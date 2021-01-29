- Надо, наверное, все-таки дать какое-нибудь опровержение про это дурацкое кино.- Так ведь Песков опроверг! - Как?- Ну, сказал, что это не мы, никакого дворца нет, про него известно с 2011 года и вообще пишите в ФСБ.- А что ФСБ?- Сказали, что все объясняется активизацией разведывательной активности стран-членов агрессивного блока НАТО.-...- Ну, да, как-то не очень, согласен.- А что там самое обидное, кстати?- Утверждают, будто из-за разгильдяйства и косорукости проектировщиков дворец заплесневел, использовать его нельзя, пришлось все сломать и переделывать заново.- Обидно, да. Вот в эту точку и будем бить. Пусть видео что ли кто-то снимет.- Будет сделано!Посылают проверенных ребят. Ребята снимают видео: пользоваться нельзя, все сломано, все переделывается. Опровержение готово.Если честно, меня немного пугает тотальная деградация системы государственного вранья. От людей, действующих в рамках рационального, более или менее понимаешь, чего ждать. Но эту станцию мы, похоже, уже проехали.

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