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Однажды в 90-х я написал для "Независимой газеты" коллективный политический портрет руководителей российских регионов. Текст занял целую полосу - что было неудивительно, учитывая число субъектов федерации. Но работать над ним мне было несложно - просто потому, что практически каждый из региональных руководителей был личностью. Я не скажу даже политиком - политика в России тогда только начиналась, многие губернаторы переквалифицировались из первых секретарей обкомов. И все же эти люди по-настоящему боролись за власть и за свое будущее - с оппонентами и конкурентами, с Кремлем, с самой историей.

Нынешние губернаторы настолько безлики, что остается только констатировать: от портрета осталась одна рама. "Отставники" могут привлечь внимание разве что своим прошлым. Ни изгнанный из Нижнего Шанцев, ни убираемый из Махачкалы Абдулатипов так и не стали фигурами местной политики, зато имеют исторические биографии. И именно это - а вовсе не влияние их отставок на ситуацию в Нижегородской области или Дагестане - заставляет следить за их судьбой. Согласитесь, что это совсем не то же самое, когда из Нижнего Новгорода уезжал Немцов, а должность главы Госсовета Дагестана покидал Магомедов. О фигурах уровня Шаймиева, Рахимова, Николаева, Лужкова я уж не говорю - каждый из этих региональных лидеров создавал вокруг себя центр влияния. Блок "Отечества" и "Всей России" потому и смог возникнуть - и чуть было не отодвинул от власти ельцинское семейство, - что на определенном этапе новейшей российской истории региональная власть стала чуть ли не авторитетнее центральной.

Новые избранники Путина свидетельствуют о том, что это время безвозвратно прошло. Губернаторы похожи внешне, фамилиями, повадками. Каждый из них никто и звать его никак. Россией правит коллективный поручик Киже. Самое интересное, что таким же поручиком Киже является и сам Путин, извлеченный ушлым Березовским из ниоткуда и даже за 18 лет правления не приобретший хоть чего-то, отдаленно напоминающего личностные качества. Пустота, окружающая себя пустотой и безликостью, - как это логично!

Скажут, что ничего страшного в этом нет, так как безликость губернаторов - залог сохранения территориальной целостности России, а личности не раз пытались разорвать государство. Но в этом-то и кроется самая главная ошибка. В момент предыдущего краха империи отнюдь не каждый глава республиканской компартии был личностью, по большей части это были как раз посредственности - что никак не помешало центробежным процессам. Но преимуществом тех начальников перед нынешними было то, что они имели очевидную связь с регионом (за редкими исключениями вроде Колбина, которого пришлось забирать из Казахстана, или Ивашко, которого пришлось отзывать с Украины) и оказались гарантами стабильности после развала. А вот там, где начальство такого кредита доверия не имело, - и в бывшем Союзе, и в России - там начались войны. В Таджикистане, например, или в Чечне, если кто забыл.

Нынешние губернаторы правят Россией просто как московские баскаки. Никакой связи с регионом у них нет, да и не нужна она им. У них одна задача - служить президенту и распределять бабло. Это уже не ельцинская, даже не брежневская номенклатура. Это типичные сталинские соколы, которых можно переставлять с места на место или выгонять всех вместе. Сталин таких расстреливал, Путин просто снимает - времена просто пока что не такие людоедские. Но вопрос о том, что будут делать бессмысленные наместники, когда кончится московское бабло, по-прежнему остается открытым.