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Число просмотров фильма Алексея Навального приближается к 100 миллионам. Кремль вынужден объясняться насчет дворца под Геленджиком: Песков, сам Путин и снова Песков. Объект недвижимости президенту не принадлежит. Владельцы - частные лица, чьи имена мы не можем разглашать. А почему спецохрана и бесполетная зона? Это вопросы к ФСО и ФСБ.

Фрагмент брифинга Дмитрия Пескова, 26 января

Песков: В этом расследовании утверждается, что это дворец Путина, что он строился для Путина и так далее... И Путин однозначно ответил отрицательно на этот вопрос. Мало того: он сказал, что ни он, ни его родственники не имеют и не имели никакого отношения, тем более отношения собственности, к этому объекту.

Значит, что касается там разных зон - что нельзя плавать, нельзя летать, и охрана ФСО... К нам действительно было много обращений от журналистов, конкретных обращений. Мы этих журналистов переадресовали в ФСО. Вот они говорят: почему охраняется ФСО. Вот мы переадресовали в ФСО. И почему там нельзя летать, почему бесполетная зона - мы переадресовали в ФСБ. Вот. Поэтому давайте все-таки обращайтесь туда. Это именно те ведомства, которые и должны ответить на эти вопросы, потому что это вопросы, которые в их компетенции.

Что касается владельцев этого объекта - очевидно, что владельцами являются предприниматели. Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике. И один или несколько прямо или опосредованно владеют этим объектом. Но согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать. Это было бы некорректно.

"Коммерсант FM": А как в Кремле могли бы объяснить то, что, например, краснодарская компания "Оптима комплект строй" сообщала на своем сайте, что выполняла работы в резиденции президента РФ в поселке Прасковеевка? Это как раз то самое место из расследования. Была еще компания "Аэрокомплекс" там. Размещали данные, что ее сотрудники устанавливали оборудование на вертолетных площадках в резиденции президента РФ, и там тоже упоминалось про Прасковеевку.

Песков: Ну, Прасковеевка - наверное, так называется этот населенный пункт. Это первое. Я не исключаю, что там, наверное, при таком масштабе объекта могут быть вертолетные площадки. Сейчас вертолетные площадки на крупных объектах - это довольно распространенное явление. А почему упомянутые компании называют это резиденцией президента, наверное, нужно обратиться к ним и задать этот вопрос.

Все резиденции президента прекрасно известны. Они прекрасно известны всем гражданам России. Мы проводим там мероприятия - там и внутренние мероприятия, и рабочие встречи, и международные мероприятия. Все они известны не только в Российской Федерации, но и за пределами ее.

...Ну а что касается уточнения - мы что, должны залезать в частную собственность, ну как вы себе это представляете?! Это же невозможно.

Фрагмент видеовстречи Путина со студентами, 25 января

Студент: Меня зовут Чемезов Данила, я студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета. Хотел бы начать с того, что студенты сегодня не смотрят телевидение и основным источником информации является сеть интернет. Мы, конечно, понимаем, что всему верить нельзя, так как контент интернета абсолютно полярный. Но сейчас в топе видеохостинга YouTube находится фильм-расследование о том, что у вас якобы имеется дворец в Геленджике. Владимир Владимирович, правда ли это?

Путин: Смотрите, я не смотрел этого фильма, просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос: ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда. Это первое.

Второе, что хотел бы сказать вам и другим людям, которые сегодня на встрече присутствуют. Вы все люди молодые, но у кого-то - здесь есть студенты старших курсов, может быть, здесь аспиранты даже есть - у кого-то есть семьи, а у кого-то эти семьи только будут созданы, чего я вам от души желаю, и желаю вам детей побольше. Но вы знаете, что в современном мире, это с Запада к нам приходит, но тем не менее, есть такая форма заключения брака, как брачный договор. Кстати говоря, не думаю, что это хороший способ организации семейной жизни, потому что если люди вступают в брак и собираются жить вместе, вести общее хозяйство, детей иметь, то, наверное, должны доверять друг другу. Но, тем не менее, жизненные ситуации разные, и это тоже возможно, это распространяется. Так вот, даже люди, которые еще и имущества не имеют, хоть как-то свои отношения фиксируют на бумаге. А в современном мире, когда речь идет об объектах, которые стоят миллионы, а может быть, миллиарды, всегда где-то хоть как-то на протяжении длительного времени, а эта, кстати говоря, информация уже муссируется на протяжении более чем 10 лет так или иначе. Сейчас просто удобный случай - все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан, и запустили это в интернет, фильмы какие-то, видеопрограммы. Так вот, хоть на протяжении 10 лет что-то должно было бы остаться: оформление каких-то земельных участков, какие-то финансовые проводки, хотя бы какие-то оформления у нотариуса, там тоже след должен остаться, в нотариальных книгах, в электронном виде.

Вместо всего этого что? Разместили мою фотографию или мое плавание стилем баттерфляй (я так корявенько, но иногда люблю так поплавать) в каком-то бассейне, где я никогда не был. Я не знаю, что это за бассейн. Но я так плавал. Когда и где? В Енисее в 2016 году. В таких случаях это просто компиляция, это монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: "Скучно, девочки". Хоть чего-нибудь придумали бы еще.

Люди, которые там упоминаются. Я кого-то знаю, кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой, какие-то дальние родственники, какие-то знакомые, есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются, вообще, просто никогда их не видел в глаза, не знаком с ними. Понимаю, что им не очень хочется близко со мной вставать, потому что, кто рядом ни появится, на того сразу санкции накладывают. Да, кстати, эти люди, некоторые из них, которых я хорошо знаю, давно занимаются бизнесом, еще до встречи со мной и знакомства со мной.

Из всего, что я там видел, я заинтересовался только одним, но не как бизнесом, а как видом деятельности - это виноделием. Очень хороший вид деятельности, мне кажется, благородный. Там один из моих хороших знакомых со своим партнером, партнер из жизни ушел, его доля, как мне известно, досталась его сыну по наследству, они занимаются небольшим предприятием.

Кстати говоря, я от темы отойду, у нас вообще виноделие развивается неплохо, тоже вид деятельности хороший, может, в сельхозвузах меня в этом смысле поддержат. Мы закон приняли недавно очень хороший по этому поводу. В этой связи не как бизнесом, а как видом деятельности я бы, наверное, когда-нибудь этим позанимался. У меня есть советник Борис Титов, который является владельцем "Абрау Дюрсо" - крупная наша компания с хорошим бэкграундом, еще князю Голицыну, по-моему, это все принадлежало. Он у меня сейчас советник. Когда я работу закончу - может, пойду работать советником к нему, но не как бизнесмен, а как специалист хотя бы в области права. Сейчас, повторяю, мы закон приняли, я в этом кое-что начинаю понимать.

Но бизнес меня никогда не интересовал - не потому, что это плохо. Наоборот, нет. Я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово и очень полезно. Но это не мое совсем.

Некоторые мои коллеги, например президент Трамп, он известный бизнесмен. Или бывший президент Украины Порошенко - он, даже будучи президентом, занимался бизнесом, открывал офшорные компании и счета в офшорах.

Хочу закончить ответ тем, с чего начал: я не занимался этим никогда. Мне кажется, этого достаточно, можем вернуться к этой теме, если это представляет интерес, но можем перейти и к следующему вопросу.