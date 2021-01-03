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Владимир Путин освободил от должности главу московского управления ГИБДД Юрия Дроганова. Об этом 1 января сообщил ТАСС, не называя причин и даты увольнения. На следующий день московский главк МВД официально заявил, что Дроганов по собственному желанию уволился с должности, которую занимал менее года, "по выслуге лет".

Немедленно возникло предположение, что Дроганова уволили в связи со скандалом вокруг обмена секретными данными о передвижениях первых лиц государства через мессенджер WhatsApp. И что это только первая жертва грядущей зачистки.

31 декабря русская служба Би-Би-Си рассказала о спецбатальоне МВД, который занимается обеспечением безопасности передвижения кортежей Путина и других высокопоставленных чиновников. Как выяснилось, работа водителей и сопровождающих организовывалась через чаты в WhatsApp - туда передавались данные о номерах машин, маршрутах и экипажах сопровождения. Эти чаты с ежедневно обновляемыми данными существуют уже три года. По словам сотрудников спецбатальона, в них числятся более 200 человек. Там есть позывные объектов госохраны, номера их машин, время проезда кортежа, пункты назначения и фамилии инспекторов в экипажах сопровождения. Согласно инструкции эти секретные сведения должны передаваться по специальной защищенной связи.

Сотрудников спецбатальона, по сведениям Би-Би-Си, буквально заставляли пользоваться WhatsApp - недовольных могли лишить премии и даже уволить. Один из бывших сотрудников центра, старший инспектор майор Василий Ветитнев написал в связи с этим заявление в Генпрокуратуру. Указав в нем, что "штаб-квартира компании WhatsApp находится в США, методы шифрования и безопасность при отправке сообщений неизвестны, также можно сделать скриншот, и информация будет доступна третьим лицам". По его словам, "руководство ЦСН БДД (Центр специального назначения в области обеспечения безопасности дорожного движения. - Ред.) МВД России, отдавшее распоряжение о создании групп в WhatsApp для контроля нахождения сотрудников СБ, нарушило режим секретности и Федеральный закон РФ "О государственной тайне", подвергло и подвергает риску безопасность руководства Российской Федерации и объектов государственной охраны".

Ветитнев был отстранен под предлогом нарушений при работе с секретными сведениями. Сейчас он судится с МВД.

На проблемы с защищенностью WhatsApp не раз обращали внимание простые пользователи, СМИ и конкуренты.

Бывший сотрудник прокуратуры, ныне писатель и координатор "Руси сидящей" Алексей Федяров не видит ничего удивительного в том, что инспекторы ГИБДД пользуются личными телефонами и незащищенными приложениями: "Губернаторы совещаются по Skype, министры в Zoom, а некоторые и вовсе по обычной связи с помощником самого Патрушева. Конечно, увольнения, уверен, что и уголовное дело будет возбуждено или уже есть, состав статьи 283 УК очевиден. Но как должен звучать приказ об увольнении? Примерно так: "...использовал мессенджер WhatsApp, установленный на личном телефоне иностранного производства, проигнорировав прямое указание об использовании в служебных целях исключительно отечественных смартфонов "Ётафон-1000 СС" с установленным на нем программным обеспечением "Кремль" разработки Центра "Сколково" 2019 года". Только нет ни этих ётафонов, ни софтов, ни Сколково".

Позор для ФСО и ГИБДД не меньший, чем 10 лет назад, когда на кортеж напал незабвенный Леня Ебнутый с синим ведерком на голове.

"Путин в бункере" - один из мемов ушедшего года. Дмитрий Песков заверял, что президент вовсе не в бункере, а в рабочей резиденции в Ново-Огареве. Однако фото- и видеосъемка Путина, подписанная "Ново-Огарево" и с соответствующим интерьером, появлялась на официальном кремлевском сайте в тот момент, когда президентский самолет вылетал почему-то из Сочи, и именно в Сочи летали его гости, которых потом подписывали титром "Ново-Огарево". Как предположили наблюдательные журналисты, Кремль придумал хитрость с двумя одинаковыми кабинетами в разных резиденциях, чтобы всех запутать. Как в романе "Осень патриарха" (там про престарелого главу государства, впрочем, не было известно вообще ничего).

Вот так вот прячется он в бункере, изредка выбираясь полюбоваться солнышком, и никто не должен знать, в Сочи он или под Москвой, а тут какие-то патрульные давно слили все координаты.

Впрочем, Путин утверждал еще в 2012 году, что заранее знает обо всех готовящихся на него покушениях, а их немало, потому что кругом же враги, но он ничего не боится. Говорилось это в связи с задержанием в Одессе Адама Осмаева. Тот якобы планировал заложить бомбу на пути следования путинского кортежа вблизи Кутузовского проспекта.



Показанный по Первому каналу в 2012 году "план покушения на Путина", якобы найденный в компьютере Адама Осмаева

Сомневаться в серьзности намерений террористов - "кощунство", заявили тогда в Кремле. И никакой это не пиар-ход. Просто Путин знал. И сейчас, видимо, все знает. "А че, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли?" Так что бояться нечего.