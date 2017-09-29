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Также: Портников, Президент, Регионы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Валерий Шанцев, Рамазан Абдулатипов, Владимир Путин, Борис Немцов, Юрий Лужков, Борис Ельцин, Магомедсалам Магомедов

статья Чтобы пусто было

Виталий Портников, 29.09.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Из-под первого лица

Премьер-министр? Глава администрации? Преемник? Ясно, что Владимир Владимирович уйдет в отставку только при самых твердых гарантиях неприкосновенности себе и своей семье. Ясно также, что в долгосрочной проверке нуждаются и вернейшие из верных. Значит, в числе других проверять будут и Алексея Дюмина.

Илья Мильштейн
10.02.2016
статья Статья

Выдвигательный рефлекс

Назначение тульским губернатором путинского охранника и адъютанта Алексея Дюмина - это не просто очередное из давно уже привычных кадровых решений, закрепляющих страну за "своими". Дюмин не сослуживец, не генерал на царской службе, не сосед по кооперативу. Он из обслуги.

Виталий Портников
05.02.2016

Однажды в 90-х я написал для "Независимой газеты" коллективный политический портрет руководителей российских регионов. Текст занял целую полосу - что было неудивительно, учитывая число субъектов федерации. Но работать над ним мне было несложно - просто потому, что практически каждый из региональных руководителей был личностью. Я не скажу даже политиком - политика в России тогда только начиналась, многие губернаторы переквалифицировались из первых секретарей обкомов. И все же эти люди по-настоящему боролись за власть и за свое будущее - с оппонентами и конкурентами, с Кремлем, с самой историей.

Нынешние губернаторы настолько безлики, что остается только констатировать: от портрета осталась одна рама. "Отставники" могут привлечь внимание разве что своим прошлым. Ни изгнанный из Нижнего Шанцев, ни убираемый из Махачкалы Абдулатипов так и не стали фигурами местной политики, зато имеют исторические биографии. И именно это - а вовсе не влияние их отставок на ситуацию в Нижегородской области или Дагестане - заставляет следить за их судьбой. Согласитесь, что это совсем не то же самое, когда из Нижнего Новгорода уезжал Немцов, а должность главы Госсовета Дагестана покидал Магомедов. О фигурах уровня Шаймиева, Рахимова, Николаева, Лужкова я уж не говорю - каждый из этих региональных лидеров создавал вокруг себя центр влияния. Блок "Отечества" и "Всей России" потому и смог возникнуть - и чуть было не отодвинул от власти ельцинское семейство, - что на определенном этапе новейшей российской истории региональная власть стала чуть ли не авторитетнее центральной.

Новые избранники Путина свидетельствуют о том, что это время безвозвратно прошло. Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин, извлеченный ушлым Березовским из ниоткуда и даже за 18 лет правления не приобретший хоть чего-то, отдаленно напоминающего личностные качества. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!

Скажут, что ничего страшного в этом нет, так как безликость губернаторов - залог сохранения территориальной целостности России, а личности не раз пытались разорвать государство. Но в этом-то и кроется самая главная ошибка. В момент предыдущего краха империи отнюдь не каждый глава республиканской компартии был личностью, по большей части это были как раз посредственности - что никак не помешало центробежным процессам. Но преимуществом тех начальников перед нынешними было то, что они имели очевидную связь с регионом (за редкими исключениями вроде Колбина, которого пришлось забирать из Казахстана, или Ивашко, которого пришлось отзывать с Украины) и оказались гарантами стабильности после развала. А вот там, где начальство такого кредита доверия не имело, - и в бывшем Союзе, и в России - там начались войны. В Таджикистане, например, или в Чечне, если кто забыл.

Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки. Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им. У них одна задача - служить президенту и распределять бабло. Это уже не ельцинская, даже не брежневская номенклатура. Это типичные сталинские соколы, которых можно переставлять с места на место или выгонять всех вместе. Сталин таких расстреливал, Путин просто снимает - времена просто пока что не такие людоедские. Но вопрос о том, что будут делать бессмысленные наместники, когда кончится московское бабло, по-прежнему остается открытым.

Комментарии 30 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 29.09.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Позабыт, переброшен

Илья Мильштейн, 29.07.2016

А вот судьба Крыма после ухода Меняйло представляется загадочной. Указ Путина присоединить полуостров к Южному федеральному округу прямо вызывает оторопь. Получается, драгоценную Корсунь, колыбель и святыню русского православия, вместе с Севастополем приравнивают к прочим южным регионам.

Даю перестановку

28.07.2016

Владимир Путин внезапно перекроил федеральные округа, перетасовал полпредов и губернаторов, снова назначил выходцев из спецслужб в важные регионы. С чем связаны масштабные перестановки? Комментаторы констатируют укрепление "чекистского крюка" и проводят параллели с ситуацией в Турции, где идут тотальные чистки после попытки военного переворота.

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