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Mash опубликовал видео, на котором, как утверждается, показан интерьер "дворца Путина". Если верить изданию, внутренние помещения находятся на ранней стадии отделки - сплошные голые бетонные стены. По словам проводника, который показал журналистам стройку, работать над дворцом строителям предстоит еще 5-6 лет. По данным Фонда борьбы с коррупцией, дворец ремонтируют из-за плесени.
Испытываю чувство жалости и отвращения к "журналистам" этой помойки Mash, которых как дешевых проституток вызвали на объект, провели через кордоны охраны фсб, поводили за ручку по стройке. Ну и велели записать позорный пассаж про "мы не знаем кто владелец, владелец отзовись".— Maria Pevchikh (@pevchikh) January 29, 2021
Но одна интересная вещь в видео Mash все же есть. Строители заявили, что дворец Путина будет готов лет через 5-6. Теперь понятно, зачем нужно было обнуление.— Игорь Ефремов (@banality_ofevil) January 29, 2021
https://www.facebook.com/ivanfdavydov/posts/3890563024340817
Число просмотров фильма Алексея Навального приближается к 100 миллионам. Кремль вынужден объясняться насчет дворца под Геленджиком: Песков, сам Путин и снова Песков. Объект недвижимости президенту не принадлежит. Владельцы - частные лица, чьи имена мы не можем разглашать. А почему спецохрана и бесполетная зона? Это вопросы к ФСО и ФСБ.
Ни угрозы, ни морозы не остановили людей: уличные протесты по всей России, стычки с ОМОНом, более трех тысяч задержанных. 23 января похоже на начало "финальной битвы между добром и нейтралитетом". Об Алексее Навальном наконец знает вся страна. Режим мобилизовал все репрессивные ресурсы. Наше видео с Пушкинской и Сенатской: люди говорят, что им надоело бояться.
Дворец в Геленджике - следствие российской коррупции. А российская коррупция - прямое следствие того, что большинство россиян воспринимает чудище, возникшее на развалинах Советского Союза, в качестве полноценного государства. Ну и большинство россиян, как, впрочем, и большинство украинцев или белорусов, даже и не думает стать участниками перемен в этом государстве, превратить коррупционную империю в Родину.