожидаемых судебных процессов или даже по собственному почину) должно провести с недопущенными кандидатами, к чему взывает главред "Эха Москвы". Есть и еще одна возможная опция: встреча оппозиционеров с мэром Собяниным, которому предложено принять отказников, дабы обсудить с ними сложившуюся ситуацию.

Ситуация представляется сложной.

Точнее говоря, совершенно ясно, что при попытке зарегистрироваться кандидатами в Мосгордуму российские граждане столкнулись с мрачной уголовщиной. И ежели решать накопившиеся проблемы по закону, то всех причастных к издевательствам над кандидатами надо бы как минимум отовсюду увольнять с волчьими билетами. А не так, как предлагает миротворец Венедиктов. Ясно также, что этого не произойдет и г-н Горбунов с его машинистками, графологами и членами избирательных комиссий будут и дальше безнаказанно трудиться на своих местах, отвергая неблагонадежных и беспрекословно принимая подписные листы у тех, кого уже назначили депутатами. Все прочее в тумане.

Непонятно, для чего Яшину, Гудкову и другим встречаться с Собяниным, когда они уже собирались возле кабинета главы Мосгоризбиркома и всем ведомо, чем дело кончилось. Непонятно, как им поступать, если начальство вдруг проявит византийскую расторопность и зарегистрирует почти всех, кого ранее прокатили, за исключением разве что самых отъявленных смутьянов и смутьянок. Того же Яшина, например, и Любови Соболь. Непонятно, сколько дней или часов удастся им простоять возле мэрии, кого там либо в автозаке изобьют до полусмерти, кого повяжут, и стоит ли вообще игра свеч. А главное, чем заняться избранным в этой Мосгордуме, где подавляющее большинство все равно будет у засекреченных единоросов, и как долго вода станет точить камень, прежде чем на нем зазеленеют слабые ростки народовластия.

Исторический опыт показывает, что удачные революции в России происходят только сверху, а все прочие - это сплошная пугачевщина и марксизм-ленинизм. Однако показывает сей опыт и то, что свободы, дарованные сверху, легко отбираются, поскольку не считаются большой ценностью в глубинном нашем народе. Кроме того, нынешнее начальство хорошо выучило уроки главной геополитической катастрофы ХХ века и потому азартно изгоняет из разных своих парламентов потенциальных инакомыслящих и бунтовщиков. А тех, кто как-то туда пробирается или мечтает попасть, подвергают разнообразным методам воздействия - от жесткого запугивания до мягкой перевербовки. В итоге даже самые искушенные из протестной массовки не всегда способны постичь, кому из так называемых агентов Госдепа можно верить.

Нет, это не значит, что оппозиционно настроенные граждане должны постоянно быть начеку и изводить себя всякими токсичными подозрениями. Это значит, что и такую возможность необходимо, к сожалению, учитывать. Грустнее же всего то обстоятельство, что подавляющему большинству соотечественников любые выборы до фонаря, и мало кто из них надеется, что честнейшим из кандидатов удастся хоть что-нибудь изменить в путинской России. Отучены надеяться.

Но все же эти выборы в бессмысленную Мосгордуму не вполне бессмысленны, чему свидетельством нервная реакция властей на выдвижение несистемных кандидатов. С ними борются, их не допускают, над ними измываются, причем до того бесстыдно, что начинаешь думать о пользе нелепых вроде разборок надзирающих над депутатами и оппозиции, желающей прорваться на Олимп, - хотя бы в воспитательных целях. Слишком уж наглядна правота митингующих в споре с уголовниками. И предложенный Навальным компромисс, для которого он не пожалел эпитетов, пусть и не реалистичен, зато пробуждает добрые воспоминания из недавнего прошлого. О нормальной жизни в нормальной стране, где народ без графологов решает, кто будет его представлять - в столице, в провинции, на федеральном уровне. О, мед воспоминаний!