О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/President/m.265287.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/President/m.265287.html
Также: Президент, Право, Чечня, Регионы, Пытки, Криминал, Ксенофобия, Секс, Россия, Общество, Война, Происшествия | Персоны: Татьяна Москалькова

новость Москалькова: Есть основания для открытия дела о пытках гея Лапунова в Чечне

01.11.2017
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
Татьяна Москалькова. Фото: ombudsmanrf.org
Реклама

Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что есть достаточные основания для возбуждения дела о пытках гомосексуала Максима Лапунова в Чечне, а также для предоставления Лапунову государственной защиты. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница заметила, что лично ознакомилась с материалами доследственной проверки в управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В среду, добавила Москалькова, ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении дела о пытках Лапунова отменили. "Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли", - заключила омбудсмен.

Лапунов, уроженец Пермского края, жил в Чечне два года. Там он занимался малым бизнесом - продажей воздушных шаров. 16 марта Лапунова похитили кадыровцы. Почти две недели его удерживали в подвале, предположительно в здании регионального управления угрозыска. Там Лапунова пытали и требовали сообщить имена знакомых ему геев. При этом похищенного обвиняли в том, что он "русский, приехал в Чечню и портил чеченцев". Свое освобождение Лапунов связал с тем, что его похитили в присутствии большого числа свидетелей, а родственники в Пермском крае подали в полицию заявление о его исчезновении.

В начале мая Лапунов связался с Российской ЛГБТ-сетью. Общественное расследование по факту его похищения проводил Комитет по предотвращению пыток.

29 августа правозащитники представили Лапунова Москальковой. Она ознакомилась с его заявлением на имя председателя СКР Александра Бастрыкина и 22 сентября передала документ в следственное ведомство. Однако за последующие недели дело возбуждено так и не было. Чтобы стимулировать расследование, Лапунов и правозащитники 16 октября провели пресс-конференцию.

20-го числа Москалькова заверила, что держит ход доследственной проверки на контроле.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.

По данным совместного доклада Российской ЛГБТ-сети и журналистки Елены Милашиной, всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов. Первая прошла в декабре 2016 - феврале 2017 года, вторая - с марта по май, до начала рамадана, третья продолжалась со дня окончания рамадана в июне по крайней мере до конца июля, когда появился доклад.

В конце июля стало известно, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Как сообщалось, представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками. Отмечалось, что расправы были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если "решат смыть позор с семьи кровью".

В начале августа СМИ передали, что несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это делается, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Также сообщалось, что кадыровцы являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2017
новость Новости по теме
20.10.2017 Москалькова запросила в СКР результаты экспертизы по заявлениям гея из Чечни →
16.10.2017 Подвергшийся преследованиям в Чечне гей рассказал о пытках →
03.10.2017 Чечня: с Москальковой встречались не фигуранты расстрельного списка, а их братья →
21.09.2017 СМИ: Кадыровцы угрожали семьям похищенных, требуя не встречаться с Москальковой →
20.09.2017 Москалькова: В Чечне открыты дела об исчезновениях 18 граждан →
Фото и Видео
29246
Play own
Протест на МКАДе: Путин не виноват
28505
Play own
Не оскорбляйте Путина!
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27199
Play own
"Чистые выборы" 18 сентября
Реклама


Выбор читателей
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Плата за жизнь
На месте аварии. Кадр видео с YouTube-канала "СВЕЖАК"
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Стомахина забрали на крытку
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
статья Жаль слушателей "Эха"
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Убежище для черногорского заговорщика
Анание Никич и Эдуард Шишмаков. Фото из красных карточек Интерпола
новость Иск Навального к Путину
Алексей Навальный. Кадр видео
новость Теракт в Нью-Йорке
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
новость Сирия: за вывоз жмура стрясли с родных
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Нефтяные санкции США расширены
Морская буровая уствановка. Фото: gazprom.com
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Ленобласть: автоматчики против сантехников
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
новость Убийство в московском колледже
Андрей Емельянников. Фото с личной ВК-страницы
новость Поволжье: дела сторонников Мальцева
Сергей Рыжов в саратовском ОП "Октябрьский". Фото: твиттер @Okunev64
новость В Крыму не исключают диверсии
Газопровод. Фото: teplogid18.ru
в блоге Путин и черная магия
383
новость Диссиденты против "Стены скорби"
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
новость Резолюция по Крыму внесена в ООН
Заседание Генассамблеи ООН. Фото с сайта cuuna.org