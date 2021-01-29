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статья Отмазочные работы

29.01.2021

Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан интерьер "дворца Путина". Если верить изданию, внутренние помещения находятся на ранней стадии отделки - сплошные голые бетонные стены. По словам проводника, который показал журналистам стройку, работать над дворцом строителям предстоит еще 5-6 лет. По данным Фонда борьбы с коррупцией, дворец ремонтируют из-за плесени.

Роман Попков. Фото с сайта Нацбол.Ру
Роман Попков, журналист

Казалось бы, Mash - не то учреждение, за которое вообще может быть стыдно. Ну как может быть стыдно за Mash, сами подумайте. Однако в случае с дворцом они ухитрились - стыдно даже за Mash.

https://twitter.com/romanpopkov1/status/1355086277184466944

Иван Давыдов. Фото с сайта www.mediaatlas.ru
Иван Давыдов, публицист

- Надо, наверное, все-таки дать какое-нибудь опровержение про это дурацкое кино.
- Так ведь Песков опроверг! - Как?
- Ну, сказал, что это не мы, никакого дворца нет, про него известно с 2011 года и вообще пишите в ФСБ.
- А что ФСБ?
- Сказали, что все объясняется активизацией разведывательной активности стран-членов агрессивного блока НАТО.
-...
- Ну, да, как-то не очень, согласен.
- А что там самое обидное, кстати?
- Утверждают, будто из-за разгильдяйства и косорукости проектировщиков дворец заплесневел, использовать его нельзя, пришлось все сломать и переделывать заново.
- Обидно, да. Вот в эту точку и будем бить. Пусть видео что ли кто-то снимет.
- Будет сделано!

Посылают проверенных ребят. Ребята снимают видео: пользоваться нельзя, все сломано, все переделывается. Опровержение готово.

Если честно, меня немного пугает тотальная деградация системы государственного вранья. От людей, действующих в рамках рационального, более или менее понимаешь, чего ждать. Но эту станцию мы, похоже, уже проехали.

https://www.facebook.com/ivanfdavydov/posts/3890563024340817

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29.01.2021
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