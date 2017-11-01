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Омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что есть достаточные основания для возбуждения дела о пытках гомосексуала Максима Лапунова в Чечне, а также для предоставления Лапунову государственной защиты. Об этом сообщает ТАСС.

Чиновница заметила, что лично ознакомилась с материалами доследственной проверки в управлении СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу.

В среду, добавила Москалькова, ранее вынесенное постановление об отказе в возбуждении дела о пытках Лапунова отменили. "Поставлены вопросы о том, чтобы найти тех свидетелей, на которых указывает Лапунов, и которых, я думаю, в результате недостаточной активности следователя пока не нашли", - заключила омбудсмен.

Лапунов, уроженец Пермского края, жил в Чечне два года. Там он занимался малым бизнесом - продажей воздушных шаров. 16 марта Лапунова похитили кадыровцы. Почти две недели его удерживали в подвале, предположительно в здании регионального управления угрозыска. Там Лапунова пытали и требовали сообщить имена знакомых ему геев. При этом похищенного обвиняли в том, что он "русский, приехал в Чечню и портил чеченцев". Свое освобождение Лапунов связал с тем, что его похитили в присутствии большого числа свидетелей, а родственники в Пермском крае подали в полицию заявление о его исчезновении.

В начале мая Лапунов связался с Российской ЛГБТ-сетью. Общественное расследование по факту его похищения проводил Комитет по предотвращению пыток.

29 августа правозащитники представили Лапунова Москальковой. Она ознакомилась с его заявлением на имя председателя СКР Александра Бастрыкина и 22 сентября передала документ в следственное ведомство. Однако за последующие недели дело возбуждено так и не было. Чтобы стимулировать расследование, Лапунов и правозащитники 16 октября провели пресс-конференцию.

20-го числа Москалькова заверила, что держит ход доследственной проверки на контроле.

Первые публикации о преследованиях и убийствах гомосексуалов в Чечне появились в СМИ в начале апреля. Они вызвали заметный международный резонанс. В защиту геев на личных встречах с Владимиром Путиным выступали канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Между тем глава Чечни Рамзан Кадыров упорно отрицает как факты пыток и убийств гомосексуалов, так и само наличие представителей ЛГБТ в регионе. Со своей стороны, СКР также заявлял, что не нашел доказательств преследования гомосексуалов в Чечне.

По данным совместного доклада Российской ЛГБТ-сети и журналистки Елены Милашиной, всего в Чечне было три волны похищений гомосексуалов. Первая прошла в декабре 2016 - феврале 2017 года, вторая - с марта по май, до начала рамадана, третья продолжалась со дня окончания рамадана в июне по крайней мере до конца июля, когда появился доклад.

В конце июля стало известно, что гомосексуалы и бисексуалы в Чечне страдают не только от кадыровцев, но и от собственных родственников. Как сообщалось, представители ЛГБТ-сообщества подвергались пыткам со стороны членов своих семей, а несколько десятков человек были убиты своими родственниками. Отмечалось, что расправы были спровоцированы высокопоставленными чеченскими чиновниками. Они гарантировали родственникам, что те не понесут ответственности, если "решат смыть позор с семьи кровью".

В начале августа СМИ передали, что несколько чеченских гомосексуалов объявлены кадыровцами в розыск как сторонники "Исламского государства". Как пояснялось, это делается, чтобы лишить геев и лесбиянок возможности эмигрировать из России. Также сообщалось, что кадыровцы являются домой к родителям геев и требуют написать заявления о том, что их дети уехали на войну в Сирию.